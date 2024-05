Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : République Tchèque (CZE) vs Autriche (AUT) 4 - 0 (1-0 2-0 1-0) Le 17/05/2024 Prague Arena [ République Tchèque (CZE) ] [ Autriche (AUT) ] Les Tchèques plument les Aigles Logique respectée dans cette confrontation entre la République Tchèque (9ème nation au classement IIHF) et l’Autriche (16ème). L’équipe tchèque, 3ème de la poule A avec 9 points a blanchi l’équipe autrichienne 6ème avec 4 points. Avec ce résultat (4-0) les hommes de Radim Rulik restent invaincus et confortent leur place de leader dans la poule. Prague Arena, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 18/05/2024 à 15:20 Tweeter FICHE TECHNIQUE



La rencontre débute sur un bon rythme et les tchèques, à domicile, peuvent compter sur le soutien indéfectible du public. Ils prennent assez rapidement le dessus sur les Aigles d’Autriche et confisquent le palet. David Madlener, le portier autrichien du club de Lausanne, doit faire plusieurs arrêts, les tchèques n’hésitant pas à lancer à la cage de toutes parts en profitant du trafic devant l’enclave.

Après 4 minutes de jeu, les locaux ont leur première énorme occasion. Dominik Kubalik est servi dans le bas du slot mais le gardien ne se laisse pas surprendre par l’attaquant des Senators d’Ottawa. A se demander si ce n’est pas une routine travaillée à l’entrainement, peu après, Daniel Vozenilek est servi de la même façon, d’une petite passe de la droite mais là encore Madlener s’en sort. C’est de plus en plus chaud sur son but alors que Petr Mrazek, le gardien tchèque qui évolue aux Blackhawks de Chicago, est presque désœuvré.

Les vagues déferlent sans discontinuer sur le but autrichien dont le portier doit encore s’employer sur un gros tir lointain de Jachym Kondelik ou encore sur une tentative, à bout portant, de Lukas Sedlak. C’est à croire que les hommes de Radim Rulik ne vont pas y arriver car ensuite c’est au tour de Ondrej Beranek de buter sur Madlener lors de sa déviation devant l’enclave. Sur l’action, l’homme du HC Energie Karlovy Vary se fait littéralement aplatir sur la glace comme une crêpe par le défenseur autrichien qui veut être certain qu’il ne chatouillera pas son gardien qui cherche encore le palet.

Dans cette ultra domination stérile, les tchèques sont bien près de se faire surprendre à 2 minutes de la pause quand Vinzenz Rohrer, bien lancé sur la droite, décoche un puissant tir que bloque Mrazek. C’est pratiquement l’action la plus sérieuse des Aigles depuis le début de la rencontre. La frustration monte un peu et les contacts sont de plus en plus virils. L’autrichien Paul Stapelfeldt charge violemment contre la bande David Kampf lequel, bien qu’il en ait vu d’autres avec les Maples Leafs de Toronto, reste bien secoué. Une action limite sur laquelle les arbitres ne trouvent rien à redire.

Finalement, à une poignée de secondes de la pause, alors que l’Autriche pensait avoir fait le plus dur, la République Tchèque brise enfin l’égalité. Ondrej Kase, ex pensionnaire de la NHL revenu au pays au HC Litvínov, s’échappe dans le dos de la défense mais Clemens Unterweger l’accroche légèrement au moment de son tir. Cette fois les officiels sifflent et Kase convertit le tir de pénalité obtenu (1-0, 19.32).



A la toute fin du tiers, Kubalik et Benjamin Baumgartner se chamaillent. Ils passeront donc les premières minutes de la prochaine période sur le banc des punis.



Nombre de tirs : République Tchèque 14 – Autriche 5



L’Autriche joue mieux mais craque sur la fin



C’est un autre visage que montre les Aigles à leur retour sur la glace. Ils mettent pas mal d’intensité et se montrent bien plus dangereux. Les tchèques sont un peu malmenés et quand Radko Gudas, des Ducks d’Anaheim, se frotte à un adversaire qu’il connait bien, Marco Rossi du Wild du Minnesota, il ne peut que le faire trébucher. Dommage pour elle, mais l’Autriche ne parvient pas à bonifier son powerplay. Il n’empêche que jusqu’à la mi-période elle tient la dragée haute à la République Tchèque, Rossi a même une belle opportunité sur une remise en retrait de Dominic Zwerger.

Emportés par leur fougue les autrichiens vont finir par se prendre les pieds dans le tapis. Thomas Raffl en pressing avant commet un « accrocher » sur Jakub Krejcik. Une aubaine pour les tchèques qui ne concrétisent pourtant pas immédiatement leur jeu de puissance, Roman Cervenka jouant du bâton sur les mains de Ali Wukovits. Pas si grave car l’Autriche reste aux abois dans le jeu à 4 contre 4 et finit par être regagnée par l’indiscipline. Cela commence par David Maier qui file en prison laissant les siens à 3 contre 4. Cette fois les tchèques ne laissent pas passer l’occasion. La rondelle circule bien et David Spacek dans l’axe décale David Tomasek lequel trouve Kubalik dont le tir sur réception, lâché du cercle droit est imparable (2-0, 35.49).



La foule exulte mais son équipe bas le fer tant qu’il est chaud. Une fois Cernenka revenu au jeu, celle-ci bonifie le reliquat de powerplay restant. Montés au pressing, les autrichiens se font prendre à revers par Jakub Flek qui sort victorieux de son rush (3-0, 36.53).



La cabane est tombée non pas sur le chien mais sur les Aigles. Dans un tiers où ils ont pourtant su desserrer l’étau tchèque, ils se sont faits punir coup sur coup.



Nombre de tirs : République Tchèque 7 – Autriche 12



Les Aigles subissent la domination tchèque.



L’Autriche débute pourtant bien le dernier tiers et se montre à nouveau pressante sur la cage de Mrazek, malheureusement pour elle il ne faut longtemps aux tchèques pour faire trembler les filets à nouveau. Après une première phase offensive où Madlener repousse un tir de Kubalik, la rondelle est récupérée par Palat qui trouve immédiatement en retrait Tomasek dont le missile fait mouche (4-0, 41.31).



Le jeu de l’Autriche a beau être volontaire, il reste moins incisif que celui de la République Tchèque alors le soufflet retombe assez vite et, petit à petit, la résignation et l’impuissance gagne l’équipe des Aigles qui subit la domination tchèque. A partir de la mi-période, Mrazek qui n’était déjà pas beaucoup sollicité connait une fin de rencontre tranquille alors que Madlener doit rester sur le qui-vive.

Un ton au-dessus, et forts de leur confortable avance, les tchèques gèrent tranquillement la fin de match sans prendre de risques inutiles ni forcer leur talent.



Nombre de tirs : République Tchèque 9 – Autriche 4





Meilleurs joueurs du match :

Jakub Flek pour la République Tchèque

David Madlener pour l’Autriche



Belle opération pour la République Tchèque plus que jamais en tête de son groupe et qui devrait ne faire qu’une bouchée de son prochain adversaire, la Grande Bretagne. Ça stagne en revanche pour l’Autriche qui reste à la 6ème place de la poule et n’a pas su rééditer l’exploit, elle qui avait créé la sensation en faisant tomber la Suède. Bizarrerie du calendrier les autrichiens rencontrent eux aussi les britanniques le lendemain de leur match contre les tchèques. L’affrontement promet d’être intéressant et devrait permettre aux Aigles de reprendre l’air.

