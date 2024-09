Hockey sur glace - : Nantes vs Brest 3 - 4 Le 21/09/2024 Nantes, le petit-port [ Nantes ] [ Brest ] Nantes tombe en fin de partie face aux albatros Reportage photos de la rencontre du samedi 21 septembre 2024, qui a vu Brest s’imposer sur la patinoire du petit-port face aux corsaires de Nantes pour un match de pré-saison Nantes, le petit-port, Hockey Hebdo Guillaume François le 23/09/2024 à 15:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Nantes :

Brest :



Les Nantais défaits au Rinkla stadium de Brest mardi 17 septembre, dans le cadre des matchs de pré-saison, voulaient prendre leur revanche à la maison, les hommes de François Dusseau s’inclinent face aux Bretons lors du 3e tiers, achevant ainsi la phase préparatoire pour laisser place à la compétition.



Reportage Photos





Photo: Guillaume François Anthony Cinato auteur du 1er but Nantais

