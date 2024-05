Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : République Tchèque (CZE) vs Finlande (FIN) 1 - 0 (0-0 0-0 0-0 0-0 1-0) Après prolongation Après tirs aux buts Le 10/05/2024 Praha, O2 Arena [ République Tchèque (CZE) ] [ Finlande (FIN) ] Une belle entrée pour le pays hôte Les Tchèques démarrent leur mondial dans une O2 Arena pleine à craque. Face à la Finlande il s'agit d'une très belle affiche pour ce groupe A où la Suisse l'a emporté nettement en ouverture contre les Norvégiens Praha, O2 Arena, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 10/05/2024 à 23:34 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Czech Republic :

Finland : A sens unique :



Les Tchèques démarrent bien et se portent à l'assaut rapidement, la défense finlandaise fait preuve d'abnégation en bloquant les tirs locaux. ceskyhokej.cz La Finlande contre, le palet dévié par Jaaksa passe juste à côté de la cage de Dostál. Sedlák part seul en break mais son tir est dévié du bouclier par Säteri. Beránek au premier poteau dévie de l'autre côté pour Kondelík qui manque sa reprise devant la cage ouverte. Les Tchèques continuent de contrôler la rondelle et de presser sur la cage de la Finlande mais la porte reste fermée. A l'image de Kundrátek qui contourne le but et vient se heurter à Säteri dans sa tentative. Les Tchèques démarrent bien et se portent à l'assaut rapidement, la défense finlandaise fait preuve d'abnégation en bloquant les tirs locaux.La Finlande contre, le palet dévié par Jaaksa passe juste à côté de la cage de Dostál. Sedlák part seul en break mais son tir est dévié du bouclier par Säteri. Beránek au premier poteau dévie de l'autre côté pour Kondelík qui manque sa reprise devant la cage ouverte. Les Tchèques continuent de contrôler la rondelle et de presser sur la cage de la Finlande mais la porte reste fermée. A l'image de Kundrátek qui contourne le but et vient se heurter à Säteri dans sa tentative. Stránský enfonce la défense finnoise mais ne peut déjouer le portier. Špaček de la bleue n'a pas plus de succès.

La Finlande ne parvient pas à desserrer l'étau local et subit. En toute fin de période, le coup de canon de Hájek est dévié du bout de la mitaine par le portier de Bienne.



Tirs cadrés : 10 / 1 pour la République tchèque



Verrouillé et but annulé :



Le jeu repart vite, les Finlandais se présentent à l'offensive mais Dostál repousse le tir. Les Tchèques repartent au charbon et dominent de la tête et des épaules. La Finlande défend bien mais reste sous domination adverse. Tomášek s'échappe seul en break, son tir passe au dessus de la cage. La pression est forte sur la cage finnoise et la Leijonat est pénalisé. Le powerplay a du mal à s'installer, Tomášek dévie à côté du but. Kaše depuis le cercle gauche en one-timer échoue à son tour. ceskyhokej.cz

Les Finlandais relancent mieux et se présentent plus souvent dans la zone offensive cependant ils ne lancent pas et sont très empruntés à l'offensive. Les Tchèques continuent de pousser, Tomášek contourne la défense et d'un lancer puissant touche le casque de Säteri qui bloque ensuite la rondelle. A force de domination, le pays hôte finit enfin par faire sauter le verrou. Palát derrière la cage remet dans l'axe pour Tomášek dont la reprise manque le cadre, Palát récupère de nouveau derrière le but et d'un mouvement parfait glisse au fond dans une immense clameur.

Jalonen prend son challenge, et le but est annulé pour une interférence sur le gardien bien peu évidente et dans un concert de sifflets.



Tirs cadrés : 7 / 5 pour la République tchèque Le jeu repart vite, les Finlandais se présentent à l'offensive mais Dostál repousse le tir. Les Tchèques repartent au charbon et dominent de la tête et des épaules. La Finlande défend bien mais reste sous domination adverse. Tomášek s'échappe seul en break, son tir passe au dessus de la cage. La pression est forte sur la cage finnoise et la Leijonat est pénalisé. Le powerplay a du mal à s'installer, Tomášek dévie à côté du but. Kaše depuis le cercle gauche en one-timer échoue à son tour.Les Finlandais relancent mieux et se présentent plus souvent dans la zone offensive cependant ils ne lancent pas et sont très empruntés à l'offensive. Les Tchèques continuent de pousser, Tomášek contourne la défense et d'un lancer puissant touche le casque de Säteri qui bloque ensuite la rondelle. A force de domination, le pays hôte finit enfin par faire sauter le verrou. Palát derrière la cage remet dans l'axe pour Tomášek dont la reprise manque le cadre, Palát récupère de nouveau derrière le but et d'un mouvement parfait glisse au fond dans une immense clameur.Jalonen prend son challenge, et le but est annulé pour une interférence sur le gardien bien peu évidente et dans un concert de sifflets.7 / 5 pour la République tchèque



Rien ne bouge :



ceskyhokej.cz

La partie est plus équilibrée, mais ni les uns, ni les autres ne trouvent de solution face au gardien adverse. Jääksä slalome dans la défense locale mais son tir est capté avec autorité par la mitaine du portier des Ducks.

Une bonne offensive tchèque permet à Voženílek de dévier vers Kämpf devant la cage, mais il tire dans les jambes de Säteri.

Une perte de palet derrière la cage tchèque permet aux Finlandais de frapper à la porte mais Dostál s'interpose à trois reprises. Dans l'action les locaux sont pénalisés. La sirène finale retentit sur une contre-offensive tchèque.



Tirs cadrés : 10 / 6 pour la Finlande La Finlande démarre vite et récupère d'entrée de jeu son premier powerplay de la partie. Le poteau tchèque tinte mais c'est le seul danger des deux minutes. Les Tchèques repartent vite à l'offensive et le jeu va d'une cage à l'autre sur un bon rythme. Jormakka contre en solitaire mais bute sur Dostál. Une bagarre éclate devant le but local et un joueur de chaque équipe est envoyé au cachot.La partie est plus équilibrée, mais ni les uns, ni les autres ne trouvent de solution face au gardien adverse. Jääksä slalome dans la défense locale mais son tir est capté avec autorité par la mitaine du portier des Ducks.Une bonne offensive tchèque permet à Voženílek de dévier vers Kämpf devant la cage, mais il tire dans les jambes de Säteri.Une perte de palet derrière la cage tchèque permet aux Finlandais de frapper à la porte mais Dostál s'interpose à trois reprises. Dans l'action les locaux sont pénalisés. La sirène finale retentit sur une contre-offensive tchèque.10 / 6 pour la Finlande



Jusqu'au bout :



La prolongation démarre avec un avantage numérique d'un peu plus d'une minute pour la Finlande autant dire qu'elle a les choses en main. Les Tchèques tiennent malgré quelques erreurs défensives, grâce à des arrêts réflexes de son portier. Gudas en break bute sur Säteri.

Les Tchèques contrôlent le palet. Kämpf emporte la défense mais son tir trop simpliste n'est pas dangereux. De nouveau seul en pointe, Kämpf rate encore la balle de match. Sedlák contre mais n'y arrive pas non plus. Kapanen lui répond en solitaire, mais Dostál veille.



Tirs cadrés : 5 / 4 pour la Finlande



La porte tchèque fermée :





Kaše part le premier, il glisse sur le côte gauche et lève la rondelle pour la placer sous la barre dans une immense clameur (V-X)

Granlund longe le but côté droit mais bute sur l'épaule du gardien tchèque (V-XX)

Krejčík part dans l'axe mais son tir décroisé manque le cadre (VX-XX)

Puljujärvi part à son tour plein axe, au dernier moment il feinte sur la gauche mais Dostál a suivi (VX-XXX) ceskyhokej.cz

Palat qui vise la droite de la cage finlandaise manque lui aussi le cadre (VXX-XXX)

Kapanen arrive doucement et lance dans l'axe, sans soucis pour le portier d'Anaheim (VXX-XXXX)

Červenka le capitaine tchèque peut mettre fin au match s'il marque, il part côté droit et envoie un boulet de canon sous la barre (VXXV-XXXX)



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Lukáš Dostál

** : Harri Säteri

* : Ondřej Kaše Kaski s'élance le premier dans l'axe, son tir à ras glace ne trompe pas Dostál (X)Granlund longe le but côté droit mais bute sur l'épaule du gardien tchèque (V-XX)Krejčík part dans l'axe mais son tir décroisé manque le cadre (VX-XX)Puljujärvi part à son tour plein axe, au dernier moment il feinte sur la gauche mais Dostál a suivi (VX-XXX)Palat qui vise la droite de la cage finlandaise manque lui aussi le cadre (VXX-XXX)Kapanen arrive doucement et lance dans l'axe, sans soucis pour le portier d'Anaheim (VXX-XXXX)*** : Lukáš Dostál** : Harri Säteri* : Ondřej Kaše



La République tchèque remporte logiquement mais difficilement ce premier choc contre la Finlande. Nettement dominateurs durant quasiment tout le match, les Tchèques ont manqué de réalisme dans le dernier geste, butés sur sur un solide gardien et se sont fait annuler un but qui semblait largement valable. A titre de comparaison, le premier but allemand de l'après-midi a été validé avec une obstruction plus visible que celle de ce match. Le pays hôte démarre sur un bon succès et deux points précieux. Il faudra conserver cette solidité défensive et être plus réalistes devant pour passer le deuxième obstacle nordique, demain, contre la Norvège.

La Finlande a bien eu du mal à se mettre dans le match, nettement dominée, elle n'a pu redresser la barre qu'en fin de match mais n'a pas réussie à faire le hold up, ni en fin de rencontre ni en prolongation. Défensivement solidaire, la Leijonat a su tenir bon jusqu'à une séance de tirs au but où elle n'a jamais pu inquiérer le portier tchèque, impressionnant de sérénité sur cette rencontre. Un point de pris tout de même, il faudra retrouver du peps, au prochain match, contre la Grande-Bretagne dimanche cela devrait être plus aisé. © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur