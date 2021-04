Hockey sur glace - : Rapperswil-Jona vs Zug 2 - 4 (1-0 1-3 0-1) Le 27/04/2021 St. Galler Kantonalbank Arena, Rapperswil-Jona [ Rapperswil-Jona ] [ Zug ] Zug rude et efficace Pour l'acte n2 de la srie de demi-finale entre les Zougois et les Lakers, la partie se droule la SGKB Arena, galerie photos. Le EV Zug conserve son avantage sur les Saint-Gallois, dans la course la finale. Il est possible que les Taureaux accdent la finale ds... demain. St. Galler Kantonalbank Arena, Rapperswil-Jona, Hockey Hebdo Photos: Catarina de Freitas le 28/04/2021 13:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



50 spectateurs Arbitres : Daniel Stricker, Miroslav Stolc et Dominik Schlegel, Dominik Altmann Buts :

Rapperswil-Jona :

Zug : Pnalits 5x2' contre Rapperswil-Jona 4x2' contre Zug



