La France remplit son contrat face à la Pologne Ce match de la poule B entre la Pologne et la France avait presque un avant-gout de match de la dernière chance pour les tricolores. Dans sa course au maintien parmi l'élite mondiale, la France doit engranger le maximum de points pour ensuite jouer libérer et se faire plaisir dans le reste du tournoi. Ses 2 premiers adversaires étaient réputés à sa portée mais elle n'avait dû déchanter. Même si en sport tout est possible, avant d'aborder des matchs proposant une adversité bien plus relevée (USA, Slovaquie, Suède), la Pologne était donc l'avant dernière équipe supposée accessible pour ces matchs de poule. Cette fois elle est sortie vainqueure (2-4) à l'issue d'une rencontre où elle a compté jusqu'à 4 buts d'avance. Ostrava Arena, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 15/05/2024 à 07:30



Buts :

Poland :

France : La France fait le Job



Les bleus partent plutôt fort et bien dans la rencontre et maitrise globalement les débats sans pourtant parvenir à surprendre John Murray le portier polonais. C’est la 4ème ligne des tricolores qui trouve la solution avec un but de Justin Addamo (0-1, 08.47).



La France continue à dominer et c’est encore le 4ème bloc qui refait sauter le verrou moins de 3 minutes plus tard. En marquant sur l’action de Yohann Auvitu et Kevin Bozon, Addamo donne de l’air à son équipe et inscrit son doublé.



Tout roule pour les tricolores et les 2 désavantages numériques subit suites aux fautes respectives de Addamo et Sacha Treille n’y chance rien. Les bleus sont bien organisés et ne laissent pas beaucoup de chances aux polonais lesquels, les rares fois où ils parviennent à trouver une belle mise hors de position du bloc défensif, tombent sur un Sebastian Ylönen qui cueille les palets.



Nombre de tirs : Pologne 3 – France 10



Les bleus déroulent avant de remettre en selle la Pologne



Les polonais tentent d’entrée de recoller par un tir de loin de Maciej Kruczek mais le gardien bleu veille toujours au grain. Rapidement le jeu reprend le cours de la première période et dans la domination française Pierre Crinon essaie de surprendre Murray qui fait l’arrêt. Sous pression la Pologne est vite sanctionnée. Mateusz Bryk fait trébucher Kevin Bozon mais ne restera pas longtemps en prison car le powerplay est très vite bonifié. La boite défensive polonaise fait l’erreur de laisser Stéphane Da Costa libre de tout marquage en haut du cercle gauche ce qui lui laisse tranquillement le temps de profiter du trafic devant le gardien pour placer le disque en lucarne (0-3, 24.21).



Tomas Fucik remplace immédiatement Murray dans le but polonais et une faute de Jakub Wanacki sur Tim Bozon permet aux bleus de rapidement le tester. Du cercle droit cette fois, Da Costa lance à la cage où trainent Addamo et Pierre-Edouard Bellemare, ce dernier déviant le puck entre les bottes du portier (0-4, 27.78). La France s’échappe et tous les voyants sont aux verts pour elle-même quand Charles Bertand va en prison. Elle annihile complément la pénalité.



Le tournant du tiers intervient sur un palet anodin repoussé par la défense polonaise. Ylönen le récupère tranquillement mais certainement suite à une incompréhension avec ses défenseurs et un dégagement contré, le puck est récupéré par les polonais. Après un premier tir de Pawel Zygmut repoussé par le gardien Dominik Pas converti le rebond (1-4, 36.08).



Ce but casquette à le mérite de redonner espoir à la Pologne. Ces espoirs auraient pu vite être douchés car peu après sur une remise acrobatique en aveugle, Bellemare trouve Da Costa devant l’enclave mais alors que la cage est complétement ouverte, Fucik lui vole le but de la mitaine en plongeant tel un gardien de football. Sans doute l’arrêt du match. Sur la remise en jeu, Patryk Wronka lance en breakaway Bartosz Fraszko qui marque (2-4, 37.39).



Maintenant la Pologne est complétement galvanisée.



Nombre de tirs : Pologne 11 – France 15



La France joue avec ses nerfs mais tient bon



Les polonais sont gonflés à bloc et ce n’est plus vraiment le même match. La France n’est plus aussi dominatrice et la Pologne joue bien mieux. Sur un revirement Ylönen sauve la patrie en sortant de l’épaule un tir de Grzegorz Paciut. Plus tard Aurélien Dair fait faute sur Kamil Gorny et le jeu de puissance de la Pologne est à deux doigts d’être payant. Cela chauffe vraiment fort sur le but des tricolores.

La France réagit néanmoins notamment par Thomas Thiry mais Fucik est désormais chaud comme la braise. Même en supériorité numérique suite à une faute de Pawel Zygmut sur Addamo, les tricolores ne parviennent plus à reprendre le large.

Avant la fin du match, Pierre Crinon touchera tout de même le poteau mais, dans ce bras de fer où tout semble possible, aucune des équipes ne trouvera plus la faille. La Pologne aura tout donné dans l’ultime vingt et aura peut-être donné quelques sueurs froides aux français.



Nombre de tirs : Pologne 11 – France 7



Meilleurs joueurs du match :



Dominik Pas pour la Pologne

Stephane Da Costa pour la France



La France gagne donc logiquement la rencontre et empoche 3 précieux points mais elle s’est compliquée un peu inutilement la tâche. Quoiqu’il en soit, après 3 journée, elle remonte à la 5ème place dans le groupe et peut plus sereinement préparer son match contre les USA. La Pologne reste malheureusement quant à elle en dernière position avec un unique petit point. Il va lui falloir beaucoup de cœur pour affronter la Slovaquie.



