Les Tchèques démarrent rapidement et vont titiller les réflexes de Genoni qui s'interpose d'entrée. La Suisse est en difficulté en ce début de rencontre et commet une première pénalité. Le powerplay tchèque est très morose et ne propose pas grand chose de concret pour débloquer le score.

Les Suisses de retour à cinq reprennent pied et s'installent en zone. La République tchèque se relance, Sulak tente sa chance mais le portier de Zoug capte au vol avec sa mitaine. Les lions sont pénalisés alors qu'ils sont à l'offensive, Kurashev dans l'axe se heurte à Hrubec. Andrighetto n'a pas plus de succès.

Le jeu est agréable et rapide, les Slaves contrent parfaitement, Blumel est au rebond mais le portier suisse bondit et parvient à repousser par miracle. Sur l'action la Nati est pénalisée et permet aux Tchèques de presser. Kovar dans l'angle remet parfaitement à Chytyl qui vient cueillir le portier à la croix blanche et ouvre la marque (1-0 à 14'46).

Dans la foulée les buteurs sont pénalisés. Les lancers helvètes s'enchaînent mais la porte reste close. Blumel seul en contre échoue à doubler la mise. La Suisse revient vite à l'assaut, très vite, trop vite pour que la défense slave se replace, Hofmann canonne de la bleue Hrubec masqué est battu (1-1 à 17'09).

Les rouges sont rapides en fin de tiers mais le score ne bouge pas avant la première sirène.



Tirs cadrés : 9 / 7 pour la République tchèque

Réalisme alpin :



Les Tchèques redémarrent fort et pressent sur la cage suisse, si la défense prend l'eau, le portier tient bon et parvient à maintenir le score malgré la poussée continuelle des blancs. Une pénalité tchèque au mauvais moment retourne la situation.

Les Suisses peinent à se mettre en place, Flek parvient même à partir seul en break mais une fois encore Genoni gagne le duel. Les Helvètes reviennent au feu, Hischier dévie parfaitement au second poteau pour Meier qui lance, le palet dévié involontairement par une crosse d'un défenseur termine au fond (1-2 à 24'12).

La République tchèque repart dans l'autre sens et retrouve sa domination. La Nati plie et concède une faute, le powerplay tchèque ne retrouve pas ses automatismes. Pire encore, Andrighetto parvient à partir seul en contre mais Hrubec dévie le palet jusque dans les tribunes désertes.

L'installation des Slaves en zone ne donne rien, les Suisses plient mais leur portier vient les sauver à chaque fois.

Une nouvelle faute force les Tchèques à retourner défendre mais cette fois ils s'en sortent. Ils tentent de relancer la machine mais laissent Scherwey partir seul en break, il gagne son duel et fait doubler le score (1-3 à 38'19).

La Suisse a parfaitement su profiter de ses occasions pour marquer deux fois et prendre le large au score.



Tirs cadrés : 10 / 9 pour la République tchèque

L'indiscipline décime :



Les Tchèques changent de gardien et Will vient prendre la place devant la cage. Les Slaves démarrent bien et maintiennent le pressing, mais Genoni s'interpose avec brio. Les lions jouent vite et mettent en difficultés leur adversaire qui semble perdu sur la glace lettone mais pourtant le score ne bouge pas. Alors qu'ils dominent les Tchèques concèdent encore une fois une faute au mauvais moment. En serrant les rangs ils parviennent à ne pas encaisser. Mais à peine revenus à égalité numérique ils sont encore sanctionnés. Cette fois c'est la bonne pour les Alpins, Corvi dévie dans l'angle opposé pour Meir qui reprend en one timer, Will touche le palet mais ce dernier fait quand même trembler les filets (1-4 à 50'27).

La domination des blancs est stérile et à force d'avancer ils se font même quelques frayeurs lorsque la Nati exploite parfaitement les erreurs. Malgré tout les Tchèques gardent l'initiative. Chytil lance de la bleue, Smejkal dévie parfaitement au fond du filet suisse (2-4 à 54'59).

Il reste peu de temps aux Tchèques mais alors qu'il y a tout de même encore plus de quatre minutes à disputer, le coach sort le gardien. Les Suisses contrent et Kovar et contraint à la faute pour éviter le but en cage vide. Le powerplay helvète fait encore sonner la sirène, Simion dévie au deuxième poteau pour Hofmann qui reprend côté plaque, Will qui a pourtant suivit se troue complètement et encaisse un nouveau but (2-5 à 57'08).

Les Suisses dominent tranquillement les dernières minutes pour remporter une belle première victoire.



Tirs cadrés : 12 / 7 pour la Suisse



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Timo Meier

** : Gregory Hofmann

* : Leonardo Genoni

La Suisse entre parfaitement dans le mondial 2021 avec une large victoire contre une nation majeure du hockey. Réalistes, efficaces et opportunistes, les Helvètes ont fait tout ce qu'il fallait pour l'emporter nettement. Ils devront garder les mêmes recettes pour affronter les Danois demain.

La République tchèque est passé complètement à travers ce match en donnant le bâton pour se faire battre, il faudra vite resserrer les rangs en défense et corriger l'indiscipline pour remporter enfin une première victoire lundi face au Bélarus.