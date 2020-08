Hockey sur glace - : Rapperswil-Jona vs Zürich 2 - 4 (2-1 0-1 0-2) Le 13/08/2020 St. Galler Kantonalbank Arena, Rapperswil-Jona [ Rapperswil-Jona ] [ Zürich ] Zürich réussit son entrée Les Lakers de Rapperswil-Jona jouent à la maison, leur seconde partie de préparation, les Zürichois débutent leur pré-saison. St. Galler Kantonalbank Arena, Rapperswil-Jona, Hockey Hebdo Photos: Catarina de Freitas le 14/08/2020 à 10:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



453 spectateurs Arbitres : Marc Wiegand, Miroslav Stolc et Dario Fuchs, Dominik Schlegel Buts :

Rapperswil-Jona :

Zürich : Pénalités 5x2' contre Rapperswil-Jona 5x2' contre Zürich







Lors des prochaines confrontation, les ZSC Lions iront à Kreuzlingen, pour y affronter le HC Davos et les Lakers se rendront à Sursee pour jouer la Lehner Cup, contre Zug et Kloten ( Les ZSC Lions se rendent sur les bords du lac de Zürich pour y jouer, en premier match de préparation, face à Rapperswil-Jona. Cette partie s'est soldée sur une victoire du Z, grâce à un doublé de Fredrik Pettersson inscrits en début de premier et début de second tiers. Le large a pu être pris grâce à Roman Wick à la 45e minute. Malgré les réussites de Flurin Randegger et de Lukas Lhotak, "Rappi" n'a rien pu faire.Lors des prochaines confrontation, les ZSC Lions iront à Kreuzlingen, pour y affronter le HC Davos et les Lakers se rendront à Sursee pour jouer la Lehner Cup, contre Zug et Kloten ( programme complet des matchs amicaux ). Les deux formations ne connaissent pas encore leur planning de saison régulière.

Catarina de Freitas Gardiens partants

SCRJ Lakers : Melvin Nyffeler

ZSC Lions : Lukas Flüeler



Résumé des buts

1er tiers

02:58 SCRJ 1-0 ZSC par Flurin Randegger (Michael Loosli), en égalité numérique

05:41 SCRJ 1-1 ZSC par Fredrik Pettersson (Garrett Roe, Marcus Krüger), en égalité numérique

07:28 SCRJ 2-1 ZSC par Lukas Lhotak (Gian-Marco Wetter, Igor Jelovac), en égalité numérique



2e tiers

20:38 SCRJ 2-2 ZSC par Fredrik Pettersson (Garrett Roe), en supériorité numérique



3e tiers

44:46 SCRJ 2-3 ZSC par Roman Wick (Marco Pedretti), en égalité numérique

44:46 SCRJ 2-3 ZSC par Roman Wick (Marco Pedretti), en égalité numérique

59:35 SCRJ 2-4 ZSC par Justin Sigrist, dans la cage vide







