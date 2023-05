(Bizarrerie de la patinoire de Riga : une des entrées de la glace n’a pas un revêtement protecteur au sol assez long pour faire la jonction entre les vestiaires et la piste. Les joueurs doivent donc enjamber ou presque sauter pour éviter de massacrer leurs lames par inadvertance, les 30 centimètres de béton qui précèdent la glace. Original. Risqué aussi)



Premier tiers



Au départ, les Tchèques ont une petite tendance à aller détruire les joueurs lettons contre la bande derrière la cage de Hrubec, le portier de Zurich cette saison. Le pressing est d’emblée sur son filet d’ailleurs. L’homme au zéro rebond en joue ici et fait ricocher les tirs sur ses bottes, sortant par là des arrêts multiples et assez jouissifs. David Nemecek ouvre la marque avec un tir milieu de zone. Silvos, le tendy partant de 22 ans a dû avoir une seconde d’absence par que devant sa cage, il est resté immobile durant plusieurs secondes. Le but est donc étrange mais il est bel et bien marqué.

Hrubec est très bien défendu par les siens, comme au match précédent. Une altercation envoie Freibergs et Kempny au mitard, respectivement pour crosse haute et obstruction. Moins d’une minute après c’est Dzierkals qui rejoints Freibergs derrière le plexiglace. Passage à 4 contre 3 assez intéressant, ne serait-ce que parce qu’on y voit plus clair avec moins d’hommes sur la glace.



Deuxième tiers



Le second tiers est beau mais ennuyeux (car oui c’est possible). Les joueurs font les essuie-glace. De très beaux essuie-glace cela-dit. Bukarts prend Hrubec de vitesse et tire dans la cage ouverte, l’égalité est installée.



1’02 après, le gardien tchèque en encaisse un deuxième, proprement inarrêtable, au-dessus de l’épaule. Pour fêter ça, des silhouettes nombreuses et vêtues du rouge sombre tout à fait letton sautillent en cadence dans les gradins.



Le mental du portier ne s’effondre par pour autant et plusieurs arrêts viennent augmenter les statistiques du Zurichois missionné par les siens. Kubalik viens riposter au milieu du tiers. La rondelle glisse entre les jambes de Silvos qui avait dix personnes dans le slot et ne savait plus ou donner de la tête. L’attaquant des Red Wings marque ainsi son 5e point du mondial.

Les quelques 8 minutes restants sont très tendues, les tirs cadrés nombreux.



Troisième Tiers



Le début du troisième tiers est marqué par un pressing letton mais Hrubec aspire les palets et les gels à tour de bras. Cibulskis vient casser une fois de plus l’égalité. C’est ce qu’on pourrait appeler un but de défenseur, peu précis et qui semble tenir plus d’une tentative fructueuse que d’une réelle intention de marquer. Cependant, ce n’est pas cela qui fait sourciller la table de marque. Si la République Tchèque veut survivre, il faut marquer.



Solvis offre un très bel arrêt à la crosse quelques 8 minutes avant la fin. La tension n’a pas diminué. Kempny se fait enfin aider par Cervenka et Kubalik, l’incontournable de ce match, pour marquer et envoyer son équipe en OverTime à trois minutes de la sonnerie.

Over Time



Le jeu s’achève dans le temps additionnel sur ce qui n’arrive que si peu souvent, un rebond perdu de Hrubec , tourné vers son poteau droit. A gauche, la cage est béante. Batna tire. La victoire est vermeille.





Latvia WINS it in overtime!🇱🇻🥳#CZELAT #IIHFWorlds @lhf_lv pic.twitter.com/gW0IZt8cLh — IIHF (@IIHFHockey) May 15, 2023