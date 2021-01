Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Rapperswil-Jona vs Ambrì-Piotta 7 - 2 (4-0 0-1 3-1) Le 09/01/2021 St. Galler Kantonalbank Arena, Rapperswil-Jona [ Rapperswil-Jona ] [ Ambrì-Piotta ] Ambrì trébuche à Rappi Retour photographique sur une partie de la 33e journée de National League. Le HC Ambrì-Piotta a rendez-vous à Rapperswil-Jona. St. Galler Kantonalbank Arena, Rapperswil-Jona, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Catarina de Freitas le 11/01/2021 à 22:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1 spectateurs Arbitres : Michael Tscherrig, Miroslav Stolc et Stany Gnemmi, Georges Huguet Buts :

Rapperswil-Jona :

Ambrì-Piotta : Pénalités 6x2'+1x5'+1x20' contre Rapperswil-Jona 7x2'+1x5'+1x20' contre Ambrì-Piotta



Catarina de Freitas Les Léventins n'ont pas résisté à Rapperswil-Jona Au niveau du classement, le Rapperswil-Jona Lakers (24 matchs/26 pts) et Ambrì-Piotta (24 matchs/27 pts) sont très proches. Les enjeux sont clairs: reprendre le contrôle des affaires. Le HCAP a commencé l'année 2021 avec une victoire contre Fribourg, puis une défaite à Berne. Lors de sa dernière sortie, il s'est payé les ZSC Lions après tirs aux buts. Rapperswil, de son côté, a démarré difficilement. Au total, 14 buts encaissés en deux parties (contre Genève et à Zürich).



Le premier shift des Saint-Gallois est très efficace. Andrew Rowe (1-0;00:20) profite du passage de Jannik Fischer devant son portier pour ouvrir la marque. Le portier Melvin Nyffeler ouvre son compteur de points, en étant la deuxième mention d'aide de ce but. La marque saint-galloise est doublée en PP, des mains de Kevin Clark (2-0;01:47), dans le slot tessinois. Damiano Ciaccio cède une troisième fois à la treizième minute: Roman Cervenka trouve Gian-Marco Wetter (3-0;12:59), juste devant le portier des Biancoblù. Le dernier nommé, formé à La Chaux-de-Fonds et Fribourg, laisse sa place à son second, Viktor Östlund. Les choses peuvent se tasser. Évidemment, les Lakers ne disent pas leur dernier mot et Andrew Rowe (4-0;19:39) quadruple l'avantage des locaux avant la fin du premier temps. Dans le T2, seul Julius Nättinen (4-1;22:26) parvient à scorer et à donner de l'espoir aux siens. Les pénalités viennent à se succéder de part et d'autres. Igor Jelovac (2';25:08), Jiri Novotny (2';29:22) et Marco Müller (2';35:48, 2';38:20) rythment la deuxième partie du tiers médian. De même, à trois (!) reprises, les montants de Rapperswil-Jona sauvent Nyffeler d'une égalisation nord-tessinoise.



Les choses s'accélèrent en entrée de troisième tiers-temps. Gian-Marco Wetter (5-1;40:50) s'offre un deuxième but dans cette partie, en déviant à la volée un centre de Daniel Vukovic. Laissé seul en centre de zone offensive, Marco Lehmann (6-1;48:55), reçoit un puck précis de Nico Dünner, depuis la bande, et marque le Sixième. Trois pénalités plus tard - Elia Mazzolini (2';48:55), Nando Eggenberger (2';48:55) et Jeremy Wick (2';54:45) - et sur un rebond du portier Nyffeler, Tobias Fohrler (6-2;55:16) profite de cette dernière pour inscrire la seconde réussite tessinois. Le Top Scorer Roman Cervenka (7-2;57:02) fait parler la poudre pour clore la discussion à la 58e. Comme bonus, Kevin Clark, Martin Ness et Tobias Fohrler finissent tous trois leur match sur le banc d'infamie.



