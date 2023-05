Réalisme tchèque :



Les Tchèques se portent rapidement vers l'avant soutenus par leurs bouillants supporters. Sobotka en solitaire est repris par la défense norvégienne.

Les Norvégiens conservent le contrôle du palet et font le jeu.Olimb se retourne et lance dans le trafic, le puck tombe juste à côté de l'angle ouvert mais les Slaves se dégagent. La Norvège est pénalisé, le powerplay tchèque s'installe. Špaček lance, Černoch reprend mais voit aussi son tir repoussé. Une deuxième faute tombe sur les Norvégiens obligés de jouer à trois. Beránek dans l'angle voit son tir dévié par Haukeland. Les ours contrent et bataillent dans la bande contre la défense slave qui s'en sort. La Norvège reste dangereuse, Krogdahl y va d'un bon slap capté par la mitaine de Vejmelka. Une perte de palet devant la cage permet à Hoff de lancer dangereusement. Smejkal contre seul mais échoue sur le portier du Nord.Les Norvégiens conservent le contrôle du palet et font le jeu.Olimb se retourne et lance dans le trafic, le puck tombe juste à côté de l'angle ouvert mais les Slaves se dégagent. La Norvège est pénalisé, le powerplay tchèque s'installe. Špaček lance, Černoch reprend mais voit aussi son tir repoussé. Une deuxième faute tombe sur les Norvégiens obligés de jouer à trois.

Kubalík dans le cercle droit y va de son one-timer au fond (0-1 à 12'33).

Malgré le pressing tchèque sur le deuxième powerplay, les ours se dégagent bien. Trettenes tente sa chance sans succès. La Norvège joue vite vers l'avant et cherche le décalage mais les passes sont bien coupées par la défense tchèque. Sans solution, les rouges lancent de loin, comme Krogdahl, mais sans succès. Les lions contrent mais leur construction de passes n'est pas assez efficace et ils s'exposent aux contres norvégiens. Kempný récupère et lance Flek dans le dos de la défense scandinave, l'attaquant de la Kometa fonce à l'assaut seul et gagne son duel pour doubler la mise (0-2 à 18'43).

La Norvège repart à l'offensive, Engeland dans le slot lance par deux fois mais ne peut glisser derrière la ligne fatidique.



Tirs cadrés : 15 / 9 pour la Norvège

Les Tchèques démarrent fort, Červenka et Kundrátek de la bleue tentent leur chance en vain. Les médaillés de bronze en titre se montrent bien plus dangereux devant l'enclave norvégienne et dominent le jeu. Les tirs s'enchaînent mais Haukeland tient bon, bien aidé par sa défense qui bloque ou repousse les rebonds.

Sur un contre les Norvégiens se montrent dangereux derrière la cage adverse, Košťálek est pénalisé. La faute est tuée mais dans la foulée, Voženílek subit un 5+20 pour une charge contre la bande. La Norvège s'installe et lance mais Vejmelka repousse. Sobotka et Smejkal contrent à deux contre un mais Haukeland s'offre une impériale save de la jambière. le powerplay norvégien canonne de tous les côtés mais Vejmelka ne cède pas. Flek s'offre un nouveau break en solitaire mais cette fois le bouclier du gardien norviégien repousse au loin. A peine revenu à cinq, une nouvelle faute sévère donne un nouveau powerplay aux Norvégiens, sans résultat. Puis encore un autre à cause d'un dégagement depuis la défense hors du plexy. Mais à chaque fois les Tchèques parviennent à tenir bon et conservent leur double avance jusqu'à la deuxième sirène.



Tirs cadrés : 8 / 7 pour la République tchèque

Les Tchèques repartent à l'assaut dès la reprise, ils s'installent et font tourner le palet et la tête de leurs adversaires. Hoff donne un coup de crosse dans le visage de Košťálek, une suppériorité de 4 minutes sanctionne le Norvégien.

Červenka dans le cercle droit voit son lancer repoussé. Špaček devant l'angle ouvert rate son contrôle.

La Norvège s'en sort et revient à égalité numérique mais les Tchèques restent le plus dangereux. Sous pression, les ours sont pénalisés. Malgré quelques bonnes tentatives, Haukeland tient la porte close.

En fin de match les Norvégiens retrouvent un peu d'accélération et mettent la pression dans la zone tchèque. A l'offensive, un cinglage malvenu sanctionne les Norvégiens, le powerplay tchèque se contente de faire tourner le palet pour passer le temps. La Norvège contre sur l'ultime minute, Martinsen dans l'angle lance, Haga dans le slot dévie au vol mais le palet vient se loger sous le bras de Vejmelka. Les ours prennent leur temps mort et sortent leur gardien. Hoff dans le slot échoue sur le portier des Coyotes. Vikingstad dans l'angle provoque la 27ème parade de Vejmelka sur la sirène.



Tirs cadrés : 5 / 4 pour la Norvège



*** : Karel Vejmelka

** : Henrik Haukeland

* : Jakub Flek

La République tchèque remporte une quatrième victoire, la première sans encaisser de but. Un nouveau succès qui donnent aux Slaves la première place provisoire avant le choc Canada-Suisse tout à l'heure. Rapidement devant, les Tchèques ont su faire preuve d'opportuniste avant de tenir le match sans trop se forcer. Ils ont gardé leur énergie pour un match clé demain face à la Suisse.

Les Norvégiens ont encore une fois fait preuve de fébrilité offensive malgré un très bon premier tiers, non seulement ils ne marquent pas mais encaissent deux buts. Ils n'ont jamais pu remonter la pente malgré de très nombreux jeux de puissance. Blanchie, la Norvège voit la route des quarts pratiquement condamnée. Elle disputera son prochain match lundi face aux Canadiens.

