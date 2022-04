Hockey sur glace - : Pays Bas (NED) vs Autriche (AUT) 1 - 2 Après tirs aux buts Le 24/04/2022 Ice Parc, Angers, [ Pays Bas (NED) ] [ Autriche (AUT) ] L’Autriche s’impose en l’emportant aux tirs au but Reportage photos de la rencontre du dimanche 24 avril 2022 du match d’ouverture du championnat du monde féminin Division Groupe A de hockey sur glace qui a vu l’Autriche s’imposer face aux Pays-Bas. Ice Parc, Angers, , Hockey Hebdo Guillaume François le 25/04/2022 à 18:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Netherlands :

Austria :





Pour l'ouverture du mondial féminin qui se dispute à l’Ice parc d’Angers, les pays-bas sont opposés à l’équipe d’Autriche. Une rencontre serrée entre les deux formations où les Autrichiennes parviennent à l’emporter en s’imposant lors de la séance de tirs au but.





Guillaume François l'Autriche victorieuse après la séance de tirs au but Pour l'ouverture du mondial féminin qui se dispute à l'Ice parc d'Angers, les pays-bas sont opposés à l'équipe d'Autriche. Une rencontre serrée entre les deux formations où les Autrichiennes parviennent à l'emporter en s'imposant lors de la séance de tirs au but.







