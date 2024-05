Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Norvège (NOR) vs République Tchèque (CZE) 3 - 6 (3-2 0-1 0-3) Le 11/05/2024 Praha, O2 Arena [ Norvège (NOR) ] [ République Tchèque (CZE) ] Plus de peur que de mal Les Tchèques vainqueurs laborieux du premier match, espèrent confirmer contre la Norvège qui a été étrillée par les Suisse en ouverture. Mrázek défend la cage tchèque, Haukeland la norvégienne Praha, O2 Arena, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 11/05/2024 à 23:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Les Tchèques se portent à l'assaut dès l'entame, Voženílek au rebond bute sur le bout du bouclier du portier de Düsseldorf, Kämpf voit son tir terminer dans la mitaine. Les Norvégiens contrent, Ronnild traîne dans le slot et échoue sur le gardien local.

La République tchèque continue sa domination et son gros pressing à l'offensive. Červenka contourne la cage et vient loger la rondelle dans la lucarne opposée pour faire hurler la foule et applaudir Jágr en loge (0-1 à 06'06). ceskyhokej.cz

Le jeu repart un peu dans l'autre sens, et dans la foulée les locaux se font piéger. Sur un bon contre, Thoresen remet en retrait pour Stolberg, son lancer dans l'axe termine entre les pads de Mrázek (1-1 à 06'37).

Červenka et Sedlák ramènent le jeu à l'offensive. Kubalík seul en break manque la cage, il récupère le rebond contourne la cage mais ne peut glisser dans l'angle opposé pourtant grand ouvert. Kondelík longe la cage mais ne peut déjouer le portier norvégien. Sous pression, la Norvège est pénalisée. Le powerplay peine à s'installer, les Ours polaires se dégagent. Kaše perd le palet de la pire manière en remontant la glace, Trettenes le récupère et contre à deux contre un, il dévie vers Steen seul devant Mrázek, le tir est heurté par la jambière mais le palet longe la cage et glisse jusqu'au fond (2-1 à 12'10).

Červenka et Sedlák ramènent le jeu à l'offensive. Kubalík seul en break manque la cage, il récupère le rebond contourne la cage mais ne peut glisser dans l'angle opposé pourtant grand ouvert. Kondelík longe la cage mais ne peut déjouer le portier norvégien. Sous pression, la Norvège est pénalisée. Le powerplay peine à s'installer, les Ours polaires se dégagent. Kaše perd le palet de la pire manière en remontant la glace, Trettenes le récupère et contre à deux contre un, il dévie vers Steen seul devant Mrázek, le tir est heurté par la jambière mais le palet longe la cage et glisse jusqu'au fond (2-1 à 12'10).

Deux buts en trois tirs, efficacité maximale pour les Norvégiens et gros doute sur le jeu du gardien de Chicago. Les Tchèques repartent mollement sur leur powerplay, mais ils continuent les approximations derrière. La Norvège en profite pour mettre la pression et du danger. Solberg récupère à la bleue une nouvelle relance baclée, il fonce au but et dévie dans l'angle droit pour Salsten qui vient coller au fond (3-1 à 16'32).

Les Tchèques ne sont pas sonnés et repartent immédiatement au feu. Sedlák derrière la cage récupère et délivre une passe millimétrée pour Červenka isolé face au but, sa reprise impeccable réduit l'écart (3-2 à 17'12).

Les ours blancs repartent et les Tchèques sont pénalisés à la dernière minute de jeu. Les esprits s'échauffent et un joueur de chaque côté est envoyé se calmer en prison sur la sirène.



Tirs cadrés : 13 / 6 pour la République tchèque



Furia tchèque, solidité norvégienne



Les Norvégiens reviennent en powerplay mais ne peuvent en profiter. Les Tchèques repartent à l'offensive, Beránek devant le but norvégien échoue à deux reprises sur Haukeland. Les Norvégiens qui défendent très rugueusement sont sanctionnés. Kaše dans le slot et Tomášek dans le cercle gauche n'ont pas de réussite. Les Tchèques continuent de matraquer la cage norvégienne sans succès. ceskyhokej.cz

La Norvège sous l'eau est encore pénalisée. Le pressing est infernal mais le portier de Düsseldorf multiplie les incroyables arrêts. Kaše dans l'angle gauche envoie un missile mais Haukeland bondit et repousse. La Norvège se jette sur les lancers et en bloque un wagon. Beránek remonte à toute allure en zone offensive et d'un lancer du poignet bien placé déjoue le portier nordique côté mitaine et égalise (3-3 à 35'54).

La Norvège repart dans l'autre sens, Gudas est lourdement jeté au sol par Olsen, il en perd son casque, il le remet rapidement et l'arbitre lui donne deux minutes de pénalités pour équipement non conforme. On croit rêver ! Le public siffle copieusement les officiels, tandis que l'enforcer californien explose de rage dans la boîte de pénalité. Pendant le powerplay, Olsen fait tinter le poteau. Palát contre et la Norvège est pénalisée dans les dernières secondes. Le powerplay tchèque met la pression dans le peu de temps qui lui reste.



Tirs cadrés : 21 / 1 pour la République tchèque



Le lion rugit dans sa tanière



Les Tchèques reviennent en powerplay. Červenka enfonce la défense norvégienne mais se fait cingler les mains. Un double powerplay pour quelques secondes ne donne rien. Le palet tourne mais il n'y a que très peu de tirs. Les locaux continuent leur pressing à égalité numérique, Červenka dévie juste à côté de l'angle ouvert. Haukeland s'interpose encore avec d'excellents arrêts face à la furia slave. Krejčík slape de la bleue, le palet se perd dans une forêt de joueurs, Stránský devant la cage, l'apperçoit enfin et le pousse au fond dans une immense clameur (3-4 à 45'19).

Photographe : Jakub Knap

La Norvège repart un peu de l'autre côté mais sans parvenir à trouver des ouvertures. Les Tchèques les repoussent et lancent toujours de rapides contre-offensives. Hájek de la bleue envoie une mine au fond des buts norvégiens pour doubler la marque (3-5 à 56'59). Les Norvégiens repartent dans l'autre sens mais sont alors rapidement sanctionnés. Une fois encore le powerplay tchèque ne donne pas grand chose de croustillant. Les blancs et rouges restent toutefois les plus dangereux à l'image du contre de Kondelík qui touche le poteau.

La Norvège prend son temps mort et sort son gardien, mais peine à s'installer à l'offensive. Kämpf parvient à contrer, il sert Palát dans l'axe qui lance en cage vide (3-6 à 59'06).



Tirs cadrés : 15 / 4 pour la République tchèque



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Roman Červenka

** : Ondřej Kaše

* : Henrik Haukeland



La République Tchèque remporte son deuxième match devant son incroyable public. Une victoire logique autant sur le papier que dans le jeu, pourtant que ce fut laborieux. Après un premier tiers catastrophique, les Tchèques menés 3-1 parvenaient à revenir à une unité. Leur domination sans partage au deuxième vingt leur permet juste d'arracher l'égalisation. Finalement à force de cogner, ils ont emporté la décision dans la dernière période. Lundi soir les lions devront être plus solides et sereins derrière face aux Suisses.

La Norvège a chèrement vendue sa peau, comme lors du premier match. Parfaitement opportuniste en profitant des erreurs adverse, l'ours blanc a su prendre les devants jusqu'à 3-1. Ensuite il n'a fait que subir et malgré les prouesses de son gardien, n'a pas pu tenir logiquement. Les Norvégiens continuent les matchs compliqués puisqu'ils affronteront leurs voisins finlandais lundi.



Suivez toute l'actualité du championnat du monde 2024 sur notre page spéciale







