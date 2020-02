Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Rapperswil-Jona vs Langnau 7 - 3 (3-0 1-1 3-2) Le 11/02/2020 St. Galler Kantonalbank Arena, Rapperswil-Jona [ Rapperswil-Jona ] [ Langnau ] Langnau subit la loi st-galloise Retour en photos de la 4e et dernière confrontation entre les Rapperswil-Jona Lakers et les Langnau Tigers (44e journée de National League). St. Galler Kantonalbank Arena, Rapperswil-Jona, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Catarina de Freitas le 12/02/2020 à 12:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3589 spectateurs Arbitres : Micha Hebeisen, Alex Dipietro et David Obwegeser, Matthias Kehrli Buts :

Rapperswil-Jona :

Langnau : Pénalités 5x2'+1x10' contre Rapperswil-Jona 10x2'+1x10' contre Langnau



Catarina de Freitas Après une pause d'une semaine, Langnau reprend le chemin de la glace. Les hommes de Heinz Ehlers tournent à trois victoires en dix matchs et occupent le huitième rang de National League. De leurs côtés, les Saint-Gallois, lanterne rouge avec 44 points, ne sont pas encore engagés dans le tour de relégation. Lors de sa dernière partie, "Rappi" est allé chercher défaite au Eisstadion Davos, ce dimanche 3-2. Avant les play-offs, Langnau fera face à huit matchs, tandis que les Lakers en joueront sept.



Durant la première période, les Lakers ont profité d'une supériorité numérique pour inscrire le premier goal (Leandro Profico, 02:52) et a profité du momentum (Nico Dünner, 03:43; Andrew Rowe, 05:20). Andrea Glauser donne l'espoir à ses coéquipiers juste après la mi-match (31:13), mais Kevin Clark reprend ses activités (39:16). Dans le T3, Corsin Casutt (41:34), Kevin Clark (45:10) et Andrew Rowe (53:08) closent les débats. Benjamin Neukom (48:35) et Harri Pesonen (54:40) n'y pourront rien.



Grâce à cette victoire, le SCRJ n'est pas inclus dans le tour de placement et Langnau tombe sous la barre. Les jeux ne sont pas encore faits. Les deux équipes ont rendez-vous ce week-end. Le premier nommé ira jouer à Fribourg vendredi et le second recevra les redoutables ZSC Lions, samedi.







