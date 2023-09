Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Roanne vs Clermont-Ferrand 5 - 3 (1-1 2-1 2-1) Le 02/09/2023 Roanne Patinoire Fontalon [ Roanne ] [ Clermont-Ferrand ] Victoire encourageante pour les Foxs Préparation en bonne marche pour les Foxs qui lors de leur premier match s'imposent 5 à 3 face à Clermont. Roanne Patinoire Fontalon, Hockey Hebdo Aurélien Haaser le 05/09/2023 à 16:02 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Roanne :

Clermont-Ferrand :



Crédit Photo CHR



1er tiers : Round d’observation



Après plus de 5 mois sans jouer, Les Foxs vont faire preuve de réalisme mais restent encore brouillons dans le jeu, toutefois Alexandre Monnier aura l'occasion d'ouvrir le score et de marquer le premier but de la saison pour les Renards. (1-0) Clermont aura l'occasion de revenir sur une supériorité numérique avant la fin de la période. (1-1).

Pour ce premier match de préparation à la patinoire Fontalon, les Foxs signent un retour encourageant pour la suite de cette saison.Après plus de 5 mois sans jouer, Les Foxs vont faire preuve de réalisme mais restent encore brouillons dans le jeu, toutefois Alexandre Monnier aura l'occasion d'ouvrir le score et de marquer le premier but de la saison pour les Renards. (1-0) Clermont aura l'occasion de revenir sur une supériorité numérique avant la fin de la période. (1-1).

2ème tiers : Un deuxième tiers en faveur des Renards.



De retour sur la glace, les Roannais respectent le système demandé par leur nouveau coach, rattrapés par leurs anciens démons, les pénalités s'enchainent des deux côtés. Suite à une mauvaise relance, Clermont prendra l'avantage sur un tir puissant de la ligne bleue. (1-2) Les Renards ont alors un sursaut d'orgueil en fin de période, Aleksandrs Visockis se retrouve seul au deuxième poteau et vient tromper le gardien adverse (2-2). Moins d'une minute plus tard, à 40 secondes de la fin du 2ème tiers, Ouimet déborde le long de la balustrade et vient trouver Haaser seul face au portier Clermontois. Haaser ne tremblera pas et vient donner l'avantage aux renards avant la fin de la période.



3ème tiers : Les Foxs confirment sur le dernier acte



Alors que le match commence à monter en intensité, les Clermontois poussent mais butent face à Matthieu Depanian. Visockis profite d'une erreur de placement dans la défense clermontoise pour donner de l'air aux Roannais et s'offrir un doublé. (4-2) Clermont revient vite dans le match avec une double supériorité numérique. (4-3) Il reste moins de 5 minutes de jeu, Loppatto sur un engagement vient servir Haaser qui déjoue le gardien auvergnat et vient glisser le palet dans la lucarne et s'offre également un doublé. (5-3)



Une victoire sans appel sur le score final de 5 à 3 en faveur des Foxs de Roanne face à des Sangliers Arvernes en peine reconstruction.







Suite de la préparation des Foxs.

Pour le deuxième match de préparation, les Roannais se déplaceront le vendredi 08 septembre en Haute-Savoie pour rencontrer les Yétis du Mont-Blanc pensionnaire de division 1. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo