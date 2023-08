Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Rouen vs Angers 0 - 1 (0-0 0-0 0-1) Le 22/08/2023 Rouen - L'Ile Lacroix [ Rouen ] [ Angers ] Des dragons timides Après une sortie du côté de Cologne ou les Dragons se sont inclinés 3-1, ils étaient de retour sur l’île Lacroix pour un troisième match de préparation contre les Ducs d’Angers. Pour ce second match à Domicile de la saison les Dragons se sont présentés avec une équipe remaniée. En effet, Sacha Guimond, Antonin Honejsek et Francis Perron n’étaient pas sur la feuille de match tout comme la nouvelle recrue Marcel Hascak qui n’est pas encore arrivé sur les bords de Seine. A noter le retour de Alexandre Mallet au sein du groupe, mais aussi la présence du jeune défenseur Fiorenzo Villard pour suppléer l’absence de Guimond et enfin la présence de Antoine Addamo pour compléter l’effectif en l’absence de Perron et Honejsek. Du côté des Ducs, il s’agit du premier match de préparation pour cette nouvelle saison, l’équipe se présente avec l’ensemble de ces recrues à l’exception de Nikita Scherbak. Rouen - L'Ile Lacroix, Hockey Hebdo Jean-Charles Hayes le 25/08/2023 à 06:51 Tweeter FICHE TECHNIQUE



En vue de la préparation du match de CHL pour les Dragons, les règles de jeu appliquées pour le match seront celles de la CHL, de même à l’issue de la rencontre il y aura une séance de prolongation de 5 min et une séance de tir au but afin de préparer au mieux les futures joutes de CHL.



Un bon rythme de jeu des deux côtés



Dans ce premier tiers les deux équipes rentrent bien dans le match et s’illustrent rapidement avec un premier contre Angevin après 1’16 de jeu, les Dragons répondent rapidement par leur jeune garde (Hervé et Tomasino) qui montrent de belles choses durant ce premier tiers.

Durant les 12 premières minutes de jeu, très peu de temps faibles les deux équipes mettent du rythme et prennent des tirs par Halley et Manning notamment du côté des Ducs et par Sotnieks, Kytnar et Vigners pour les Dragons. Le palet vie et le jeu est très peu arrêté par les arbitres, les deux équipes se livrent et ont l’envie d’aller vers l’avant.

Photographe : Marine Romain Cette envie de jeu se traduit par de nombreux palets perdus de part et d’autre.

Après 14 minutes intenses, les Rouennais prennent l’ascendant sur l’équipe Angevine qui semble accuser le coup du rythme mis sur ce début de tiers.

Les esprits s’échauffent derrière la cage de Cowley à la suite d’un très beau mouvement orchestré par Tomasino et Hervé bien bloqué par le portier.

A 14 :13 de jeu, la première pénalité est sifflée contre le N° 7 (Prapevessis) des Ducs pour Dureté et contre le n° 7 de Rouen pour Dureté également (Hervé).

Les deux équipes jouent à 5 contre 5 pas de supériorité.

Les Rouennais augmentent le rythme de jeu et finissent leur mise en échec, la défense Angevine et mise à rude épreuve mais ne rompt pas.

S’en suit une seconde pénalité de 2 minutes sifflée à l’encontre du n° 17 (Llorca) pour une charge avec la crosse à 15 : 48 de jeu.

Les Rouennais se retrouvent alors en supériorité numérique, le palet va bien circuler et plusieurs tirs vont être pris mais aucun ne trouvera le chemin des filets. La défense solide des Angevins ne permet pas au Rouennais de trouver l’ouverture durant ce power play.

Les Ducs n’arriveront pas à reprendre la main sur la fin de tiers et c’est à nouveau Rouen qui possède le puck avec deux tirs de Cantagallo et Lampérier dans les deux dernières minutes de la période.



Un premier tiers qui se termine sur le score de 0-0, une belle intensité sur les 15 premières minutes de jeu qui est ensuite redescendue. Rouen n’a pas réussi à concrétiser sa domination sur la fin du tiers.

Manque de rythme



Le reprise du second tiers se fait sur le même rythme que le début de partie mais l’intensité va rapidement diminuer.

Les Angevins sont les premiers à aller vers le but avec un tir de Valier bien bloqué par Caubet.

A 2 minutes 26 de jeu, 2 minutes de pénalité contre le n° 3 de l’équipe des Ducs pour accrocher. Rouen se retrouve en supériorité et travail bien dans la zone défensive Angevine, le palet va plusieurs fois à la cage mais ne trompe pas Cowley. Le portier des ducs était déjà impressionnant de régularité la saison passée et semble déjà bien en place devant ces filets pour ce premier match.

Photographe : Marine Romain La supériorité numérique ne donnera rien le score reste de 0-0.

Le tiers se poursuit sans réel danger pour les deux portiers, à 6 min 45, pénalité contre le n°6 de Rouen (Nesa) pour faire trébucher.

Les Angevins s’installent dans la zone Rouennaise et mette à contribution Caubet à plusieurs reprises notamment Halley d’un tir puissant de la droite qui est dévié par la jambière. Le score n’évolue pas à la suite de cette supériorité.

Le jeu se poursuit avec un bel enchainement des Ducs à 9 min 10 de jeu, Caubet se retrouve au sol pour couvrir le palet, confusion général côté Rouennais mais le palet ne franchit pas la ligne.

