Hockey sur glace - : Rapperswil-Jona vs Lugano 4 - 2 (2-1 1-1 1-0) Le 19/01/2021 St. Galler Kantonalbank Arena, Rapperswil-Jona [ Rapperswil-Jona ] [ Lugano ] Une victoire bienvenue Galerie photos du match du 19 janvier 2021, entre le SC Rapperswil-Jona Lakers et le HC Lugano. St. Galler Kantonalbank Arena, Rapperswil-Jona, Hockey Hebdo Rsum: Stphane Ducret | Photos: Catarina de Freitas le 20/01/2021 19:00



1 spectateurs Arbitres : Ken Mollard, Kristijan Nicolic et Flavio Ambrosetti, Patrick Stuber Buts :

Rapperswil-Jona :

Lugano : Pnalits 6x2' contre Rapperswil-Jona 3x2' contre Lugano



Catarina de Freitas Le dfenseur Dominik Egli a adress trois tirs, en 16:33 de jeu Les Lakers, après une victoire à sept buts le 11 janvier, contre le HCAP (



Dans le premier Temps, c'est Steve Moses (1-0;11:23) qui ouvre les débats, sur une passe du jeune Dominik Egli. Niklas Schlegel cède une seconde fois, en power-play qui plus est. Pour le second goal, Nico Dünner (2-0;13:05) enfonce la porte ouverte, en déviant une passe à ras terre, parfaitement cadrée, de... Dominik Egli. Mark Arcobello (2-1;17:07) ne se fait pas prier pour scorer en supériorité numérique. Ajustant son palet en-dessus de l'épaule de Melvin Nyffeler, il marque au bon moment, aussi faut-il conserver le momentum.



En effet, la quatrième pénalité contre les Lakers (Marco Lehmann, 2', 22:13) ne laisse pas de place au hasard. L'Italo-suisse Giovanni Morini (2-2;23:08) égalise sur un rebond accordé par le goalie Nyffeler. sur un tir du Top Scorer Arcobello. Rapides, les Rapperswil-Jona Lakers reprennent le match en main, avant la trentième: Le game-winning goal vient des mains de Kevin Clark (3-2;27:17) et son troisième point personnel du soir. Sur un rebond accordé par un Schlegel déjà battu, le Canadien n'a qu'à le contourner. La fermeture des débats est offerte en fin de match par Roman Cervenka (59:32;4-2) dans la cage vide.



Même en battant Lugano, les Saint-Gallois restent entre les deux barres (32 pts), pratiquement au même stade qu'avant cette victoire. Le HCL et ses 36 pts, de son côté, n'a pas bougé de sa place de huitième. Ce week-end, les SCRJ Lakers retrouveront le HC Bienne vendredi. Lugano aura (à nouveau) rendez-vous avec Rapperswil-Jona, ce dimanche.







