En Coupe de Suisse, après avoir écarté Genève-Servette Féminin (SWHLC) en 1/8e de finale, la Neuchâtel Hockey Academy reçoit les ZSC Lions Frauen. Les Zürichoises - actuelles secondes de Women's League - ont sorti les Rapperswil-Jona de SWHB. Patinoire du Littoral (ancienne), Neuchâtel, Hockey Hebdo Photos: Joshua Richter | Texte: Stéphane Ducret le 15/01/2024 à 13:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



125 spectateurs Arbitres : Alan Singele et Christophe Nardo Buts :

Neuchâtel :

Zürich : Pénalités 6x2' contre Neuchâtel 5x2'+1x5+1x20' contre Zürich



Joshua Richter La Canadienne Kristen Guerriero a compté son premier point en Coupe de Suisse, hier soir.

Après une première période garnie de pénalités (3x2' pour chaque équipe), Lilla Carpenter-Boesch (33e, 38e) et Madison Truax (38e) ont concrétisé véritablement, durant la deuxième partie du match. L'unique but zurichois arrive en fin de match, grâce à la nouvelle venue canadienne Christine Deaudelin (55e). La sortie de la gardienne bernoise des ZSC LIons Sandra Heim (57e, 59e) n'impacte pas le jeu.



Après une première période garnie de pénalités (3x2' pour chaque équipe), Lilla Carpenter-Boesch (33e, 38e) et Madison Truax (38e) ont concrétisé véritablement, durant la deuxième partie du match. L'unique but zurichois arrive en fin de match, grâce à la nouvelle venue canadienne Christine Deaudelin (55e). La sortie de la gardienne bernoise des ZSC LIons Sandra Heim (57e, 59e) n'impacte pas le jeu.

Dans l'ancienne patinoire du Littoral, la NHA a validé son billet pour les 1/2 finales de Coupe de Suisse. La formation romande affrontera l'équipe gagnante du duel EV Zug Women's Team (SWHLB) - HC Ambrì-Piotta Girls (Women's League), en demi-finale de National Cup, le 3 février 2024. Aussi, il s'agira de la seule équipe francophone présente dans le carré final de cette Coupe. En championnat régulier, les protégées d'Angela Frautschi joueront à nouveau Neuchâtel, au Kunsteisbahn Heuried, le 20 janvier 2024.







