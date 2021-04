Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Lugano vs Rapperswil-Jona 6 - 2 (1-1 1-0 4-1) Le 13/04/2021 Cornèr Arena, Porza, MSL [ Lugano ] [ Rapperswil-Jona ] Lugano maîtrise la première manche Cornèr Arena, Porza, MSL, Hockey Hebdo Raphaël Realini le 14/04/2021 à 14:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1 spectateurs Arbitres : Marc Wiegand, Michael Tscherrig et Dominik Schlegel, Nathy Burgy Buts :

Lugano :

Rapperswil-Jona : Pénalités 6x2' contre Lugano 4x2' contre Rapperswil-Jona Catarina de Freitas (archives) Coup d’envoi des play-offs pour Lugano ! Après une fin de saison tonitruante avec huit victoires en dix journées, les Bianconeri ont fini à une magnifique deuxième place en saison régulière grâce notamment au trio magique Fazzini-Arcobello-Bürgler. Le club n’avait plus fini sur le podium depuis 2015.



Dans cette série (



Un premier tiers équilibré

Le début de match démarre bien pour les joueurs locaux qui vont inscrire rapidement un premier but dans cette rencontre. Derrière le but, Walker et Suri se battent pour la récupération du palet avec Egli aidé par Randegger côté Rapperswil. D’une magnifique inspiration, Walker de dos, transmet pour Suri qui glissera le palet entre les jambes de Melvin Nyffeler (03:54;1-0). Pour autant, les visiteurs ne tardent pas à mettre les pendules à égalité. Profitant du premier power-play de la rencontre à 8’35 (Fazzini pour accrocher), Marco Lehmann remonte la glace côté droit où un 3 contre 2 se prépare. Son shoot est détourné par Schlegel de la botte droite. La rondelle atterrit sur Schweri qui reprend instantanément pour croiser sa frappe qui ira dans le petit filet droit (10:29;1-1). Rapperswil marque sur sa première tentative sur les sept tirs tentés dans ce premier tiers à contrario de Lugano où dix tirs supplémentaires seront comptés.



Lugano déroule en fin de match

Le second tiers début à peu près similairement mais c’est Lugano qui profitera de son seul power-play de la période en sa faveur (22:22;Scheidegger pour faire trébucher). Le capitaine et Top Scorer Mark Arcobello entre en zone défensive adverse côté droit. Sa passe pour Lajunen est légèrement freinée par Jelovac. Sa passe pour Arcobello, et établir un « une-deux », revient à nouveau sur Lajunen et sur un tir instinctif, le Finlandais parvient à scorer à bout portant (22:59;2-1). Coup dur pour les visiteurs qui n’ont pas eu de chance défensivement dans cette infériorité. Lugano a été opportuniste car le nombre de tirs a été nettement inférieur au premier tiers (8) où les occasions ont été rares des deux côtés.



C’est en troisième période où les Tessinois vont hausser leur niveau de jeu et s’offrir un beau succès. Fazzini côté gauche juste après la bleue, joue pour Lammer. Celui-ci va distribuer une magnifique passe en profondeur pour Loeffel, libre de tout marquage et shoot très fort tout en étant précis juste en dessous de la lucarne (41’54 3-1). A noter que la défense des Lakers a été très en retard dans le repli défensif. Mais une nouvelle fois, Lugano va encaisser un but juste après avoir marqué. En zone neutre, Morini dos au but, est intelligemment pressé par Leandro Profico. Celui-ci récupère le palet, élimine Wolf une première fois et se met en position de tir et réussit à battre Schlegel (42:03;3-2). Quarante secondes plus tard, un nouveau but est inscrit par les locaux où décidément, les défenses n’arrivent pas à contenir les attaquants. Arcobello à droite, remet en retrait pour Bürgler qui shoot instantanément. Nyffeler n’arrive pas à faire l’arrêt, il voit le palet trop tard (42:34;4-2). Ce but va définitivement assommer Rapperswil. Fazzini ira inscrire un but d’un nouveau tir de loin (52:25;5-2) et Zangger parachèvera le succès de son équipe après un joli travail de Sannitz. Celui-ci derrière le but va offrir une passe à son coéquipier qui contrôlera le palet du patin gauche tel un footballeur pour ajuster une sixième fois Nyfeller (55:40;6-2). Coup d’envoi des play-offs pour Lugano ! Après une fin de saison tonitruante avec huit victoires en dix journées, les Bianconeri ont fini à une magnifique deuxième place en saison régulière grâce notamment au trio magique Fazzini-Arcobello-Bürgler. Le club n’avait plus fini sur le podium depuis 2015.Dans cette série ( présentation ), Lugano affronte la surprise de ses play-offs: Rapperswil. Absent des play-offs depuis 2008, le club a disposé en pré-playoffs ( affiches et résultats ) de Bienne 2-0, grâce notamment à Dominik Egli auteur d’un doublé dans le match 1 et aux deux passes décisives de Roman Cervenka dans le match 2 ( galerie photos ). Le premier match de la série s’est déroulé à la Cornèr Arena, sur les terres tessinoises. ​Le début de match démarre bien pour les joueurs locaux qui vont inscrire rapidement un premier but dans cette rencontre. Derrière le but, Walker et Suri se battent pour la récupération du palet avec Egli aidé par Randegger côté Rapperswil. Pour autant, les visiteurs ne tardent pas à mettre les pendules à égalité. Profitant du premier power-play de la rencontre à 8’35 (Fazzini pour accrocher), Marco Lehmann remonte la glace côté droit où un 3 contre 2 se prépare. Son shoot est détourné par Schlegel de la botte droite.Rapperswil marque sur sa première tentative sur les sept tirs tentés dans ce premier tiers à contrario de Lugano où dix tirs supplémentaires seront comptés.Le second tiers début à peu près similairement mais c’est Lugano qui profitera de son seul power-play de la période en sa faveur (22:22;Scheidegger pour faire trébucher).Coup dur pour les visiteurs qui n’ont pas eu de chance défensivement dans cette infériorité. Lugano a été opportuniste car le nombre de tirs a été nettement inférieur au premier tiers (8) où les occasions ont été rares des deux côtés.C’est en troisième période où les Tessinois vont hausser leur niveau de jeu et s’offrir un beau succès. Fazzini côté gauche juste après la bleue, joue pour Lammer.A noter que la défense des Lakers a été très en retard dans le repli défensif. Mais une nouvelle fois, Lugano va encaisser un but juste après avoir marquéQuarante secondes plus tard, un nouveau but est inscrit par les locaux où décidément, les défenses n’arrivent pas à contenir les attaquants.). Ce but va définitivement assommer Rapperswil.) et Zangger parachèvera le succès de son équipe après un joli travail de Sannitz.

Victoire maîtrisée dans cette manche 1 pour Lugano ! Malgré deux buts encaissés qui aurait pu faire douter les hommes de Serge Pelletier, les Bianconeri ont assuré offensivement pour se mettre à l’abri d’un adversaire difficile à aborder. Le prochain match se jouera à Rapperswil jeudi. © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo