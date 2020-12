Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Rapperswil-Jona vs Zug 4 - 5 (0-2 2-1 2-1 0-1) Après prolongation Le 11/12/2020 St. Galler Kantonalbank Arena, Rapperswil-Jona [ Rapperswil-Jona ] [ Zug ] Zug de retour dans le trio Retour en photos sur une soire dans le canton de St-Gall o le EV Zug s'est rendu, pour le compte du championnat de National League. St. Galler Kantonalbank Arena, Rapperswil-Jona, Hockey Hebdo Rsum: Stphane Ducret | Photos: Catarina de Freitas le 12/12/2020 17:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1 spectateurs Arbitres : Mark Lemelin, Nicolas Fluri et David Obwegeser, Nathy Burgy Buts :

Rapperswil-Jona :

Zug : Pnalits 2x2' contre Rapperswil-Jona 2x2' contre Zug



Catarina de Freitas Le EV Zug et ses cinq russites reviennent sur le podium Lors des deux premières parties face à Rapperswil-Jona, le EV Zug s'en est sortis avec deux victoires (2-3 et 4-3). Lors de sa dernière sortie, aux portes du podium, la troupe de Dan Tangnes s'est payé le SC Bern 1-4 à la Bossard Arena. En milieu de classement, les Lakers ont cédé à quatre reprises consécutivement. La troisième partie entre les deux formations se joue au bord du Lac de Zürich.



Deux minutes et vingt secondes sont suffisantes pour que les Taureaux amorcent les débats. Jérôme Bachofner (02:20;0-1), parfaitement servi par Livio Stalder depuis sa zone de défense, s'envole déjouer Melvin Nyffeler. Quelques minutes plus tard, Yannick-Lennart Albrecht (06:08;0-2) s'offre sa troisième réussite de l'exercice. Autour de la 30e minute, Gregory Hofmann (28:25;1-3) confirme l'avantage des hommes de Suisse centrale. Cependant, l'espoir Saint-Gallois reste permis, avec Marco Lehmann (26:34;1-2, 30:02;2-3).



Dès la 48e minute, le fin nez de Nico Dünner (47:00;3-3), présent dans le slot, permet l'égalisation, l'ex-Davosien Nando Eggenberger (55:49;4-3) poursuit. Leonardo Genoni plie à deux reprises de suite et les Lakers prennent l'avantage. Le dernier nommé quitte sa cage (58:48) et Ryan McLeod (59:41;4-4) recolle au score, juste devant le portier de Rapperswil-Jona. Les négociations se terminent sur un 1 contre 1 lancé par Raphael Diaz, confirmé par Gregory Hofmann (61:51:4-5), face à Rajan Sataric.