A 10 :30, une nouvelle pénalité est sifflée contre le numéro 72 de Angers pour retenir. Les Dragons se retrouve pour la troisième fois du match en supériorité. Hervé et Kristensen vont se montrer dangereux et envoyer le palet à la cage à plusieurs reprises mais le score reste inchangé.

Les ducs reprennent le contrôle du palet après cette infériorité et manque d’ouvrir le score à 15 :49 par Reid bien placé sur la gauche qui rate son slap alors que la cage était grande ouverte.

Les actions collectives se poursuivent pour les deux équipes avec des tirs de Di Dio Balsamo et Prapavessis du côté des Ducs et Hervé, Tomasino, Kristensen, Kytnar côté Rouennais.

A 18 :33, les Ducs se retrouvent en supériorité numérique après une faute de Cantagallo qui rejoint le banc des pénalités pour 2 minutes.



Le tiers se termine sur le score de 0-0, il reste 34 secondes de supériorité à l’avantage des Ducs.

Domination Rouennaise non récompensée



Le troisième tiers débute par un changement de gardien du côté de l’équipe de Angers, Cowley laisse sa place à Barrier pour les 20 dernières minutes, Caubet reste en place côté Dragons de Rouen.

La fin de supériorité ne donnera rien côté Angers, et à 2 :09 de jeu les Ducs sont de nouveau sanctionnés (n° 3 Leblanc) et se retrouve en infériorité numérique pour 2 minutes.

La jeune garde Rouennaise emmenée par Hervé et Tomasino se montre très insistante sur le but de Barrier, à 3 :52 trouve le poteau d’un tir de la gauche (l’action sera revue par la suite en vidéo mais il n’y aura pas but) ce qui a réveillé le public de la patinoire.

A 5 :08 s’en suit une nouvelle pénalité à l’encontre de Angers pour le n° 5 (Proux) pour accrocher.

Photographe : Marine Romain Le public Rouennais pousse alors son équipe qui tir à plusieurs reprises sur la cage Angevines par Hervé, Vigners ou Rech mais la défense des Ducs est déjà bien huilée et se montre très solide.

Il s’agit de la sixième supériorité numérique sans but pour l’équipe de Rouen qui s’était montrée chirurgicale sur cet exercice lors du match contre Cergy.

Le match se poursuit avec une nette domination des Dragons avec un magnifique enchainement qui se termine par un tir de Nesa au centre.

A 10 :20, Kytnar est sanctionné lors de l’entrée en zone offensive alors que les Rouennais étaient bien en place.

Angers se retrouve alors en supériorité, la défense Rouennaise tient jusqu’au retour de Kytnar sur la glace, à 12 :30 un tir de la gauche proche de la ligne bleue est dévié par Ritz devant la cage, Caubet est battu, le palet fini sa course au fond des filets Rouennais (42 :30 ; 0-1 ; But : Ritz ; Asst : Gaborit, Valier).

A 15 :57, le jeu est arrêté Cantagallo sera sanctionné pour obstruction et Serer sera sanctionné pour cinglage.

À la suite de cette action Cantagallo sort sur blessure. Une blessure au poignet qui semble assez sérieuse au vu de son visage douloureux en sortie de glace.

La fin du tiers ne donnera rien côté rouennais pas de prise de risque nécessaire la CHL arrive à grand pas. Les ducs semblent aussi essoufflés et se montrent moins offensif.

A 25 secondes de la Fin Caubet quitte sa cage pour ajouter un joueur de champs supplémentaire mais le score reste inchangé.



Le match se termine sur le score de 0-1 pour les Ducs d’Angers. Les Rouennais se sont montraient globalement dominateurs mais n’ont pas su conclure les occasions de but notamment en supériorité numérique avec 6 power play sans but.

A noter le très bon match de Hervé et Tomasino ainsi que la monté en puissance de Kristensen et Sotnieks.

Les Angevins ont montré de belles choses avec notamment une assise défensive en place, l’arrivée de Scherbak va être un atout supplémentaire en attaque.

Prolongation



Afin de préparer la CHL les deux équipes étaient en accord pour réaliser une prolongation de 5 minutes.



Après une première possession en faveur des Ducs, le palet est bien récupéré derrière le but de Caubet. Photographe : Marine Romain Sotnieks seul est trouvé dans la zone neutre par Lampérier et va ajuster Barrier d’un magnifique tir malgré le retour des deux joueurs Angevins.

(1 :56 ; But : Sotnieks ; Ass : Lampérier)



Tir au but



Toujours dans l’optique de la CHL une série de tir au but est réalisée.

Côté Rouennais les cages sont gardés par Caubet qui à réaliser un bon match et côté des Ducs c’est Barrier qui reste dans la cage après un bon troisième tiers.

La série est lancée par les Ducs, qui trouvent les filets sur le premier tir par Halley. S’en suit le tir de Kytnar pour Rouen qui termine sa course dans le plexiglass derrière le but.

Brodie Reid pour Angers poursuit la série et se heurte à Caubet tout comme Romain Gaborit qui trouvera le poteau sur sa tentative et enfin Teo Sarlieve réussi à tromper Caubet sur la dernière tentative Angevine.

Pour Rouen Hervé, Rech et Tomasino trouveront sur leur chemin Barrier qui termine cette séance de tir au but sans encaisser de but.



La séance est remportée 0-2 par les Ducs d’Angers.



Pour la suite de la préparation les Ducs rencontreront Cergy et les Rouennais partiront en déplacement à Ajoie et Grenoble afin d’être prêt pour le match de CHL du 31 Août.

