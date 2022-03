Catarina de Freitas (archives) Dominic Lammer s'est offert 100% de ses face-offs, durant ce match Hier soir, se déroulait à la Kantonalbank Arena, le match n° 3 de la série entre Rapperswil-Jona et Davos. Ce match, était important pour le Hockey Club Davos qui devait à tout prix, réduire la marque dans ces ¼ de finale. En effet, la première rencontre sur la glace du canton de Saint-Gall s’était soldée sur une courte défaite (4-3) et les hommes de Christian Wohlwend se sont inclinés à la maison dimanche dernier 1-4. Le duo Cervenka – Wetter a été intenable durant toute la rencontre. Devant 6'100 personnes, le spectacle a été au rendez-vous, notamment dans le deuxième tiers.



Pourtant, Davos a largement dominé le premier acte Avant d’énoncer le déroulé de la rencontre, côté feuille de match, rien n’est à signaler. Les deux équipes étaient au complet avec simplement deux absences de chaque côté : Rowe & Kossila pour Rapperswil-Jona suivi de Simic & Stoop pour Davos. Les deux gardiens démarrant sont comme à l’accoutumée Nyffeler pour les locaux et Aeschlimann pour les visiteurs. Chandail rouge pour Rapperswil-Jona et jaune pour Davos, la patinoire est en ébullition. Le court trajet entre les deux villes (117 km) a permis un beau parcage visiteur. Davos pouvait compter sur ses inconditionnels fans. La première action est en faveur des locaux dès 40 secondes de jeu avec un tir de Nygren à la bleue qui passera à côté de la cage. Davos contient le puck et dans les premières minutes, vont voir les tentatives bloquées par les excellentes lignes défensives, très haute. Les cinq premières minutes sont équilibrées, malgré l’enjeu difficile pour Davos qui ne doit pas être distancié dans cette série éliminatoire. Corvi voit son tir gelé par Nyffeler et juste après, la première grosse occasion sera à notifier pour les joueurs du Canton des Grisons. Dans l’axe, Egli fait guise de meneur et trouve sur la droite, Corvi. D’un tir déterminé et lourd, la rondelle va s’écraser sur la barre transversale du portier adverse. Le Suisse de 29 ans, auteur de 33 points en saison régulière, n’est pas en réussite depuis le début des playoff.



Les locaux ont du mal à se procurer des occasions dans ce premier acte. Il y aura des timides tentatives de tir de la part de Brüschweiler, Djuse et d’Albrecht sur l’un des meilleurs gardiens de la ligue en saison régulière (94 % d’arrêts en 36 matchs) et qui assure l’essentiel. Avant la pause, Davos aurait pu ouvrir le score d’une belle manière, suite à des nombreuses tentatives sur Nyffeler, en forme durant ses 20 premières minutes. Rasmussen remonte la glace dans l’axe et passe Bromé sur sa gauche. Doté d’un patinage rapide et d’un excellent contrôle du puck, il dépose Vouardoux. Maier a compris que le ballotage était défavorable et qu’une passe pour Rasmussen allait logiquement se faire. Il se jette, mais l’ailier gauche contourne la cage et mise devant la cage pour Stransky qui avait fait le surnombre. Cependant, Nyffeler va faire opposition avec brio. Ce dernier, a été mis lourdement à contribution. Malgré tout, le visage montré par les visiteurs est satisfaisant pour les partisans en tribune. Le score à la pause est nul et vierge.



Les Lakers profitent de l’indiscipline adverse

Stefan Hedlund a dû pousser une petite soufflante auprès des licenciés de Rapperswil-Jona. La faible performance de ses joueurs durant les vingt premières minutes n’était pas à la hauteur de ses espérances. Deux pénalités sont à noter dans chacun des camps mais les supériorités ne donneront rien. Ce sera sur le second tir des Lakers que la rencontre va enfin se débloquer. Tout part de la défense avec Maier. Malgré le block tardif de Schmutz, il transmet la rondelle à Lehmann qui joue en une touche sur Eggenberger, à gauche. Il prend de la vitesse et voit que Zgraggen, face à lui, ne l’attaque pas. Pire, il ne fait que reculer. Le shoot est alors tenté et avec de la réussite, passe entre les jambes d’Aeschlimann (26:43;1-0). Le but construit par Rapperswil-Jona est de toute beauté. Environ dix minutes vont s’écouler avec des occasions des deux côtés, sans réel danger. La pénalité infligée à Wellinger à la 35ème minute pour retenir aura des conséquences. Malgré un power-play bien défendu par les Jaunes, les visiteurs vont craquer à la toute fin des deux minutes de sanction. C’est de loin, qu’une partie de la solution sera trouvée pour marquer. Maier essaie dans l’axe, un shoot puissant. Aeschlimann est sur la trajectoire et ne parvient pas à bloquer. Egli, a complétement lâché son marquage sur le Top Scorer, Gian-Marco Wetter, qui ne loupe pas le rebond pour inscrire le second but de la soirée, ainsi que son quatrième but dans ses playoffs (37:36;2-0).



A six secondes près, Davos était au complet sur la glace. Les coéquipiers d’Ambühl doivent sortir la tête de l’eau et sont acculés. Pour autant, Nygren va être une nouvelle fois pénalisé dans ce tiers (après une première pénalité en début de période) et le même scénario va se répéter. Davos est en place et pense pouvoir tenir jusqu’à la pause. Dans la zone offensive droite, le puck tente d’être récupéré par les deux équipes. Wellinger se mélange les pinceaux. Dünner en profite pour passer le puck à Aebischer, en retrait. Le défenseur droit allume le dernier rempart, qui ne peut rien faire. Le tir est légèrement dévié et il est masqué (39:59;3-0). Davos a complément lâché la rencontre et a explosé en seulement quelques minutes. Au début du troisième tiers, le HCD a une magnifique occasion de réduire la marque, quelques secondes après le coup d’envoi du troisième tiers. En début de zone neutre, le Top Scorer Ambühl, réalise une passe en profondeur parfaite pour Bromé qui, au passage, avait lui aussi fait un appel remarquable dans le dos d’Aebischer. Le Suédois, excellent en saison régulière lui aussi (49 points) se présente face à Nyffeler. Il trouvera le poteau malgré une bonne technique face au gardien. A la 42ème minute, Canova sera lourdement pénalisé avec une obstruction suivie d’une méconduite. Encore une fois, le power-play se conclura par un but: Djuse remonte la glace en solitaire. Il décale sur la droite Aebischer, encore à l’avant-poste. Il effectue un copier-coller de son action précédente mais cette fois-ci, le gardien fait barrage. Eggenberger suit et marque dans le but vide. Aeschlimann cherchait le puck alors qu’il pensait l’avoir gelé (44:19 ; 4-0). Plus rien ne sera inscrit dans cette rencontre.



Victoire logique avec un blanchissage pour Rapperswil-Jona. Malmené durant les vingt premières minutes, les nombreuses supériorités ont fait la différence dans cette rencontre. Les Lakers mènent désormais 3 à 0 dans cette série et peuvent acquérir la qualification pour le tour suivant dès le prochain match.



Statistiques des tirs : 3 / 12 dans le 1 er tiers

15 / 8 dans le 2 nd tiers

8 / 5 dans le 3ème tiers

Prochaines échéances : Davos / Rapperswil-Jona le 31 mars 2022 à 20h00

Lugano / Zug le 31 mars 2022 à 20h00

Lausanne / Fribourg le 31 mars 2022 à 20h00

Zurich / Biel le 31 mars 2022 à 20h00