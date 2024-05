Buts tardifs :



La partie démarre bien côté Danois, From emporte toute la défense longe la cage avant de lancer mais Dostál suit et repousse avec brio.

Les Tchèques lancent bien quelques contres mais peu dangereux, ou bloqués par la défense. Kämpf s'infiltre entre les défenseurs danois mais bute sur Dichow. Le Danemark, pénalisé, puis une deuxième fois dans la foulée. Le lion slave va évoluer à cinq contre trois. Krejčík de la bleue envoie un bon tir, détourné du bouclier par Dichow. Stránský sur le côté, échoue à deux reprises sur le gardien danois. Les deux fautes sont tuées sans vraiment de danger, que l'offensive tchèque est laborieuse ! Sedlák contourne la cage remet dans l'axe pour Červenka qui voit son tir bloqué par un défenseur. Les locaux continuent de contrôler le jeu mais sans trouver vraiment de solution.

Le Danemark contre et récupère son premier jeu de puissance de la rencontre. Blichfeld envoie une roquette au deuxième poteau, Wejse dévie au fond (0-1 à 18'54).

Palát contre, il dévie au second poteau pour Tomášek qui est envoyé dans le gardien et dans la cage par Lauridsen. Les locaux continuent de presser en fin de tiers. Kämpf contourne la cage, remet à la bleue pour Rutta, son coup de canon égalise à 7 secondes de la sirène (1-1 à 19'52).



Tirs cadrés : 12 / 6 pour la République tchèque

Début et fin :

Le jeu reprend doucement. Flek lancé comme une comète prend de vitesse la défense danoise et d'un tir parfait juste sous la transversale met le pays hôte devant dans une grande clameur (2-1 à 22'50).

Kaše contourne la cage mais remet une passe en retrait parfaite au premier poteau, Sedlák reprend dans l'angle ouvert (3-1 à 24'29).

Les lions tchèques continuent de rugir. Kaše dans le slot voit son tir repoussé, Sedlák efface la défense danoise à vive allure mais Dichow s'offre un superbe arrêt mitaine. Photographe : Jakub Knap

Červenka dans l'angle n'ont pas de solution face au gardien du HV71 qui repousse tantôt du patin, tantôt du casque.

De retour à cinq, le Danemark repart un peu de l'avant. Aagaard dans l'angle grand ouvert lance, Dostál se jette et repousse du bout de la crosse.

Les locaux repartent à l'offensive en fin de match mais Dichow multiplie les solides interventions pour éviter le naufrage des siens. Rassuré, le Danemark peut contrer. Son offensive fait tourner, le tir de Jensen tape dans le dos de Russell et finit au fond (3-2 à 39'36).



Tirs cadrés : 16 / 6 pour la République tchèque

Les Tchèques sont pénalisés dès la reprise, le powerplay danois ne trouve pas d'angle de tirs, ou ses tentatives sont bloquées. Gudas dévie un palet qui fonçait vers la cage ouverte. Les Danois restent offensifs en ce début de dernier vingt. Lassen entre en zone il dévie vers Lauridsen qui remet instinctivement dans l'axe pour Moelgaard, il passe entre quatre joueurs tchèques assoupis et vient cueillir Dostál côté plaque pour égaliser (3-3 à 44'43).

Sedlák ramène le jeu de l'autre côté mais Dichow détourne. Kubalík lance à côté. Kundrátek slape, son tir est bloqué, il reprend le rebond et vient fusiller le portier scandinave masqué (4-3 à 46'16).

Le Danemark repart plutôt bien mais ne parvient pas à installer son jeu à l'offensive. Les Tchèques restent dangereux à l'offensive mais Dichow s'offre encore de bons arrêts réflexes.Tomášek et Kubalík contrent à deux, le premier sert le second qui vient doubler l'avance des siens (5-3 à 51'10).

Les Tchèques gagnent l'engagement et parvient à surprendre une fois encore la défense visiteuse. Kämpf temporise devant Dichow avant de glisser au second poteau pour Stránský qui pousse au fond (6-3 à 51'30).

Le Danemark gagne l'engagement et part à l'assaut. Scheen met sur orbitre From au deuxième poteau, sa reprise heurte le dos de Dostál et retombe sur la ligne, From reprend mais Beránek bloque sur la ligne avec sa crosse, From reprend une troisième fois et c'est la bonne (6-4 à 51'51).

Les Tchèques retournent encore à l'offensive dans ce match fou où on vient de voir trois buts en quarante et une secondes.

Palát contourne la zone et de la bleue envoie une fusée qui termine au fond (7-4 à 53'08).

Dans la foulée, la crosse haute de Kempný l'envoie au cachot pour deux minutes. Mais le powerplay danois est muet. De retour à cinq les lions locaux contrent vite et ils faut deux arrêts réflexes coup sur coup de Dichow pour empêcher un nouveau but. Les Tchèques restent dominateurs et dangereux jusqu'au bout.



Tirs cadrés : 11 / 6 pour la République tchèque



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Ondřej Palát

** : David Tomášek

* : Christian Wejse

La République tchèque remporte un match très offensif, son troisième en quatre rencontres et rebondit après sa défaite crève coeur aux tirs au but. Son attaque a bien tourné et a su régaler avec des jolis buts par contre sa défense et son gardien trop peu concentrés ont eu des trous d'air qu'il faudra corriger rapidement. Vendredi soir contre l'Autriche, les Tchèques partiront encore favoris.

Le Danemark a pris les commandes avant de se faire rejoindre la foulée puis de peiner au deuxième tiers tout en limitant les dégats. Il pensait avoir fait le plus dur en revevant à égalité à l'entame du dernier vingt mais a ensuite subit la furia adverse pour s'incliner logiquement, encore. Le rêve des quarts de finale est bien oublié pour les Vikings qui tenteront de se mettre à l'abri vendredi contre les Britanniques.

