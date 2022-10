Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Rapperswil-Jona vs Genève 2 - 1 (1-0 0-0 0-1 1-0) Après prolongation Le 18/10/2022 St. Galler Kantonalbank Arena, Rapperswil-Jona, MSL [ Rapperswil-Jona ] [ Genève ] Les Grenats défaits en prolongation St. Galler Kantonalbank Arena, Rapperswil-Jona, MSL, Hockey Hebdo Raphaël Realini le 19/10/2022 à 09:47 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3798 spectateurs Arbitres : Marc Wiegand, Phillip Ströbel et Dario Fuchs, Sandro Gurtner Buts :

Rapperswil-Jona :

Genève : Pénalités 2x2' contre Rapperswil-Jona 5x2' contre Genève Yves Seira (archives) S. Forrer - 3e bloc offensif - a été utilisé durant moins de 10 minutes Hier soir, à la St. Galler Kantonalbank Arena, le Genève-Servette affrontait les Lakers de Rapperswil. Leader du championnat avec un petit matelas d’avance sur ses poursuivants, ce duel de haut de tableau était sur le papier, intéressant. Malgré plusieurs absents des deux côtés dont l’incontournable Sami Vatanen, les formations étaient relativement au complet pour disputer un match digne d’un combat.



Descloux sauve la maison genevoise

C’est avec « surprise », que cette rencontre met du temps à démarrer vis-à-vis des occasions. En effet, il ne se passe rien durant les huit premières minutes où la phase d’observation est longue. Les portiers ne sont pas mis en difficulté. Une première pénalité est intervenue dès 57 secondes de jeu contre Rod pour une crosse haute mais la défense genevoise n’a pas été mise à contribution. Dès la première occasion franche de la rencontre, ce sont les recevant qui vont ouvrir la marque. Côté gauche, Maier va contourner la cage pour servir Cervenka à droite. Il mise dans l’axe et proche de la bleue, le défenseur Maxim Noreau. Le vétéran canadien tente sa chance et voit son tir finir au fond des filets ! (07:55 ; 1-0). À noter l’excellent travail devant la cage de Jensen qui a déstabilisé Richard dans le dos puis pour gêner Descloux, qui n’a rien pu faire. L’ancien joueur de Zürich (4 saisons), ouvre son compteur pour sa nouvelle formation.

Perturbés, les hommes de Jan Cadieux ne trouvent pas de solutions et commettent des erreurs d’inattention comme à 6’30 de la fin avec un palet perdu proche de la cage par un défenseur genevois. Surpris, Forrer doit vite prendre sa chance mais heureusement pour les visiteurs, Descloux fait l’arrêt qu’il faut à bout portant. Servette n’est pas concentré et malgré un power play à 16’16, parvient à se faire peur, une nouvelle fois. Pourtant en phase offensive, le palet est perdu et Albrecht part au but. Le coup de patin est bon mais s’emmêle les pinceaux avec la conduite du palet. Malgré tout, il tir à bout portant mais Descloux fait encore le travail pour maintenir à flot, son équipe. Les locaux rentrent aux vestiaires avec une petite avance mais cela aurait pu être plus conséquent si Descloux n’avait pas réalisé, vingt premières minutes de haut niveau.

Tirs : 8 pour Rapperswil – 7 pour Genève



Servette revient avec plus d’intentions

Il est évident que Cadieux avait des choses à dires lors de la pause à ses joueurs. Logiquement insatisfait de la prestation, le jeune entraîneur qui entame sa deuxième saison en tant qu’entraîneur principal souhaitait un autre visage. Il compte beaucoup sur les cadres qui ont tant à apporter. D’entrée, Rapperswil est sanctionné à 21’33 pour une crosse haute de Jensen. Toutefois, la première occasion ne sera pas pour les visiteurs mais encore une fois pour les joueurs de Rapperswil. Côté gauche, Albrecht se débarrasse facilement de Tömmernes pour qu’il puisse rentrer dans l’axe. Son tir est bon, l’arrêt de Descloux l’est autant. Une autre pénalité suivra pour les genevois, après un surnombre évitable. Cette fois-ci, Servette bénéficiera d’une occasion. Hartikainen qui temporisait, trouve Winnik qui est démarqué et seul devant le but. Nyffeler bouche l’angle et maintient le puck au chaud.

