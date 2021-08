Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Lugano vs Tampere 3 - 6 (0-0 0-4 3-2) Le 29/08/2021 Cornèr Arena, Porza, MSL [ Lugano ] [ Tampere ] Face à Tampere, Lugano sombre Deuxième journée du groupe E hier soir à la Cornèr Arena entre le Hockey Club Lugano (Suisse) et Tappara Tampere (Finlande). En remportant leur match d’ouverture face à l’AIK Skellefteå tout comme son adversaire du soir qui avait étrillé les Eisbären Berlin en terre allemande 6-1, l’armada offensive finlandaise emmenée par un Tyler Morley en forme s’est présentée en Suisse pour marquer un grand coup dans ce groupe. Le résultat a été sans appel : victoire 3-6 au terme d’un match riche en buts. Cornèr Arena, Porza, MSL, Hockey Hebdo Raphaël Realini le 30/08/2021 à 16:36 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Les dix premières minutes sont relativement équilibrées entre les deux formations. Les tirs ne sont pas assez dangereux pour ouvrir la marque. Lugano analyse le jeu de son adversaire qui est sur le papier, bien supérieur. Mais cela ne va pas empêcher les locaux de se montrer dangereux dans ce premier acte. Mirco Müller à la bleue, passe pour Yves Stoffel côté droit. Du revers et en première intention, il shoote à proximité de la zone d’attaque vers la cage finlandaise gardée par Christian Heljanko. Sur la trajectoire du tir, se trouve Alessio Bertaggia qui dévie le puck mais la botte droite du portier finlandais fait barrage (8’). Deux minutes plus tard, Tappara va également se montrer dangereux à deux reprises. Kyle Platzer tente sa chance malgré le pressing haut de Calvin Thurkauf. Niklas Schlegels’oppose également de la botte droite. D’un reflexe éclair, il dégage du bâton un potentiel rebond dangereux d’Anton Levtchi qui traînait proche de l’enclave. En situation de power play à deux minutes du terme (Patrik Virta pour équipement dangereux), Tappara perd le puck dans sa zone défensive où Yves Stoffel gicle bien devant son adversaire pour ensuite, effectuer un tir bien gelé du gant gauche par Christian Heljanko. Le premier tiers est relativement équilibré où les finlandais dominent au niveau des tirs (7 à 11).



Un second tiers cauchemardesque

Le Hockey Club Lugano avait bien tenu les vingt premières minutes sans savoir que les vingt suivantes allaient être digne d’un scénario catastrophe. L’entraîneur-chef Chris McSorleyn’aura peut-être jamais vu ça dans sa carrière d’entraîneur. Patrik Virta en zone neutre passe pour son partenaire de ligne Waltteri Merelä mais ce dernier voit son tir détourné par Schlegel après une minute de jeu. L’un des tournants de la rencontre sera à la 25ème minute où un 5 contre 3 sera à l’avantage des visiteurs où Fazzini et Vedova iront faire un tour en prison à cause d’un surnombre sur la glace. Sanction immédiate de Brady Austin, ancien pensionnaire des Buffalo Sabres. Non attaqué par une défense tessinoise regroupée, il arrive à trouver un angle de tir depuis le centre pour battre Schlegel, masqué par Virta et qui voit le palet finir en lucarne (26:30, 0-1). A peine trente secondes plus tard, Tampere va inscrire un second but malgré le retour sur la glace d’un joueur suisse. Tyler Morley, esseulé sur le côté droit trouve à l’opposé Kristian Kuusela qui en une touche, ajuste sa passe pour Kyle Platzer (auteur de 38 points l’an passé avec KooKoo) qui bat le portier helvète sans difficulté (26:59, 0-2). Un hockey fluide et rapide qui étouffe les locaux en seulement deux minutes. Le temps mort demandé par le coach McSorley ne changera rien et cela va même empirer. Derrière la cage, l’expérimenté Santeri Alatalo est pressé par Jukka Peltola. Le natif de Tampere panique, sa passe dans l’axe pour Elia Riva est trop courte et Samuel Salonen surgit pour battre Schlegel (30:10, 0-3). Frustré, Alessandro Chiesa va en prison à 31’37 pour une crosse haute. A gauche, Anton Levtchi temporise et voit Santtu Kinnunen au centre. Ce dernier décale Samuel Salonen qui trouve une nouvelle fois la lucarne de Schlegel (33:03, 0-4). Tappara a donné une véritable leçon de hockey à son adversaire du soir qui rentre aux vestiaires la tête basse.



Lugano se réveille trop tard

Personne n’aurait aimé être à la place des joueurs tessinois qui ont dû prendre un savon de la part de McSorley après un deuxième tiers hors-sujet. Une lueur d’espoir va gagner les rangs de Lugano dans cette troisième période pour tenter de réduire la marque et de pourquoi pas, réaliser un incroyable come-back. Julian Walker trouve le poteau après 13 minutes de jeu alors proche de l’enclave. Après un visionnage du ralenti, c’est le portier finlandais qui a détourné la rondelle sur son poteau. En supériorité après une crosse haute de Casimir Jürgens, Calvin Thürkauf gagne l’engagement. Daniel Carr, en position de tir, s’essaie et trouve le cadre pour réduire la marque (52:54, 1-4). Lugano est reboosté dans les dernières minutes et va réduire l’écart à moins deux. Atalo sur la droite, joue devant le but pour trouver Carr. Le puck va derrière le but, Troy Joseph fait le tour de la cage et glisse le palet au fond des filets pour réduire la marque (53:34, 2-4). Lugano fait le choix de sortir son portier pour être en supériorité numérique. Le malheureux Atalo, voulant remiser sur un coéquipier en zone neutre brise son stick. Le deux contre un face à un Atalo désarmé et une cage vide offre un but simplissime à Otto Rauhala (58:59, 2-5). Le cauchemar durera jusqu’à la dernière seconde du match. Le jeune Gianluca Cortiana perd le palet derrière la cage au profit de Salonen qui passe pour Moilanen qui ajuste Schlegel (59:27, 2-6). Malgré le peu de temps restant, Lugano va une nouvelle fois réduire la marque. En supériorité numérique suite à un retard de jeu de Rauhala, Vedova tir en rotation. Heljanko détourne de la botte mais au rebond, Evan Tschumi est plus vif que Vittasmäki et marque le dernier but du match (59:57, 3-6).



