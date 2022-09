Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Mont-Blanc vs Morzine-Avoriaz 4 - 1 (1-0 2-1 1-0) Le 17/09/2022 Patinoire de Saint-Gervais [ Mont-Blanc ] [ Morzine-Avoriaz ] La revanche aux Yétis ! Après une victoire morzinoise en milieu de semaine, les Yétis du Mont-Blanc accueillaient à leur tour les Pingouins dans leur antre de Saint-Gervais ! Patinoire de Saint-Gervais, Hockey Hebdo Article : A. JUILLET | Photos : M. RICHIER le 18/09/2022 à 11:53 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Mont-Blanc :

Morzine-Avoriaz :



Mont-Blanc en avance



Victor Goy gardait les buts du Mont-Blanc, Matiss Bouvet ceux de Morzine. Dutruel prenait le premier lancer de la rencontre, bloqué par le cerbère montblanais. Les Pingouins sont rapidement envoyés en jeu de supériorité, mais la troupe locale résistait à un homme de moins. Les deux équipes se projettent. Mont-Blanc répond après 7 minutes sur une action venu du coin gauche. Tiramani, après un bel effort de remontée, décalait Cocar, dont le tir dévié par Aimonetto dans le slot donnait les devants aux Yétis, 1-0. Ces premières minutes d'opposition mettent en lumière deux formations qui tentent de jouer un jeu offensif direct. Les visiteurs profitent d’une pénalité dirigée contre Jean-Christophe Houde pour installer leur jeu dans la zone défensive de Saint-Gervais/Megève. Les joueurs de Peronnard résistent, et le score demeure inchangé. Malgré un jeu un peu brouillon de part et d’autre, fait de quelques imprécisions, la partie est agréable à suivre. Bicha fait dévier devant le filet de Bouvet, avant que Goy n’intervienne à son tour sur un tir lointain venu de la crosse de Vaclav Cestr. M. RICHIER Bouvet essuie les assauts locaux La fin de période approche, et ce sont les protégés de Stéphane Gros qui se montreront dangereux au cœur de l’ultime minute. Numa Besson effectuait un retour salvateur en défense, avant que le portier montblanais ne conserve la courte avance des siens après vingt minutes de jeu.



Les Yétis prennent le large



La partie reprend sur une belle opportunité morzinoise en deuxième. Alerté dans la course, Marcinek se présente seul face à Goy. Malheureusement pour lui, ce dernier perd le contrôle et le jeu repart à l’autre bord sans conséquence. Pourtant, quelques secondes plus tard, Arès, tout proche de la cage tente une remise entre les jambes et surprend Bouvet resté debout sur sa ligne sur un but surprenant vu du bord de glace, 2-0. Malgré les premières incursions morzinoises, les Yétis sont les plus dangereux dans ce début de deuxième. Perdrix puis Arès obtiennent deux grosses chances, qui ne permettaient pas aux leurs de creuser l’écart. Les Pingouins sont dans un temps faible, mais le score ne s’aggrave pas et une opportunité leur est même donnée de se rapprocher sur un powerplay signalé contre Mathis Chatellard. Les palets arrivent autour du but de Goy, mais le portier est solide dans ses interventions. Nolan Ross est chassé à son tour. L’occasion la plus nette est morzinoise, Cestr manque la cage ouverte, le contre éclair est lancé, et Morzine, déséquilibré à un homm de moins, voit Bicha lancé par une passe laser de Numa Besson, en face à face déshabiller Bouvet d’une belle feinte, 3-0. M. RICHIER Cestr s'offre une occasion avant le but montblanais Les Yétis sont sur un rythme intéressant. Zabis amène à son tour le danger dans l’arrière-garde, sans parvenir à conclure. Les meilleures situations sont locales alors que s’amorcent les 5 dernières minutes de ce deuxième acte. Pourtant, ce sont bien les morzinois qui trouveront la faille sur une action bien construite entre Premat et Dutruel. L’ex-pensionnaire des Yétis prenait Goy à défaut et ramenait les siens à deux longueurs, 3-1. Ce but redonne du mordant à l’offensive de la banquise, qui se montre plus entreprenante dans ses choix offensifs. Goy rassure les siens d’une intervention franche de l’épaulière, avant que son coéquipier Sarlin à deux contre un, ne choisisse la solution individuelle sans parvenir à redonner l’avance acquise par les siens en début de période. Le deuxième acte se termine sur ce score de 3 buts à 1 !



Mont-Blanc tient son succès



Les premières minutes de cet acte III offrent des occasions aux deux formations. Sarlin se débat comme un beau diable pour contourner son vis-à-vis sans parvenir à ajuster le portier en coupant devant le but. Marcinek l’imite sur une action quasi-similaire qui fleuretait avec le montant de Victor Goy quelques secondes plus tard. Le troisième acte est davantage fermé que les deux précédents. Les palets peinent à atteindre les buts des deux portiers. Bicha lève le disque devant Bouvet, qui se saisissait d’une déviation de Sarlin au vol. Morzine, bien que mené par des locaux qui se chargeaient de jouer un jeu plus défensif pour maintenir l'écart, reste également menaçant avant l’entrée dans les 5 dernières minutes de la rencontre. Cestr, suite à une interception se présente seul face à Goy. Le cerbère remporte le face à face. La fin de rencontre est plus rythmée que les premières minutes de cet ultime vingt. Chatellard est repris irrégulièrement par Eyre et laisse les Yétis bénéficier d’un important jeu de puissance à 3 minutes de la fin de match. Ce dernier est de belle composition dans sa construction. Zabis alertait Bicha, ce dernier remettait plein centre et d’une passe arrière à Besson, qui prenait sa chance. Le puck s’élevait dévié et venait mourir sur la crosse de son coéquipier tchèque, scellant la victoire Yéti, 4-1. M. RICHIER Bicha à nouveau buteur ce samedi



Victoire des Yétis du Mont-Blanc 4 buts à 1. Dans ce mini-derby disputé, les joueurs de Remi Peronnard auront été plus réalistes que leurs adversaires et s’imposent assez logiquement. Une victoire partout donc entre les deux formations haut-savoyardes, qui devront désormais peaufiner les derniers détails de leur préparation, alors qu'approche désormais le spectre de l'entrée en matière officielle en Coupe de France.

M. RICHIER Goy aura été précieux sur ses interventions







