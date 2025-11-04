Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Rouen vs Amiens 6 - 2 (5-0 1-0 0-2) Le 07/09/2025 Rouen - L'Île Lacroix [ Rouen ] [ Amiens ] Rouen conclue sa prépa par une victoire. Rouen s’octroie la victoire dans un dernier match amical dominé de bout en bout. Les Dragons retrouvent leur bourreau de la saison passée Amiens qui les avait sortis en play off en ¼ de finale. Durant l’inter saison Phelan et Tessier on fait le chemin vers Rouen depuis Amiens. Les deux équipes ont vécu une période de transfert mouvementé avec un changement d’entraineur côté rouennais et un départ tardif de Mario Richer remplacé par Kevin Bergin. Carruth garde les cages des Dragons et Kozun pour les Gothiques. Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo Jean-Charles Hayes le 08/09/2025 à 18:26 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3279 spectateurs Arbitres : MM. Furet et Rauline assistés de MM. Maillard et Mercier Buts :

Rouen : 02.38 Tomas Simonsen (ass Julien Tessier) ; 08.25 Simon Lafrance (ass Tomas Simonsen) ; 10.59 Julien Tessier (ass Tomas Simonsen) ; 13.07 Tomas Simonsen (ass Julien Tessier et Simon Lafrance) ; 18.21 Gutav Bouramman (ass Vincent Nesa et Tommy Perret) ; 32.21 Julien Tessier (ass Simon Lafrance et Robin Colomban)

Amiens : ; 51.35 Jackub Izacky ( et Esteban Voiturier) ; 57.41 Janis Svanenbergs (ass Jackub Izacky et Guillaume Roussel) Pénalités 7 minutes dont 5 à Regush contre Rouen 7 minutes dont 5 à MacEachern contre Amiens



Les Dragons impressionnant de maitrise.



Dès l’entame du match les dragons prennent l’ascendant sur leur adversaire du jour avec un duo Simonsen-Tessier qui se montre très actif.

Photographe : Marine Romain Simonsen nettoie la lucarne. Kozun est rapidement mis à contribution et cède après 2 minutes de jeu sur une mise au jeu Simonsen récupère le palet se recentre et slap au ras de glace pour tromper le portier. (02.38 / 1-0 / Simonsen ass. Tessier).

Dépassé par la vitesse de jeu Mony se met à la faute sur Lafrance avec obstruction en zone neutre. Le jeu de puissance Rouennais ne donnera rien malgré une belle circulation du palet.

Matima essaye de remettre son équipe dans le match sur un tir en contre qui finit au-dessus de la cage. Les Gothiques ne parviennent pas à garder le palet pour s’installer en zone offensive et perdent de nombreux duel.

A l’image de Holway l’imposant défenseur rouennais qui récupère un palet contre la bande en zone défensive rouennaise, Simonsen bien présent en second rideau fonce en contre avec Lafrance face à un seul défenseur Amiénois qui ne réussi pas a couper la passe et permet à Lafrance de doubler la mise en ce début de match (08.25 / 2-0 / Lafrance ass Simonsen).

L’addition se corse encore un peu plus 2 minutes plus tard avec un nouveau but Rouennais.

Le palet circule en zone offensive pour faire bouger la défense amiénoise, Simonsen encore dans le coup trouve Tessier à la bleue qui d’un tir puissant trompe son ancien partenaire Kozun (10.09 / 3-0 / Tessier ass. Simonsen).

Photographe : Marine Romain La défense rouennaise bien présente. Les Gothiques ne sont pas rentrés dans la partie et sont dominés dans tous les secteurs de jeu par les Dragons ce qui force le Coach à prendre un temps mort après avoir encaissé un troisième but en 11 minutes de jeu.

A l’issue de ce temps mort Bergeron se met à la faute avec une charge avec la crosse. Cette nouvelle supériorité offre l’occasion au duo Tessier Simonsen de s’illustrer une nouvelle fois.

Suite à un bel enchainement Tessier fixe Kozun pour servir Simonsen qui ne se trompe pas de cible et offre un quatrième but à Rouen. (13.07 / 4-0 / Simonsen ass Tessier et Lafrance).

Les Dragons sont à leur tour pénalisé pour une obstruction mais Mac Carruth ne laisse pas de rebond et permet à son équipe de maintenir le score vierge.

La fin de tiers voit les Dragons scorer de nouveau avec Nesa qui tir, le palet est relâché par Kazun, Nesa toujours présent sert Bouramman qui ne laisse aucune chance à Kozun (18.21 / 5-0 / Bouramman ass. Nesa et Perret).

Un premier tiers difficile pour les gothiques qui ont été dominés dans tous les duels et dans tous les secteurs de jeu. Il reste 2 tiers pour montrer un meilleur visage.



Rouen poursuit son cavalier seul malgré un réveil des Gothiques.



Le début de second tiers est plus musclé avec une charge de MacEachern sur Nesa qui s’effondre contre la bande, Regush est rapidement venu au secours de son coéquipier les deux joueurs ont écopé de 5 minutes de pénalité pour Bagarre.

Photographe : Marine Romain Tessier finit le recital. Gresock est proche d’ouvrir son compteur sur ce match avec un tir puissant qui s’écrase sur la barre. Puis Plagnat met à contribution Carruth qui ne se laisse pas surprendre.

Les Rouennais continuent de pousser avec un but refuser après vérification vidéo.

Les gothiques sont un peu plus présents dans les duels dans ce second tiers mais cela reste encore trop fragile pour inquiéter les Dragons.

Sur une nouvelle charge de Cepon contre la bande les Amiénois se retrouvent en infériorité, Simonsen a son tour trouve la barre.

Sur la toute fin d’infériorité un tir à la cage est repoussé par Kozun mais Tessier en renard reprend le palet et trompe une nouvelle fois Kozun. (32.15 / 6-0 / Tessier ass Lafrance et Colomban).

Carruth réalise deux arrêts spectaculaires en fin de tiers et fini par écœurer les attaquants des Gothiques.

Les Amiénois sont mieux dans ce tiers mais encaissent malgré tout un nouveau but.



Amiens sauve l’honneur, Rouen baisse d’intensité.



A l’issue des deux premiers tiers Rouen a tiré à 24 reprises sur la cage des Gothiques contre 10 pour les Amiénois sur la cage Rouennaise. Cette statistique illustre la nette domination des Dragons au score.

Les Dragons vont baisser de rythme sur ce dernier tiers et offrir plus de possibilité aux attaquants des Gothiques.

Photographe : Marine Romain Carruth bien protégé. Carruth réalise de très beaux arrêts mais fini par céder à deux reprises dans ce tiers.

Une première fois Carruth réalise deux arrêts consécutifs à bout portant sur Izachy qui parvient sur le dernier rebond à trouver l’ouverture pour débloquer le compteur de son équipe. (41.35 / 6-1 / Izacky ass. MacEachern et Voiturier).

Puis une seconde fois en fin de tiers suite à un relâchement total de l’équipe des Dragons, les Gothiques entre rapidement en Zone offensive, ce qui permet à Svanenbergs de se retrouver en position pour tromper Carruth qui ne parvient pas à s’interposer.

Le défense Rouennaise n’a pas eu le temps de correctement s’organiser pour contrer ce tir. (47.41 / 6-2 / Svanenbergs ass. Izacky et Roussel).



