Le 15/02/2023 Skoda Arena, Morzine [ Morzine-Avoriaz ] [ Mont-Blanc ] Mont-Blanc s'offre un derby chaud bouillant ! Soir de derby haut-savoyard ce mercredi à la Skoda Arena de Morzine où les Pingouins recevaient les Yétis du Mont-Blanc ! Skoda Arena, Morzine, Hockey Hebdo Texte : A. Juillet | Photos : Y. Coppel le 16/02/2023 à 09:01 FICHE TECHNIQUE



1480 spectateurs Arbitres : M. Popa assisté de MM. Fontaine et Aumeras Buts :

Morzine-Avoriaz : ; 24.55 Alexandre Novikovs (ass Benjamin Eyre) ; 39.49 Mikko Kumin (ass Tomas Kubalik et Blake Luscombe) ; 53.33 Vaclav Cestr (ass Josselin Besson )

Mont-Blanc : 05.09 Mathis Chatellard (ass Christophe Tiramani et Marius Ceret) ; 13.15 Lassi Peltola (ass Jérémy Fortin et Mikulas Bicha) ; 30.57 Jérémy Fortin (ass Kurt Sonne et Hugo Sarlin) ; 62.36 Kelvin Walz (ass Marius Ceret et Bruno Zabis) Pénalités 42 minutes dont 5 à Besson et 5+20 à Dutruel contre Morzine-Avoriaz 20 minutes contre Mont-Blanc



Si les hommes de Saint-Gervais/Megève ont connu une partie extrêmement difficile dans un revers face à Chambéry le week-end dernier, Morzine, bien que toujours lanterne rouge de Division 1, a réalisé de belles opérations comptables avec 3 succès consécutifs face à Montpellier, puis Nantes et Marseille en prolongations. La troupe de Stéphane Gros respire, mais doit persévérer pour sortir de la zone dangereuse dans laquelle elle s’est engluée. Celle de Peronnard doit absolument retrouver son rythme alors que s’amorce des rendez-vous cruciaux dans l’optique d’une qualification en play-offs, toujours incertaine et disputée. Ce derby en terre morzinoise s’annonçait passionnant !



Un premier acte des plus animés !



Les premières minutes donnent le tempo de cette opposition. Marcinek obtient la première occasion dangereuse sur une tentative dirigée vers le soupirail droit. Goy fermait la porte, et son opposant Lucas Mugnier l’imitait quelques secondes plus tard sur un rush venu de la gauche. Mont-Blanc frappe le premier et lance les hostilités. Sur une sortie de zone de Tiramani, Chatellard obtient un contre favorable en entrée de zone profite d’un palet le long de la bande droite pour se rencentrer et battre Mugnier, 0-1 à 5’09. Yoann COPPEL Chatellard ouvre le score ! Les débats étaient lancés. La réaction morzinoise ne se fait pas attendre. Le puck franchit la ligne, mais le but est logiquement refusé pour une obstruction sur le portier montblanais dans sa zone technique. L’engagement est intéressant. Goy sauvait les siens dans la minute suivante sous une belle pression morzinoise. Les locaux sont les plus menaçants à la mi-tiers sur leur petite glace. Le cerbère du HCMB tenait les siens devant au score. Les duels sont âpres et disputés dans ce premier acte. Sur un duel dans le coin, Josselin Besson est frappé par Tiramani. L’attaquant morzinois s’effondrait, le bras de l’arbitre se levait pour signaler la punition montblanaise, mais le morzinois explosait de rage et venait s’en prendre au défenseur de Saint-Gervais/Megève de manière agressive récoletant lui aussi une punition (5' majeure). L’avantage d’un homme, les joueurs de Gros l’obtiendront pourtant sur un surnombre annoncé à 9’ du retour aux vestiaires. Les Pingouins sont à 4 contre 3 mais ne parviennent pas à raccrocher le wagon. Goy veillait au grain dans un très bon début de rencontre. Mont-Blanc résiste et se donne même un peu d'air sur le retour à 5. Fortin s'extirpait du marquage de deux hommes et Peltola, profitait d'un retour accordé pour conclure, 0-2 à 13’15 [5-4]. Les Yétis insistent sur la fin de leur avantage numérique et obtiennent alors 46 secondes de double supériorité. Mugnier et les siens restent hermétiques sur ce jeu à deux hommes de plus avec solidarité. Menés de deux longueurs, Blake Luscombe et ses hommes obtiendront une double supériorité numérique pour tenter de revenir dans le match. Kumin s’illustre en one timer côté droit, mais Goy lui volait la vedette de la botte. Mont-Blanc tue la double infériorité et regagne les vestiaires avec deux buts d’avance au terme d’un premier acte des plus animés.



