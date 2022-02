Les rouges repartent, Lenc voit son tir dévie. Krejci longe la cage et lance, le puck passe derrière le portier mais touche le poteau, longe la ligne et sort. Storm est de nouveau dangereux en contre mais Hrubec repousse.

Le jeu baisse en intensité mais les Tchèques sont toujours dominants. Lenc s'arrête pour lancer mais sans succès contre Dahm. Storm et Regin contrent mais le lancer du dernier est dévié par l'arrière garde slave. Les Danois restent à l'offensive, le tir de Markus Lauridsen est dévié bien involontairement par Sklenicka qui prend son propre gardien à contre pied (0-1 à 11'21). Ishockeylandsholdene

Les Tchèques repartent de l'avant, Stransky lance dans l'axe mais Dahm a encore le dernier mot. Kovar y va de sa tentative, le portier danois dévie de la mitaine dans l'angle. Repik n'a pas plus de succès. Une pénalité tombe sur le Danemark qui doit reculer encore. Mais Russell parvient à contrer seul il se fait faucher devant la cage tchèque et un tir de pénalité est sifflé. Nielsen s'élance, il feinte le gardien à bout portant et lève d'un revers pour doubler la marque (0-2 à 17'23).

Les Tchèques repartent à leurs études mais ne trouvent toujours pas de solution. Kovar perce la défense mais lance à côté.



Relancé ?



Les Tchèques reviennent fort en ce début de deuxième vingt. Les Danois tiennent et jouent le contre, Jakobsen sur l'un d'entre eux échoue contre Hrubec. Les Slaves repartent de l'avant vite. Cervenka récupère une mauvaise relance et dans l'axe débloque le compteur tchèque d'un lancer en pleine lucarne (1-2 à 23'45).

Le jeu s'équilibre et le Danemark est plus en forme qu'au premier tiers. Il tente sa chance et revient bien à l'offensive. Krejci contre et vient échouer dans l'angle fermé. Sur l'action les visiteurs sont sanctionnés. Le powerplay tchèque n'est guère percutant, il se crée même quelques frayeurs avec des contres adverses.

Les Tchèques restent en contrôle mais se créent moins d'occasions, la défense danoise bien placée fait le ménage. Sklenicka en angle fermé échoue sur Dahm. Sobotka en solitaire n'a pas plus de chance.

Les Tchèques sont sanctionnés pour la première fois de la partie. Le powerplay danois est catastrophique, il ne lance pas une fois et ne peut s'installer à l'offensive.



Tirs cadrés : 10 / 8 pour la République tchèque

Porte close :



Ishockeylandsholdene

Les Tchèques n'ont plus que 20 minutes pour renverser la donne, ils attaquent fort. Cervenka derrière la cage remet da

ns le coin pour Kovar qui vient faire tinter le poteau de nouveau. Le pressing tchèque est fort mais le Danemark s'en sort et profite des erreurs adverses pour apporter du danger. Boedker perd son duel contre Hrubec. Sur un contre bien maîtrisé les locaux s'offrent une sacrée occasion, Lenc lance dans la profondeur pour Sobotka qui dévie du bout de la palette mais sur la trajectoire du palet, Dahm de nouveau.

Les Danois sont pénalisés et le powerplay tchèques très bien installé fait tourner mais ne trouve pas l'ouverture. Stransky dans le slot échoue sur le portier, Sedlak dans l'angle n'a pas plus de chance.

Le Danemark s'offre une incroyable chance en contre, Nicklas Jensen emporte tout le monde et sert Nielsen seul face au gardien, Hrubec impérial, s'offre un arrêt impeccable et sauve son équipe du naufrage.

La République tchèque pousse en fin de match, mais ni Kovar ni Cervenka ne trouvent la solution. Hrubec doit rester vigilant sur les contres danois qu'il étouffe un à un. Le temps file et Pesan finit par sortir son gardien, les Tchèques pressent pour la dernière fois. Le palet coincé dans l'angle finit par être sorti dans les dernières secondes de jeu, Kundratek face à l'angle ouvert canonne mais le puck heurte la transervale. Echec et mat.



Tirs cadrés : 13 / 5 pour la République tchèque



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Sebastian Dahm

** : Frederik Storm

* : Jan Kovar