Genève reprend peu à peu, des couleurs dans cette rencontre. Des deux côtés, il y a plus d’occasions que les vingt premières minutes. Le jeu est plus agréable et les gardiens sont mis à contribution. Descloux va être décisif peu avant la mi-période de ce tiers. Eggenberger est tout seul sur le flanc gauche et contourne à grande vitesse la cage. Proche de l’enclave, Brüschweiler parvient à détourner la rondelle vers le but. Descloux parvient à geler en deux temps, dans une patinoire en fusion. Genève effectuera des tirs sans réel danger pour Nyffeler mais rentre aux vestiaires avec certes, un but de retard mais le jeu est présent. Cadieux voudra s’appuyer là-dessus pour les vingt dernières minutes.

Tirs : 11 pour Rapperswil – 16 pour Genève



Une fin de match électrique

Il faut dire ce qui est : les dix premières minutes ont été ternes, équilibrées mais sans danger réel sur les deux buts. Cependant, nous voyons que les Grenats sont plus frais physiquement et que ça peut faire une réelle différence, dans la mesure où un match n’est jamais fini d’avance, surtout à 1-0. Genève accélère sur les phases offensives et obtient une belle occasion. Hartikainen, derrière la cage, trouve Jooris proche de la zone d’engagement. Le genou d’appui quasiment à terre pour que le palet prenne plus de vitesse lors du tir, ce n’est pas suffisant pour tromper la vigilance du portier local qui ferme bien l’angle du poteau gauche et bloque parfaitement. Le jeu en triangle était en revanche, parfaitement joué par les visiteurs. À 52’12, Genève est en infériorité mais les Lakers ne parviennent pas à clôturer la rencontre avec un second but. Les regrets vont se faire lors de l’égalisation genevoise qui n’est pas imméritée.

Nyffeler sort de sa cage et va derrière son but. Richard fait le pressing et obtient la rondelle. Pourtant, il n’y a personne côté Servette en attaque et il y a trois défenseurs et le gardien pour Rapperswil. Le soutien vient enfin, après le superbe travail de Richard pour ne pas perdre le puck derrière la cage. Omark arrive à gauche, et passe en une touche à l’opposé, en direction d’Hartikainen. L’expérimenté finlandais s’est parfaitement placé derrière Djuse, qui ne l’avait pas vu et ajuste le gardien (54:27 ; 1-1). Les cinq dernières minutes seront intenses et les deux équipes auront la possibilité de marquer dans le temps réglementaire. Jensen remonte le flanc droit et mise dans l’axe pour Cervenka malgré deux défenseurs sur lui. Le capitaine parvient à détourner la rondelle vers la cage genevoise mais Descloux réalise encore, une parade réflexe. Tömmernes puis Praplan auront la possibilité d’offrir un ultime frisson dans la patinoire mais le match nul est acquis à la fin du temps réglementaire.

Tirs : 10 pour Rapperswil – 10 pour Genève



Noreau en héros

À peine 28 secondes de jeu et Winnik est lourdement sanctionné avec deux fois 2 minutes de pénalité pour une crosse haute. La sanction va être immédiate. Cervenka à droite, trouve devant le but Jensen. Descloux fait l’arrêt. Le palet revient encore sur le capitaine et comme sur le premier but, Morau est trouvé dans l’axe. Son shoot est précis et trouve les filets pour la seconde fois de la soirée (61:12 ; 2-1). Malgré le challenge demandé par Cadieux, qui estimait que Jensen se trouvait dans la zone de Descloux, le but est bel et bien accordé.

Tirs : 4 pour Rapperswil – 0 pour Genève



Victoire en prolongation des Lakers ! Au terme d’un match indécis, c’est finalement en prolongation que Rapperswil l’emporte. Malgré un Descloux exceptionnel dans la cage, Noreau a été le bourreau des genevois dans cette rencontre. C’est la deuxième défaite en prolongation pour le Servette, quatre jours après un match à rebondissement à Berne (6-5) et une victoire aisée samedi face à Kloten (5-0). Cependant, c’est la quatrième fois que Genève va au-delà du temps réglementaire et ce serait dommage d’épuiser de l’énergie au début de la saison. La première place est pour le moment maintenue, avec 5 points d’avance sur Biel-Bienne.

Rapperswil-Jona est sur courant alternatif en ce début de saison mais le club est tout de même positionné à la troisième place (23 points). Le prochain match sera à domicile face à Kloten, avant d’aller à Lugano qui vient de battre Zug (6-1), peu de temps après le limogeage du coach McSorley. La fin du mois d’octobre va être passionnante avec des matchs face à Fribourg, Berne et Langnau pour les Lakers.



