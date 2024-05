Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Pologne (POL) vs Etats Unis d'Amérique (USA) 1 - 4 (0-0 0-2 1-2) Le 17/05/2024 Ostrava Arena [ Pologne (POL) ] [ Etats Unis d'Amérique (USA) ] Pologne / États-Unis : team USA, évidement Malgré une performance XXL de John Murray dans les cages polonaises, le gardien naturalisé de Katowice et originaire de Pennsylvanie, a toutefois encaissé quatre buts. Ostrava Arena, Hockey Hebdo Raphaël Réalini le 18/05/2024 à 15:02 Tweeter FICHE TECHNIQUE



United States of America : La Pologne tient tête au premier tiers



La première période a été divertissante, avec à la fois la Pologne et les États-Unis se créant de belles occasions, mais Murray et son homologue à l'autre bout de la glace, l'Américain Trey Augustine, ont tenu bon.

La Pologne semblait avoir pris une avance de 1-0 après quelques minutes de jeu lorsque Patryk Wronka s'est précipité vers une rondelle libre dans la zone neutre, est entré dans la zone américaine, a fait un superbe mouvement autour d'un défenseur et a tiré la rondelle derrière Augustine. Mais, après une rapide révision vidéo, les officiels ont jugé le jeu hors-jeu, car Bartosz Fraszko était entré dans la zone américaine avant Wronka, le porteur du disque.



Ensuite, les Rouges et Blancs ont lâchés



L'équipe des États-Unis a commencé à prendre le contrôle du match lors de la deuxième période, dominant la Pologne avec 25 tirs contre 5.Au début de la période, Nelson a traversé la défense polonaise et a obtenu une chance de près, mais son tir a été bloqué par Murray. Quelques instants plus tard, Murray a arrêté Luke Hughes après que le défenseur américain dynamique a effectué un mouvement de rotation autour de Mateusz Michalski, s'est dirigé vers le filet et a réussi un bon tir sur Murray.

Environ 90 secondes plus tard, Tkachuk a patiné vers la zone offensive lors d'une contre-attaque à 2 contre 1 et a vu le défenseur Michael Kesselring accélérer pour en faire un 3 contre 1. Tkachuk a fait une passe en retrait à Kesselring, qui a pris la rondelle et a décoché un tir qui a heurté la barre transversale avant de rentrer. Superbe jeu, superbe tir et les Américains étaient en tête (30:11 ; 0-1.).

Tkachuk a porté le score à 2-0 lorsqu'il a foncé vers le filet et a marqué sur un retour de lancer, puis est tombé dans le filet, évitant de justesse une collision avec la barre transversale (39:17 ; 0-2).



Les USA prennent la seconde place



Cole Caufield a marqué son premier but du tournoi un peu plus d'une minute après le début de la troisième période, lorsqu'il a repris en un temps une passe en revers de Tkachuk (41:11 ; 0-3). Créditons la Pologne car le but de Caufield n'a pas entamé l'esprit polonais.

À 6:22, Grzegorz Pasiut a envoyé la rondelle derrière Augustine pour réduire l'écart à 3-1, mais à mi-chemin de la troisième période, Tkachuk a récolté son quatrième point en offrant une passe décisive sur le deuxième but de Caufield lors du match (49:15 ; 1-4).



Avec cette victoire, l'équipe des États-Unis atteint 10 points, ce qui lui vaut la deuxième place dans le groupe B, à deux points derrière la Suède. La Pologne reste dernière dans le groupe avec un seul point et doit encore affronter l'Allemagne et le Kazakhstan pour tenter de remonter au classement et rester dans le groupe principal l'année prochaine.