Le suspense reste entier



Les débats reprenaient dans ce derby haut-savoyard. Walz manquait la 3ème unité de peu pour les visiteurs, et Morzine conservait son combattivité offensive. Sur un bon forcheck des Pingouins, Tiramani manque sa sortie de territoire en trébuchant. Novikovs depuis la droite immitait Chatellard et disposait de Goy d’une position similaire, 1-2 à 24’55. Morzine va mieux et un jeu de puissance dirigée contre Chatellard vient offrir une opportunité de retour à la troupe locale. Goy fermait la porte sous une belle pression des hommes de la Skoda Arena. Malgré le bon élan morzinois, les Yétis apportent une menace sur des incursions rapides. Fortin décalé par Sonne disposait de Mugnier d’une habile feinte et venait loger le caoutchouc derrière la botte du portier, 1-3 à 30’57. Les Pingouins pourtant entreprenants dans la première partie de période s’indisciplinent après la mi-match. 2’+2’ sont dirigées contre Cerda. Les visiteurs poussent, mais les pensionnaires de la Skoda Arena sont solidaires dans leur territoire et conservent le suspense entier. L'intensité physique monte d'un cran ! Yoann COPPEL Les duels ont été âpres dans ce derby Mugnier stoppait le tir de Sonne d’un arrêt réflexe important. Morzine reste à portée dans un derby qui n’avait pas encore basculé ! La fin de période approche et les joueurs de Stéphane Gros, avec cœur, recollent à une longueur, à 11 secondes de la sirène du deuxième acte. Kumin décoche instantanément et bat Goy d’un missile depuis la ligne bleue, 2-3 à 39’49. Les Yétis restent devants, mais les débats sont relancés dans un derby passionnant entre morzinois et montblanais.



Le Pingouin a du mental !



Les locaux sont de retour aux affaires et obtiennent dès les premières secondes de jeu un jeu de puissance pour tenter de revenir dans le match. Malgré l’infériorité Walz prend la poudre d’escampette et il faut une parade salvatrice de Mugnier pour éviter aux Yétis de reprendre leur break d’avance. La partie est toujours indécise et un nouveau jeu de puissance vient s’offrir à la troupe de Gros alors qu'il reste un gros quart d’heure à jouer. Comme sur la précédente opportunité, les montblanais sont menaçants malgré un jeu à 4. Orset est proche d’inscrire le 4ème des siens. Morzine se rend également coupable d’une faute dans la neutre, et c’est Marcinek qui allait s’assoir sur le banc des insoumis pour une paire de minutes pour avoir fait trébucher son adversaire. Les formations sont à bout de souffle dans cette fin de rencontre à couteaux tirés. Valerian Croz est chassé de l’aire de jeu à 7’ du terme, tout comme Kumin pour deux dans la zone défensive des Pingouins. Il était écrit que ce derby serait des plus disputés, et ce dernier conserve toutes ses promesses. À 4 contre 4 et sur un jeu brouillon dans la zone technique de Goy, Cestr fait exploser la Skoda Arena alors qu’il restait moins de 6’30 à jouer, 3-3 à 53’33. Yoann COPPEL La Skoda Arena a rugit sur le but de Cestr ! Le moneytime approche et les esprits s’échauffent dans ce match déjà très disputé. Fortin venait accrocher le portier morzinois Lucas Mugnier, avant que n’explose un combat en territoire des Pingouins dans une fin de rencontre très hachée. Dutruel qui était venu faire justice à son gardien était renvoyé aux vestiaires (5' + 20'). Cette échauffourée collective délayera la reprise de cette rencontre de très longues minutes. Un festival de pénalités est appelé sur cette séquence ! La fin de match est irrespirable de part et d'autre ! C’est chaud pour le Mont-Blanc qui semble avoir toutes les peines du monde à terminer sa partie. Marcinek frappait la barre de plein fouet à 4’30 du terme côté Morzine, avant que Josselin Besson ne passe d’énormes frissons à l’arrière-garde visiteuse qui s’en remettait à une parade de son portier sur sa ligne. Comme un symbole, les deux formations allaient se départager en supplémentaire !



Walz tranche les débats



La prolongation est à l’image de cette partie, très engagée. Peltola obtient la première opportunité. Mugnier contenait l’assaut, tout comme Goy devant Luscombe. Le palet repart à l’autre bord pour Fortin, qui à son tour, heurtait un très bon Mugnier en dernier rempart. Les débats sont équilibrés dans cet acte IV de la partie et à ce petit jeu, les visiteurs tranchent les débats à mi-prolongation. Accompagné par Zabis et Céret, Walz libérait les siens en deux temps, 3-4 à 62’36. Yoann COPPEL Walz peut exulter et vient d'offrir 2 points aux siens !



Victoire du HC Mont-Blanc au bout du suspense et d’un derby haletant 4 buts à 3 face à Morzine. Dans un duel des plus disputés, les Yétis empochent deux points. Un succès acquis avec cœur face à une formation locale en très net regain de forme depuis quelques semaines et dont les ajustements d’effectif semblent avoir portés leurs fruits. Morzine grappille également une unité importante, qui permet à la troupe de Stéphane Gros de recoller à une longueur de Montpellier, qui se déplacera justement à Saint-Gervais ce samedi, pour y affronter le Mont-Blanc. Les Pingouins seront quant à eux en déplacement du côté de Neuilly sur Marne.

© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







