Les Tchèques attaquent d'entrée, Červenka en solitaire bute sur Shutov, tout comme Chytil qui a pris de vitesse la défense kazakhe. Les Asiatiques contrent et obtiennent un premier powerplay. Flek contre, sert Černoch qui subit une obstruction et le Kazakhstan est pénalisé.

Červenka met en retrait pour Němeček qui prolonge jusqu'à Knot dans l'angle opposé, le one-timer du défenseur des tigres blancs est parfaitement repoussé au loin par un coup de mitaine de Shutov. Zbořil qui avance dans le slot n'a pas plus de succès contre le gardien du Nomad. Kempný à la bleue voit lui aussi son tir bloqué. Photographe : Markéta Křížová - hokej.cz

La pression reste très forte sur la cage d'Asie centrale mais le score ne bouge pas, les rebonds ne sont pas exploités. Comme Smejkal qui échoue à deux reprises. Zbořil à la bleue envoie un tir puissant qui déjoue Shutov parfaitement masqué par Sedlák (1-0 à 08'48).

Les Tchèques continuent de contrôler le palet et de maintenir le puck en zone offensive. Ils régalent d'un superbe jeu de passes tandis que les supporters chantent et sautent. Les Kazakhs parviennent enfin à partir de l'autre côté mais Langhamer s'interpose. Černoch contre et les Kazakhs sont pénalisés. Le powerplay est peu concluant, mais une deuxième faute kazakhe donne un 5 contre 3 pendant quinze secondes, pas assez pour scorer. Toujours en suppériorité, Kubalík envoie un missile au fond depuis le cercle droit (2-0 à 15'25).

Les Kazakhs peinent à contrer et laissent l'initiative à leur adversaire. Le portier continue de repousser les nombreux lancers jusqu'à la sirène.



Résister et marquer au bon moment :



Les Kazakhs se portent vers l'avant mais se heurtent à la défense tchèque. Kubalík fonce en break, mais le palet va trop vite et le gardien adverse est le premier dessus. Les Tchèques monopolisent la rondelle et font le jeu face à un adversaire qui courre après le palet. La défense kazakhe plie mais parvient à repousser les rebonds. Shutov tient bon dans ce match à sens unique.

Les rares contre-offensives du Kazakhstan sont bloquées par la défense tchèque comme le raid solitaire de Kaiyrzhan. Photographe : Markéta Křížová - hokej.cz

Les Tchèques repartent vite et font tourner le palet en zone offensive, leurs tentatives sont repoussées. Flek contre seul mais il est retenu et obtient un tir de pénalité. Kubalík s'élance, il tente une feinte compliquée le palet vient heurter la botte de Shutov.

Une perte de palet de la défense tchèque profite aux Kazakhs. Un incroyable échange de passes en zone offensive fait sauter le verrou. Kaiyrzhan remet sur Muratov qui dévie dans le slot pour Mukhametov, sa reprise termine entre les pads du gardien (2-1 à 31'18).

Mikhaïlis seul en break vient buter sur la jambière de Langhamer. Le jeu semble relancé, mais les Tchèques reprennent vite le contrôle de la rondelle. Les occasions se multiplient sur la cage kazakhe mais Shutov est impérial jusqu'à la deuxième sirène.



Rouge de bonheur :



Tomášek entre en zone remet dans l'angle pour Sedlák qui d'un tir décroisé redonne deux longueurs d'avance à la République tchèque (3-1 à 41'06).

Les aigles d'or contrent. Rymarev contourne la cage tchèque, il remet parfaitement au second poteau pour Daniyar qui manque le cadre. Le Kazakhstan recule face à la contre offensive adverse, sous pression en défense il commet une faute. Le powerplay tchèque tourne dans la zone offensive. Košťálek envoie un missile de la ligne bleue comme au Dynamo Pardubice et creuse l'avance (4-1 à 45'46). Photographe : Markéta Křížová - hokej.cz

Les Tchèques restent éminaments dangereux devant la cage kazakhe. Shutov tient bon et sa défense parvient à le dégager en balançant les rebonds au loin. Le Kazakhstan est pénalisé, Špaček seul dans l'angle lance, Shutov plonge et repousse du bouclier. Shestakov part en contre mais bute sur le portier tchèque. A peine revenu à cinq, les Kazakhs sont encore pénalisés. Le powerplay tchèque appuie là où ça fait mal et une deuxième faute tombe sur le casque des blancs et bleus. Kubalík d'un bon lancer à mi-zone alourdit encore la marque (5-1 à 58'59).

Le deuxième powerplay continue de presser, mais le Kazakhstan parvient à tenir jusqu'au bout cette fois.



Tirs cadrés : 14 / 6 pour la République Tchèque



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Lukáš Sedlák

** : Dominik Kubalík

La République Tchèque frappe fort et impressionne dans ce match. Une domination sans partage face à la plus jeune équipe du tournoi, un powerplay dévastateur, une défense hermétique et un jeu de passes qui régale ont été les clés du succès est-européen. Victoire logique pour les Tchèques toujours invaincus après deux matchs. Demain soir ils joueront les hôtes du tournoi, la Lettonie.

Le Kazakhstan avait bien trop fort à faire dans cette partie, il a craqué face au jeu efficace et parfaitement milimétré des Tchèques. Son gardien, a été impressionnant en multipliant les arrêts difficiles. La défense a été solidaire bien que dépassée. Trop peu d'occasions ont été a signaler pour les aigles d'or mais le magnifique but du tiers médiant a pu donner un instant l'illusion d'un retour avant d'exploser au dernier tiers. Les Kazakhs poursuivent leur lutte pour le maintien mardi soir contre la Nati.



Retrouvez tous les résultats, classements, articles et vidéos du mondial 2023 sur notre page spéciale







