Hockey sur glace - : Nantes vs Brest 6 - 5 (0-2 2-1 3-2) Après prolongation Après tirs aux buts Le 23/01/2021 Le Petit-Port, Nantes [ Nantes ] [ Brest ] Division 1: Match Amical Nantes affronte les Albatros Les Nantais enchainent un deuxime match amical, face l'adversaire Breton les Albatros de Brest. Les Corsaires ont su trouver le chemin de la victoire en revenant au score dans les ultimes minutes de la rencontre. La sance de Tirs au but a permis aux Nantais de l'emporter. Le Petit-Port, Nantes, Hockey Hebdo Guillaume Franois le 26/01/2021 09:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Nantes : Edouard Dufournet

Brest :



Retour en Images sur la rencontre amicale Nantes VS Brest

Guillaume Franois



Guillaume Franois



Guillaume Franois



Guillaume Franois © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Ractions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte whlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo