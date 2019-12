Hockey sur glace - : Rapperswil-Jona vs Davos 1 - 4 (1-1 0-1 0-2) Le 15/12/2019 St. Galler Kantonalbank Arena, Rapperswil-Jona [ Rapperswil-Jona ] [ Davos ] Davos en finale de Coupe Retour en images sur la demi-finale de Swiss Ice Hockey Cup entre les SCRJ Lakers et le HC Davos. St. Galler Kantonalbank Arena, Rapperswil-Jona, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Catarina de Freitas le 16/12/2019 à 10:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



6100 spectateurs Arbitres : Mark Lemelin, Ken Mollard et David Obwegeser, Dominik Schlegel Buts :

Rapperswil-Jona :

Davos : Pénalités 7x2' contre Rapperswil-Jona 6x2' + 1x10' contre Davos



Catarina de Freitas Rapperswil-Jona, après avoir vaincu Kloten, Fribourg (Andrew Rowe (PP, 02:39), Magnus Nygren (PP, 08:00), Marc Aeschlimann (38:22), Fabrice Herzog (PP, 43:15) et... Marc Aeschlimann (57:04) ont conduit le HC Davos à la 2ème finale de Coupe de Suisse de son histoire. La dernière fois, c'était



Cette fameuse finale aura lieu le dimanche 2 février dans un lieu encore à définir, car le Voyeboeuf ne remplit pas les critères, selon une information de la SIHF. La National League reprend ce mardi, Davos ira affronter les Aigles aux Vernets et Rapperswil à l'Ilfis pour jouer les Tigres emmentalois. Rapperswil-Jona, après avoir vaincu Kloten, Fribourg ( galerie photos ) et Zug ( galerie photos ) accueille ce dimanche le HC Davos, boureau du SC Bern lors du dernier tour (victoire 4-3 ap). Malgré l'ouverture de la marque d'(PP, 02:39),(PP, 08:00),(38:22),(PP, 43:15) et...(57:04) ont conduit le HC Davos à la 2ème finale de Coupe de Suisse de son histoire. La dernière fois, c'était en 2018 ... contre les Lakers de Rapperswil et les Saint-Gallois avaient vaincu les Grisons.Cette fameuse finale aura lieu le dimanche 2 février dans un lieu encore à définir, car le Voyeboeuf ne remplit pas les critères, selon une information de la SIHF. La National League reprend ce mardi, Davos ira affronter les Aigles aux Vernets et Rapperswil à l'Ilfis pour jouer les Tigres emmentalois. © 2019 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo