Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Mont-Blanc vs Courchevel-Méribel-Pralognan 5 - 3 (2-1 1-1 2-1) Le 07/09/2024 Saint-Gervais [ Mont-Blanc ] [ Courchevel-Méribel-Pralognan ] Préparation D1 : Premier gain pour Mont-Blanc C’est la rentrée en D1 ! La préparation démarrait pour le HC Mont-Blanc et son voisin du HCMP. Saint-Gervais, Hockey Hebdo Alexandre JUILLET le 08/09/2024 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Mont-Blanc :

Courchevel-Méribel-Pralognan : Les deux formations s’affrontaient ce samedi soir à Saint-Gervais, dans le cadre de la première rencontre de préparation de cette saison 2024-2025. Côté absence, l’attaquant kazakh Bulat Khammatov, pas encore arrivé en Haute-Savoie manquait à l’appel pour les Yétis. L’occasion pour le jeune Ulysse Callot, de revêtir pour la première fois le maillot de l’équipe première.

Alexandre JUILLET Ulysse Callot pour sa première avec le groupe sénior

Avantage Mont-Blanc



HCMP prenait possession du disque à l’offensive dans les premiers instants. Une légère domination qui se concrétisera par quelques lancers intéressants ne surprenant pas le portier local Victor Goy, aligné côté montblanais. L’intensité et les mises en échec pleuvent déjà dans cette entam. Chernyuk est pris à sa bleue offensive sur un contact franc mais correct. Le jeu se poursuit et Goy est déjà bien présent pour repousser les tentatives qui venaient essentiellement de l’axe. Les montblanais laissent passer ces premières minutes Le jeu est très logiquement un peu imprécis et brouillon alors que ces formations ont repris l’entrainement cette semaine. Pourtant, coup sur coup Terrier, nouveau venu dans la formation débarqué provenance de Chamonix, puis Léger s’essayait de près. Ce début de rencontre est disputé. Une première échauffourée éclate entre Samuel Guer et Brandon Yeamans, qui en venaient déjà à des jeux de « je t’aime moi, non plus » en territoire défensif local. Les deux joueurs étaient pénalisés pour bagarre tout comme Arthur Escallier qui écopait de la première pénalité de cette partie pour avoir accroché Devouassoux quelques secondes plus tard. Altybarmakyan se mettait en évidence à un homme de plus. Son shoot manquait néanmoins le cadre après un bel effort dans le slot. L’intensité est toujours bien présente, mais aucune des deux formations ne se détachait. Orset en avait une belle après un contre favorable de son coéquipier, mais son shoot était stoppé par Culina en dernier rempart. HCMP qui semblait dominé depuis quelques minutes choisissait pourtant le meilleur moment pour inscrire son premier but de la soirée. De près Nathan Bermond-Gonnet battait Goy et ouvrait la marque dans cette partie, 0-1 à 13’48. Les Yétis ne mettaient pas longtemps à réagir puisque une grosse minute plus tard, Vuoksiala décochait de la bleue et trouvait la déviation d’Éric Léger dans l’enclave pour l’égalisation, 1-1 à 15’12. Alexandre JUILLET Mont-Blanc égalise Les équipes jouent déjà avec engagement et deux pénalités sont signalées pour un surnombre puis une crosse haute contre les visiteurs de soir. A 5 contre 3, les locaux mettent leur jeu en place après un premier renvoi dans leur territoire. Altybarmakyan échangeait avec son compatriote Chernyuk dont le slap puissant ne pouvait être capté et finissait au fond, 2-1 à 19’13 [5-3]. Un premier acte disputé entre deux formations qui ont mis beaucoup de combativité dans leur entame de partie. Mont-Blanc mène 2 buts à 1.



