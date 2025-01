Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Lugano vs Davos 6 - 3 (3-1 1-1 2-1) Le 17/01/2025 Cornèr Arena, Porza, MSL [ Lugano ] [ Davos ] Première réussie pour Krupp L’ancien sélectionneur d’Allemagne et entraîneur de Cologne a réussi ses débuts en battant Davos, qui restait sur une belle dynamique. Cornèr Arena, Porza, MSL, Hockey Hebdo Raphaël Realini le 18/01/2025 à 18:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



5105 spectateurs Arbitres : Miroslav Stolc, Alex Dipietro et Eric Cattaneo, David Obwegeser Buts :

Lugano :

Davos : Pénalités 4x2' contre Lugano 5x2'+1x20' contre Davos Catarina de Freitas (archives) La troupe luganaise retrouve les joies de la victoire après quatre défaites consécutives Le premier tiers va être réussi avec une domination locale qui va se traduire par une belle efficacité. En trente secondes, le HCL va faire dérailler le mental des Davosiens. Dans la zone neutre, Ambühl perd le puck. Thürkauf lance en profondeur Müller, qui n’a plus qu’à battre Aeschlimann (6:06 ; 1-0). Les visiteurs n’ont pas le temps de se remettre du premier but car le second va être inscrit quelques secondes plus tard. Excentré sur le flanc gauche, Carr a la vision du jeu et aperçoit Fazzini dans l’axe assez loin du but. Il parvient tout de même a reprendre en première intention et surprend le gardien, parti à contre-pied et relativement masqué par ses défenseurs (6:27 ; 2-0). L’euphorie passée, le HCL se met en difficulté en concédant un jeu de puissance un peu plus d’une minute après le break par Verboon et va concéder la réduction du score. Kessler reprend la rondelle en première intention la passe de Nussbaumer, qui avait eu le temps d’analyser le jeu derrière la cage d’Huska (9:41 ; 2-1). Lugano va refaire la même chose en profitant de son premier jeu de puissance pour assommer son adversaire. Dans une confusion afin de savoir où se trouve le puck devant la cage adverse, Carr voit un trou de souris et inscrit le troisième but de sa formation (11:22 ; 3-1).



Le second tiers sera un peu plus engagé mais elle est entachée par trois pénalités en moins de dix minutes. Au niveau des statistiques, l’avantage est clairement pour la formation locale qui pousse sur les buts adverses et cela va payer ! Excentré, Fazzini mise dans l’axe proche de l’enclave. Absolument oublié par les défenseurs, Thürkauf dévie à peine la rondelle et cela passe entre les jambes du gardien (27:02 ; 4-1). Sept petites secondes en supériorité numérique ont suffi à Lugano pour prendre le large, mais les visiteurs n’ont pas l’habitude de baisser les bras cette saison et va réduire la marque. Sur une tentative de Ryfors, Huska repousse de la botte une première fois. Au rebond, Tambellini souhaite pousser la rondelle au fond mais l’international slovaque s’en mêle les pinceaux et ne parvient pas à geler la rondelle qui glisse au fond de la cage (28:11 ; 4-2). Après le but, Aeschlimann est contraint de céder sa place à Hollenstein pour le reste de la rencontre, visiblement blessé.



Le dernier tiers va s'emballer qu'au dernier quart d'heure de la rencontre où le HCL va voir Davos pousser un peu plus et revenir à une petite unité. Servi par Corvi, Flora profite des appels de ses coéquipiers pour avoir un champ de vision suffisant dans l'axe afin de battre Huska, impuissant (45:59 ; 4-3). Les Tessinois vont confirmer leur victoire avec un nouveau but dans la confusion inscrit par Arcobello (54:26 ; 5-3) et Carr finira en but vide (58:04 ; 6-3).







