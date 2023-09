Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Rapperswil-Jona vs Bern 5 - 2 (1-0 2-1 2-1) Le 17/09/2023 St. Galler Kantonalbank Arena, Rapperswil-Jona, MSL [ Rapperswil-Jona ] [ Bern ] Du jeu et des buts ! St. Galler Kantonalbank Arena, Rapperswil-Jona, MSL, Hockey Hebdo Raphaël Realini le 17/09/2023 à 23:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4314 spectateurs Arbitres : Pascal Hungerbühler, Stefan Fonselius et David Obwegeser, Aurélien Urfer Buts :

Rapperswil-Jona :

Bern : Pénalités 4x2' contre Rapperswil-Jona 5x2' contre Bern Catarina de Freitas

Surpris par Ambri-Piotta en match d’ouverture, les Lakers recevaient Berne qui avait dominé Lausanne avec la manière. Un match prolifique s’est déroulé dimanche soir à la Kantonalbank Arena.



Pourtant, le premier tiers fût compliqué

On ne peut dire que la vérité : cette première période a été compliquée et très fermée. Toutefois, les visiteurs ont la première occasion du match avec un palet récupéré par Frk de la main et au cœur de la défense locale. Il se présente face à Nyffeler qui s’interpose devant ses filets.

Première frayeur donc mais c’est bel et bien les recevant qui vont ouvrir la marque relativement tôt ! Dans l’axe et assez loin des buts Aebischer tente sa chance et c’est l’expérimenté de la NHL Rask qui devant le but, reprend le rebond et ouvre son compteur but avec sa nouvelle équipe (07:25 ; 1-0). À partir de ce moment-là, le jeu fut fermé et malgré une pénalité de chaque côté, les défenses ont pris le dessus.

Tirs : 7 lancers partout



Le match se débloque

Berne obtient sa première situation de power play après une minute et quarante secondes de jeu suite à une faute de Rask. Cela ne donnera rien pour les visiteurs. Rask est le joueur clé en attaque pour les Lakers. Après cinq minutes, il est bien lancé en profondeur par un partenaire et se présente face Reideborn. Accroché par Untersander avec l’aide Scherwey revenu défendre, Rask effectue toutefois un tir qui est contré par le gardien et au rebond, un autre partenaire tente sa chance mais est bloqué par le gardien bernois. La première supériorité numérique ne donnera rien mais la seconde obtenue à 26:38 pour une faute de Fuss va permettre à Rapperswil de mettre le second but. Jensen joue avec Aebischer dans l’axe. Il fait un gros shoot et devant l’enclave, c’est le capitaine Dünner qui dévie. Reideborn est totalement masqué et ne peut intervenir (27:58 ; 2-0).



Les hommes de Stefan Hedlund poussent et vont se détacher au tableau d’affichage. Sur le flanc gauche, Wetter se bat bien contre la bande pour récupérer la rondelle. Moy s’échappe et se présente face à Reideborn qui repousse la tentative. Le palet reste devant son but et c’est Albrecht en opportuniste qui marquera dans une cage semi déserte (33:42 ; 3-0). Les Bernois sont sous l’eau mais vont quand même répliquer peu après malgré le faible nombre de tirs dans cette période. Dans la zone neutre, Loeffel lance en profondeur Scherwey. Il patine très fort pour se présenter face à Nyffeler et réduit la marque, en toute puissance (34:09 ; 3-1). La fin de période sera entachée par des pénalités, plus rien ne sera marqué.

Tirs : 18 (Rapperswil) / 09 (Berne)



Berne tente le tout pour le tout

Est-ce que les Lakers ont fait exprès de baisser le pied ou est-ce Berne qui a repris du poil de la bête et a semé le doute dans l’esprit des joueurs de Rapperswil ? C’est en tout cas le but encaissé très rapidement en début de tiers que le réveil des hommes de la capitale a débuté. Tout part de Vermin sur le flanc droit, qui remonte la glace a toute vitesse dans un contre express. Il voir à l’opposé Bader qui ajuste Nyffeler (46:47 ; 3-2). Va alors démarrer, le show Nyffeler. Il sera sollicité 14 fois et repoussera toutes les tentatives adverses ! Les Lakers ont du mal et vont inscrire deux buts en fin de match, après le choix logique de sortir le gardien côté bernois pour bénéficier d’un joueur supplémentaire. Aebischer envoi la rondelle derrière la cage bernoise. Dünner temporise derrière le but pour miser au milieu pour Forer, arrivé en pleine vitesse (58:26 ; 4-2). Moy inscrira le dernier but de cette rencontre, encore dans une cage vide (58:59 ; 5-2).

Tirs : 06 (Rapperswil) / 15 (Berne)



Victoire à la maison pour les Lakers dans un match prolifique. Même si le deuxième tiers fut réussi, ce trou d’air durant les vingt dernières minutes devra être corrigé. Les Bernois ont tout tenté mais Nyffeler a été impressionnant et les deux derniers buts encaissés sont vraiment anecdotiques.

Mardi, Berne recevra Kloten et Rapperswil jouera du côté de Zug.