Les Yétis gardent l’avantage, HCMP en embuscade



HCMP obtenait ses chances en début de deuxième période. Tout comme lors du premier vingt, les ex-pensionnaires de D2 réalisaient une entame de tiers-temps intéressante. Mont-Blanc répondait d’un contre dont Thibaut Chatellard pouvait profiter plein axe après un bon échange. Le français, ancien joueur des Bouquetins, manquait le cadre. Sur l’action qui suivait, ses ex-coéquipiers trouvaient eux la solution pour la deuxième fois. A 3 contre 1, les visiteurs jouaient parfaitement le coup et se jouaient de la défensive alpine et de son portier sur une remise de Zach Brooks et un tir précis de Stegmann, 2-2 à 24’05. Cette partie conserve son tempo engagé et c’est une première opposition agréable qui se dispute à Saint-Gervais. Quelques minutes après l’égalisation, Goy sauvait les siens d’un arrêt énorme en plongeant sur Troy Williams esseulé deuxième poteau. La partie, enlevée sur le plan physique, voyait les protégés de Romain Sadoine multiplier les efforts. Mont-Blanc pousse à la mi-match pour tenter de repasser devant, mais Courchevel – Méribel – Pralognan, aidé par un bon portier et une défense solidaire, fait front. Un jeu de puissance est donné au HCMB qui passait proche de prendre le lead à nouveau par l’intermédiaire d’Altybarmakyan qui avait presque tout fait mais butté sur un Culina très solide. Alors qu’approchent les 5 dernières minutes de ce tiers médian, Larroque faisait tinter le fer sur un tir puissant à bout portant, mais le disque repartait dans l’aire de jeu. Le même sort attendait les bleus et blancs qui frappaient la barre transversale à quelques minutes du retour aux vestiaires. L’engagement ne faiblit pas. Une charge à retardement assez limite sur Mathis Chatellard intervient bien après que le capitaine montblanais n’ait lâché son palet. Alexandre JUILLET 1ère rencontre pour le promu HCMP, 1er but au M-B pour Altybarmakyan L’action se poursuivait, et comme un symbole, Mont-Blanc inscrivait son troisième but de la soirée sur le contre par Altybarmakyan juste avant la pause, 3-2 à 38’56. Le HCMP se verra tout de même chassé en fin d’acte II et terminera ce deuxième vingt à 4 joueurs. Mont-Blanc est devant après quarante minutes.



HCMP rend les armes après un beau combat



Le troisième acte reprenait donc avec un avantage d’un homme au crédit des locaux. Ce dernier ne bénéficie pas à la formation de Sadoine, qui dirigeait là son premier match sous ses nouvelles couleurs, après avoir fait des merveilles du côté de Valenciennes. Alexandre JUILLET Première sur le banc montblanais pour Romain Sadoine Mont-Blanc conserve son avance et la partie de poker se poursuit. Les visiteurs sont à leur tour en powerplay quelques secondes après leur retour à 5. La situation ne paie pas en supériorité, mais les Bouquetins restent très proches de leurs adversaires. Le retour au score s’effectuera d’ailleurs après 6’30 dans ce troisième acte. Brandon Yeamans, déjà bien en vue, se trouvait bien heureux d’hériter du disque plein axe et à bout portant et ne tremblait aucunement au moment de conclure, donnant un but supplémentaire aux siens, qui revenaient dans le match, 3-3 à 46’30. Le match conservait son allant. Terrier était bien proche de trouver la faille sur un service de Léger depuis l’arrière du but. Le dernier dix s’amorce et aucune des deux équipes ne prend le pas sur son adversaire dans ce duel très serré. HCMP avait une occasion franche de passer devant, mais la troupe voisine des Yétis ne trouvait pas la conclusion. Autre opportunité quelques minutes plus tard sur un jeu de puissance, même résultat. Mont-Blanc défendait crânement pour ne pas perdre le fil, et les beaux gestes venaient éclairer le glaçon. Dzhig spin-o-rama avant un revers passait des sueurs à l’arrière-garde malgré l’infériorité, et le joueur biélorusse, dans un bel effort, grattait quelques précieuses secondes en récupérant le disque en extension en zone offensive. En powerplay, les joueurs de Sylvain Codère ne trouvaient pas la solution, et pire, sur le retour à 5, le puck, qui filait vers le fond de zone était récupéré par Valer Croz au terme d’un très bel effort. Le français adressait une passe laser à Larroque plein axe, qui ne tremblait pas pour le 4ème but des siens, 4-3 à 53’00. Cet avantage tient, mais la troupe des Bouquetins n’avait pas dit son dernier mot. Masson puis Sarrasin obligent Goy à deux parades importantes pour maintenir cet écart. Le score est toujours en faveur des locaux, qui se mettront définitivement à l’abri à 3 minutes de la sirène. Servi par un geste circulaire d’Altybarmakyan depuis la gauche, Mathis Chatellard validait le 5ème but et la victoire des siens, 5-3 à 57’03.



Victoire des Yétis 5 buts à 3 face au HCMP. Une bonne rencontre de rentrée pour les deux équipes après quelques jours d’entrainements seulement. De l’intensité, beaucoup de combat et quelques très beaux gestes déjà entrevues entre les deux formations alpines.



Mont-Blanc a très logiquement cherché ses repères offensifs en début de rencontre avant de dérouler d’avantage au quart d’heure de jeu. La troupe haut-savoyarde aura encore le temps de peaufiner ses réglages dans une défense renouvelée à l’image d’actions dangereuses laissées à leurs adversaires du soir. Côté satisfaction également, les nouveaux arrivants, qui ont de suite su se montrer décisifs et qui auront grandement participé à ce premier gain préparatoire.



De son côté, HCMP a livré la marchandise, bousculant et gênant cette formation. Un premier match qui devrait permettre au promu et au coach Codère de travailler avec quelques éléments très positifs dans les semaines à venir. Les recrues imports et les jeunes français ont bien produit. Il faudra cependant porter un regard particulier à la discipline qui a sans doute pénalisé la formation de Courchevel – Méribel – Pralognan ce samedi soir. © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo