Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : République Tchèque (CZE) vs Grande Bretagne (GBR) 4 - 1 (2-0 2-1 0-0) Le 18/05/2024 Praha, O2 Arena [ République Tchèque (CZE) ] [ Grande Bretagne (GBR) ] Rien de plus logique Les Tchèques devant leurs partisans veulent enchaîner pour rester dans le groupe de tête. Les Britanniques toujours sans point espèrent un miracle contre le pays hôte après avoir bien résisté aux Danois lors de leur dernier match. Praha, O2 Arena, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 18/05/2024 à 22:50 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Czech Republic :

Great Britain : Le lion tchèque rugit :



Nečas intègre l'équipe tchèque après l'élimination des Hurricanes en NHL. Dostál garde la cage locale après le blanchissage de la veille par Mrázek. Bowns le gardien des Devils de Cardiff garde la cage britannique.

La partie démarre fort côté local, dès la première offensive, Červenka part seul en break, son tir est dévie par la mitaine du portier. Les Tchèques monopolisent le palet en zone offensive. Červenka s'échappe encore entre les deux défenseurs, Bowns fait un bon puck check mais Sedlák qui suit précipite le palet à mi-hauteur (1-0 à 02'18).

Krejčík avance depuis la bleue et envoie un slap dévastateur qui fait trembler les filets (2-0 à 04'46). Photographe : Jakub Knap

Le match reste à sens unique, toujours en zone offensive avec le contrôle des Slaves. Červenka dans l'angle voit son tir repoussé du bloqueur par le gardien. Nečas emporte tout le monde, Bowns repousse dans l'angle grand ouvert, mais sa défense le dégage. Hájek fait tinter le poteau. Voženílek échoue par deux fois dans le slot. Les Britanniques sous le feu continuel font une faute. Malgré une domination de tous les instants, le jeu de puissance tchèque ne creuse pas l'écart. Kondelík au rebond manque une cage grande ouverte.

Les Britanniques contrent et obtiennent leur premier powerplay de la partie. Dowd slape depuis le cercle gauche, Dostál repousse, Mosey reprend mais le gardien tchèque bloque. Une fois encore le défenseur britannique Mosey depuis le cercle droit perd son duel. Le jeu reste rapide et maîtrisé par la République tchèque qui fait ce qu'il faut. Les Britanniques sont à la peine et ne parviennent ni à sortir de leur zone encore moins à contrer.Le match reste à sens unique, toujours en zone offensive avec le contrôle des Slaves. Červenka dans l'angle voit son tir repoussé du bloqueur par le gardien. Nečas emporte tout le monde, Bowns repousse dans l'angle grand ouvert, mais sa défense le dégage. Hájek fait tinter le poteau. Voženílek échoue par deux fois dans le slot. Les Britanniques sous le feu continuel font une faute. Malgré une domination de tous les instants, le jeu de puissance tchèque ne creuse pas l'écart. Kondelík au rebond manque une cage grande ouverte.Les Britanniques contrent et obtiennent leur premier powerplay de la partie. Dowd slape depuis le cercle gauche, Dostál repousse, Mosey reprend mais le gardien tchèque bloque. Une fois encore le défenseur britannique Mosey depuis le cercle droit perd son duel.

De retour à égalité, les Tchèques repartent à l'assaut. Sedlák par deux fois échoue dans le slot contre le gardien de Cardiff.



Tirs cadrés : 20 / 7 pour la République tchèque



Powerplays et écart préservé :



Le match reprend tambour battant. Červenka part en break, il dévie parfaitement au second poteau pour Sedlák dont la reprise parfaite fait encore mouche (3-0 à 20'36).

Peu après les Tchèques sont bêtement pénalisés. Le powerplay s'installe. Kirk dans le cercle droit place devant la cage, Mosey dévie au fond pour débloquer le compteur britannique (3-1 à 22'17).

Ce but a le don de réveiller la Grande Bretagne qui se présente à l'offensive et a quelques bonnes tentatives, gérées par le gardien d'Anaheim. Les locaux repartent de l'avant et se montrent dangereux. le jeu va à grande vitesse, les Britanniques sont pénalisés. Sedlák au premier poteau dépose une offrande dans le slot pour Kaše qui redonne trois longueurs d'avance aux siens (4-1 à 32'15). Photographe : Jakub Knap

L'effort tchèque se poursuit, Palát au second poteau lance dans l'angle ouvert, Bowns se jette et parvient à bloquer. Les Tchèques sont pénalisés et la Grande Bretagne peut se réinstaller. La défense locale fait le ménage et malgré un ou deux bons tirs les lions anglais ne trouvent pas de faille. Dans les dernières secondes du tiers, les locaux sont encore pénalisés. Kirk fait un bon lancer, Dostál dévie du coude.



Tirs cadrés : 13 / 6 pour la République tchèque Peu après les Tchèques sont bêtement pénalisés. Le powerplay s'installe.Ce but a le don de réveiller la Grande Bretagne qui se présente à l'offensive et a quelques bonnes tentatives, gérées par le gardien d'Anaheim. Les locaux repartent de l'avant et se montrent dangereux. le jeu va à grande vitesse, les Britanniques sont pénalisés.L'effort tchèque se poursuit, Palát au second poteau lance dans l'angle ouvert, Bowns se jette et parvient à bloquer. Les Tchèques sont pénalisés et la Grande Bretagne peut se réinstaller. La défense locale fait le ménage et malgré un ou deux bons tirs les lions anglais ne trouvent pas de faille. Dans les dernières secondes du tiers, les locaux sont encore pénalisés. Kirk fait un bon lancer, Dostál dévie du coude.13 / 6 pour la République tchèque



Bowns sauve les meubles :



La Grande Bretagne revient en powerplay mais ne parvient pas à en faire grand chose. Elle ne peut même pas tirer, les locaux poussés par leur public renversent la tendance. Photographe : Jakub Knap

Sedlák dans le slot se heurte à Bowns qui repousse de la jambière par miracle. Flek accélère, il dévie au second poteau vers Červenka mais Bowns vole au second poteau est repousse d'un vigoureux coup de patte. Palát en solitaire perd son duel.

Les Tchèques contrôlent le jeu mais continuent de défendre de manière extrêmement rugueuse, sur un contre britannique ils sont de nouveau pénalisés. Le powerplay de la team GB met énormément de temps à s'installer et après se heurtent au quatuor tchèque.

Les Tchèques forcent jusqu'à la fin du match. Sedlák lancé à pleine vitesse échoue contre Bowns. Špaček à la bleue n'a pas plus de succès.



Tirs cadrés : 12 / 2 pour la République tchèque



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Roman Červenka

** : Lukáš Sedlák

* : Ben Bowns La Grande Bretagne revient en powerplay mais ne parvient pas à en faire grand chose. Elle ne peut même pas tirer, les locaux poussés par leur public renversent la tendance.Sedlák dans le slot se heurte à Bowns qui repousse de la jambière par miracle. Flek accélère, il dévie au second poteau vers Červenka mais Bowns vole au second poteau est repousse d'un vigoureux coup de patte. Palát en solitaire perd son duel.Les Tchèques contrôlent le jeu mais continuent de défendre de manière extrêmement rugueuse, sur un contre britannique ils sont de nouveau pénalisés. Le powerplay de la team GB met énormément de temps à s'installer et après se heurtent au quatuor tchèque.Les Tchèques forcent jusqu'à la fin du match. Sedlák lancé à pleine vitesse échoue contre Bowns. Špaček à la bleue n'a pas plus de succès.12 / 2 pour la République tchèque*** : Roman Červenka** : Lukáš Sedlák* : Ben Bowns



La République tchèque remporte logiquement ce match contre le petit poucet du groupe. Les Tchèques auront livré un très bon match sur toute sa durée, ne lâchant jamais leur effort. Une offensive de qualité avec des vraiment jolis buts. Leur défense a commis trop de faute et devra doser son aggressivité. Deux jours de repos pour les hôtes du tournoi, qui affronteront le Canada mardi pour leur dernier match de la phase de poule.

Les Britanniques s'inclinent encore une fois, il ne pouvait pas en être autrement, tant ils ont été dominé sur tous les secteurs du jeu. Le match s'est quasi intégralement déroulé dans leur zone et sans un solide Bowns auteur de 41 arrêts, l'additions aurait pu être bien plus salée. La Grande Bretagne toujours sans point affrontera la Norvège lundi.



Suivez toute l'actualité du championnat du monde 2024 sur notre page spéciale © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur