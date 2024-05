Force jaune et bleue :



Pour cette rencontre les gardiens de NHL sont dans les cages, Merzļikins côté letton, Gustavsson pour la Suède.

La Tre Kronor prend le contrôle du palet d'entrée, la défense grenat suit bien et parvenir à tenir en échec le jeu rapide adverse. Tralmaks contre mais son tir est trop anodin pour créer une véritable occasion. Les Suédois restent à l'offensive. Olofsson dévie au second poteau pour Dahlin dont la reprise termine au fond (0-1 à 04'50).

La Suède continue son pressing, les Lettons peinent. Sur une perte de palet à la ligne bleue par la défense balte, le jeu reste à l'offensive. Johansson remet pour Brodin qui avance et d'un tir surpuissant loge la rondelle sous la barre (0-2 à 06'57).

La Lettonie parvient à repartir à l'assaut, le coup de canon de Jaks de la bleue est dévié par la défense suédoise et manque de surprendre le portier du Wild. Les jaunes et bleus reprennent vite le contrôle du jeu. Tralmaks récupère une mauvaise relance de la défense scandinave, mais seul face au but il ne peut tirer. Batņa en contre bien gêné par la défense de la Tre Kronor lance dans l'axe, Gustavsson repousse.

La Suède contre, la défense lettone peine mais Merzļikins repousse. La domination suédoise se poursuit. En fin de tiers, la Lettonie en difficulté est pénalisée. La minute de powerplay, ne donne rien avant la sirène.



Tirs cadrés : 10 / 4 pour la Suède

Retour, puis effondrement :



La Suède revient en powerplay pour une minute. Dahlin envoie une praline de la bleue, détourné par le gardien balte. La pénalité est tuée mais le jeu reste entre les crosses de la Tre Kronor. Sur un engagement gagné en zone offensive, la Latvija revient dans la partie. Komuls envoie un missile de la bleue, Gustavsson repousse au second poteau, Daugaviņš récupère et d'un mouvement parfait expédie la rondelle dans la lucarne opposée (1-2 à 22'54).

Les Lettons repartent à l'offensive, rassurés. Dzierkals canonne, Mamčics dévie, le palet redirigé par un défenseur suédois termine au fond (2-2 à 23'17).

Deux buts en 23 secondes, la Lettonie est de retour ! Une pénalité est sifflée peu après contre les grenats qui reculent. Le PK fait son métier mais Egle est lourdement chargé contre la bande par Dahlin ce qui déclenche une bagarre. Il est expulsé et la Lettonie récupère cinq minutes de powerplay. A part quelques bons tirs depuis le coin gauche, par Roberts Bukarts notamment, la suppériorité numérique est bien peu tranchante.

Les Lettons restent volontaires même à égalité numérique, ils vont pourtant se faire surprendre en contre. Zetterlund en contre vient fusiller le gardien de Columbus d'un tir décroisé (2-3 à 32'59).

La Suède remporte l'engagement et Zetterlund entre en zone à toute allure, il envoie un missile qui remonte sous la barre (2-4 à 33'16).

Les Suédois gagnent l'engagement, Eriksson Ek fonce au but et vient cueillir Merzļikins côté mitaine cette fois (2-5 à 33'25).

Trois buts marqués en 26 secondes, la Suède brille, la Lettonie montre sa fraglité défensive et de son gardien vus depuis le début du mondial. Les jaunes et bleus déroulent et font le jeu. Le palet reste en zone offensive. Pettersson remonte dans le slot et envoie un tir en hauteur dans la cage balte transformée en écumoir (2-6 à 35'36).

Vītoliņš se décide enfin à changer son gardien, Vītols le portier du JYP monte pour la première fois du mondial sur la glace. Les Lettons repartent en fin de tiers. Indrašis fait tinter le poteau. Les Suédois sont pénalisés. Le powerplay est encore bien largué, Kempe part seul en break mais perd son duel contre le portier.



Tirs cadrés : 13 / 12 pour la Lettonie

Un pour finir :

Les Lettons démarrent plutôt bien la période mais sont pénalisés assez vite. Une fois encore le PK letton est efficace et pousse son adversaire à la faute. La Suède en infériorité parvient à breaker et les grenats sont encore pénalisés. Egle s'échape en break mais le portier suédois remporte le duel.

La Suède conserve l'initiative et se porte vers l'avant, les bonnes tentatives se multiplient mais la porte letonne reste close. Sous pression, la Lettonie commet une faute de nouveau, puis une seconde mais cette fois il s'agit d'un 2+2.

Le double powerplay suédois fait tourner mais ne trouve pas l'ouverture. La première faute est effacée. Eriksson Ek seul dans le slot pousse, Vītols se jette et bouche l'angle ouvert. Une bagarre éclate, la Lettonie obtient une nouvelle suppériorité, non seulement elle n'en fait rien mais se fait contrer et encaisse un but. Johansson prend le meilleur sur la défense balte et d'un tir juste sous la barre marque le septième but suédois (2-7 à 58'51).

Le public encourage l'équipoe lettone jusqu'au bout.



Tirs cadrés : 12 / 6 pour la Suède



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Marcus Johansson

** : Fabian Zetterlund

* : Jonas Brodin

Tranquillement et avec force la Suède remporte sa cinquième victoire en cinq rencontres. Rapidement devant les Suédois se sont fait peur en début de deuxième tiers en se faisant rejoindre et en subissant cinq minutes d'infériorité. Mais ils ont tenu puis ont fait exploser leur adversaire en quelques secondes. Une large avance qui n'a jamais été menacée dans un dernier tiers bien maîtrisé encore. La Suède toujours en tête du groupe B. Lundi l'ogre scandinave affrontera la France.

La Lettonie malmenée dans le premier tiers inquiétait et on se disait qu'elle allait subir une autre déroute. Un excellent début de deuxième tiers lui permet de revenir pleinement dans le match avant d'exploser en quelques instants. Comme contre l'Allemagne les trous d'air de sa défense et la performance encore extrêmement fragile de Merzļikins ont abouti à ce nouveau très large revers. L'espoir de quarts de finale se réduit pour les Lettons mais il n'a pas encore complètement disparu.