Un bon premier tiers sans but :



La Norvège démarre du bon patin et contrôle le jeu en début de match, Rossi et Schneider tentent le contre mais il n'aboutit pas. Ganahl dans le slot bute sur Haukeland, le slap de Baumgartner manque le but. Rohrer breake, Haukleand repousse Thaller sur le rebond voit son revers repoussé lui aussi par le gardien de Düsseldorf.

Les Norvégiens peinent à passer le bloc défensif autrichien et subit les contres adverses. Le jeu est rapide et plaisant. La majorité des lancers scandinaves sont bloqués et n'atteignent pas la cage adverse. Les ours blancs pressent à la mi-tiers, mais Kickert et sa défense restent vigilants, sur un contre, l'Autriche récupère la première suppériorité numérique de la partie. Schneider dans le cercle droit manque le cadre, tout comme Nissner dans le slot. Steen s'offre un dangereux break, mais Unterweger lui fait perdre la rondelle. La Norvège qui a souffert sur la première minute du powerplay adverse a parfaitement géré la deuxième.

Nissner slape, Haukeland repousse, Rohrer dans le slot se précipite sur le rebond mais une mise en échec l'empêche de reprendre. Les Norvégiens repartent de l'autre côté et l'Autriche commet une faute. Zuccarello dévie au deuxième poteau pour Thoresen qui n'arrive pas à reprendre à cause du retour du gardien et du défenseur. Salsten dans l'axe bute à son tour sur Kickert. A peine le retour à égalité, la Norvège est pénalisée à son tour. Schneider slape de loin, Haukeland s'offre un superbe arrêt mitaine. Malgré quelques bonnes déviations le score ne bouge pas avant la sirène.



Tirs cadrés : 9 / 6 pour l'Autriche

L'Autriche comme à la parade :

Schneider envoie un missile depuis le cercle gauche qui fait trembler les filets (0-1 à 28'14).

La Norvège repart à l'assaut mais ne peut se créer de dangereuses occasions. Zwerger contre à toute allure, il centre, le palet heurte la crosse de Johannesen et termine dans le but (0-2 à 28'54). Copyright: GEPA pictures/Daniel Götzhaber La Norvège reprend plutôt bien la deuxième période avec vitesse. L'Autriche suit le rythme et apporte du danger sur des contres. Le jeu tombe dans un faux rythme en milieu de patinoire avec des défenses qui font le ménage efficacement. Sur une accélération autrichienne, la Norvège est sanctionnée. Baumgartner manque le cadre. La pression monte sur le but norvégien.La Norvège repart à l'assaut mais ne peut se créer de dangereuses occasions.

L'Autriche reste à l'offensive, Brunner slape, mais Haukeland bloque. Schneider lancé en contre n'a pas plus de résultat. Une pénalité différée est sifflée conte la Norvège, les Autrichiens monopolisent la rondelle à six dans la zone et font tourner jusqu'au one-timer parfait de Schneider, identique au premier but (0-3 à 33'53).

Les ours polaires sonnés tentent de repartir mais restent sous la menace de la rapide offensive adverse qui ne se prive pas. La Norvège n'y arrive décidément pas et commet une nouvelle faute stupide. Le powerplay autrichien presse mais est sanctionné à son tour. Une deuxième faute est sifflée contre les Aigles réduit à trois. D'abord contre quatre puis contre cinq, Kickert sort un bel arrêt de la jambière face à Thoresen et l'Autriche se dégage jusqu'à la sirène finale.



Tirs cadrés : 10 / 9 pour l'Autriche

Le plus dur était fait, la victoire est belle :

La Norvège revient en double powerplay. Le trio autrichien, Huber sorti de prison subtilise le palet à la bleue et repart dans l'autre sens absolument seul, il perd son duel contre Haukeland parfaitement sorti. L'Autriche efface la deuxième faute et repart à l'offensive jouant crânement son jeu.

Les Norvégiens qui doivent rebondir accélèrent, Thoresen dans l'angle ne peut toujours pas déjouer le gardien de Salzburg. Les ours polaires sont dangereux à l'offensive, mais Kickert reste vigilant et intervient bien comme de la mitaine face à Hansen de la bleue.

Les Autrichiens encaissent et repartent dans l'autre sens, le slap de Strong s'écrase sur le poteau norvégien. Huber se décale pour surprendre le gardien mais le tir manque la cage.

Le jeu va vite d'une cage à l'autre et le palet visite chaque centimètre carré de la glace. Zuccarello contre, il dévie parfaitement dans l'axe pour Engebraten qui d'un tir juste sous la barre débloque enfin le compteur de la Norvège (1-3 à 53'04).

Les Autrichiens ne se laissent pas endormir, tiennent bon en défense et contrent. Baumgartner voit son lancer repoussé du bout de la jambière. Schneider sert Zwerger en break seul au second poteau mais il perd le contrôle de la rondelle.

Le temps file et la Norvège prend son temps mort et sort son gardien. Zwerger parvient à dégager il fonce bataille avec Zuccarello le long de la bande, parvient à prendre le dessus sur lui et remet devant la cage pour Huber qui n'a plus qu'à pousser dedans (1-4 à 57'24).

La Norvège attaquera jusqu'au bout mais le score ne bougera pas, l'incroyable Autriche l'emporte encore.



Tirs cadrés : 12 / 8 pour la Norvège



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Peter Schneider

** : David Kickert

* : Marco Rossi

Deuxième victoire pour l'Autriche qui s'empare provisoirement de la quatrième place, qualificative pour les quarts de finale ! Dominateurs et efficaces dans les deux premiers tiers, les Aigles ont inscrit deux buts coup sur coup en profitant des erreurs adverses avant de creuser encore l'écart peu après. Ils n'ont jamais paniqué et on su être aussi efficaces devant qu'ils ont été solides derrière. Les Autrichiens disputeront leur dernier match de poule, mardi contre la Grande-Bretagne.

La Norvège continue de décevoir ses partisans, certes guère nombreux dans la capitale tchèque remplie d'Autrichiens et de sympathisants. Elle a manqué de réalisme et d'impact à l'offensive pour mettre en difficulté son adversaire. Elle a coulé en quelques minutes, trois buts qui ont été impossible à remonter. Les Norvégiens sont toujours en danger de relégation, leur prochain contre les Britanniques, demain, sera capital, en cas de revers, alors les ours polaires seront relégués.