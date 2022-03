Hockey sur glace - : Rapperswil-Jona vs Davos 4 - 3 (0-1 3-0 1-2) Le 25/03/2022 St. Galler Kantonalbank Arena, Rapperswil-Jona [ Rapperswil-Jona ] [ Davos ] Rapperswil prend un petit lead L'acte 1 des play-offs de National League entre Rapperswil-Jona (4e de NL) et Davos (5e de NL) débute en terres saint-galloises. C'est Enzo Corvi (10e) qui ouvre les débats en milieu de 1er tiers. Sans suite à la faveur des Grisons, Gian-Marco Wetter (23e), Yannick-Lennart Albrecht (31e) et le Finlandais Kalle Kossila (37e) permettent aux Lakers de prendre le dessus. Gian-Marco Wetter (45e) confirme l'avantage et les buts de Mathias Bromé (55e) et de Dominik Egli (56e) font tout de même douter Rapperswil, alors en box-play. Le prochain rendez-vous est pris ce dimanche, dans au Eisstadion Davos. St. Galler Kantonalbank Arena, Rapperswil-Jona, Hockey Hebdo Photos: Catarina de Freitas le 26/03/2022 à 12:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



6100 spectateurs Arbitres : Daniel Piechaczek, Alex Dipietro et Zach Steenstra, Nathy Burgy Buts :

Rapperswil-Jona :

Davos : Pénalités 3x2' contre Rapperswil-Jona 2x2' contre Davos



Catarina de Freitas







