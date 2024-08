Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Rouen vs Angers 3 - 2 (0-0 1-1 1-1 1-0) Après prolongation Le 18/08/2024 Rouen - L'Ile Lacroix [ Rouen ] [ Angers ] Première réussie pour les dragons. Premier match à domicile pour le champion en titre avec la réception des ducs d’Angers. Si c’est le premier match pour les visiteurs, coté dragon le voyage an Suisse aura été ponctué par une défaite (contre Viktovice 4-2) et une victoire (contre Olten 5-3). Pour cause de rassemblement de l’équipe de France et divers soucis, les deux formations seront amoindries par les absences de Chakiachvili, Cantagallo et Goncalves ajouté au nouveau venu Duquette en défense ainsi que de Rech pour l’attaque. Côté angevin ce n’est pas mieux avec les absences de Llorca, Onno et Prapavessis en défense et de Ritz, Valier et Suire pour l’offensive. Rouen - L'Ile Lacroix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 20/08/2024 à 08:32 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3000 spectateurs Arbitres : MM. Bourreau et Gasnier assistés de MM. Laboulais et Sinon Buts :

Rouen : ; 29.02 Tomas Simonsen (ass Daniel Glad et Loïc Lamperier) ; 50 53 Vincent Nesa ; 54.28 Francis Perron (ass Alexander Lindelof et Tomas Simonsen)

Angers : 26.50 Ethan Cap (ass Matt Wilkins) ; 41.17 Matt Wilkins (ass Louison Gabard et Jonathan Charbonneau) Pénalités 4 minutes contre Rouen 8 minutes contre Angers



Dos à Dos.



Photographe : Marine Romain Avec deux matchs de plus que leur adversaire, les dragons entrent mieux dans la rencontre et la première occasion est normande par l’intermédiaire du finlandais Tommila, bien décalé sur la droite par Lindelof mais le nouveau portier des ducs O’Connor s’impose (02.36).

Les débats s’équilibrent sans qu’aucune des deux formations prennent vraiment l’ascendant. Si Rouen à plus souvent le contrôle du puck Angers ne fait pas que de la figuration.

Bien au contraire et Di Dio Balamo tout en vitesse s’incruste plein axe et décoche un tir que Setanen dévie légèrement sur son poteau droit (05.49).

Tour à tour ducs et dragons se procurent des occasions mais pour l’instant les deux gardiens font bonne garde. Les jeux de puissance attribués aux deux équipes ne changeront pas la donne, les défensives prennent le pas sur les attaquants.

Les deux formations regagnent donc une première fois le vestiaire sur un score nul et vierge mais pas inintéressant.



Les filets tremblent.



La deuxième période comment comme la première avec une possession de palet des rouennais sans pour autant mettre réellement O’Connor en danger.

Au fil des minutes Rouen baisse pied, les jambes commençaient à être lourde alors que pour Angers le rythme augmentait étant mieux en jambe.

Photographe : Marine Romain Du coup Setanen était nettement bien plus mis à contribution. Suite au coup de mou des normands, les angevins vont les punir.

Le palet circule bien dans les crosses des ducs en zone offensive et arrive dans l’axe et à la bleue à Cap qui voit son lancer surement dévié par un patin rouennais et qui file au-delà de la ligne fatidique normande (26.50 / 0-1 / Cap ass. Wilkins).

Ce but est comme un électrochoc pour les locaux qui repartent de l’avant, Angers est pris par la patrouille et c’est donc un jeu de puissance qui est offert aux dragons.

Il va ne falloir que 8 secondes à Rouen pour remettre les pendules à l’heure.

L’engagement est remporté par Rouen, Simonsen côté gauche hérite du palet et trouve la lucarne opposée du but d’O’Connor (29.02 / 1-1 / Simonsen ass. Glad et Lamperier).

La deuxième partie du tiers verra Angers s’employer pour reprendre l’avantage mais dans les cages rouennaises un certain Setanen fait le show avec de nombreux arrêts de grande classe et montre que au public de l’ile Lacroix qu’il a bien l’intention de faire oublier son prédécesseur.



Sans vainqueur après 60 minutes.



Dernier acte, et c’est Angers qui se montre à son avantage et qui va faire parler la poudre une nouvelle fois. C’est au départ Orlov qui inquiète Setanen la défensive rouennaise ne se dégage pas très bien, le palet s’en retourne dans les crosses des ducs et c’est Wilkins qui est à la conclusion et redonne l’avantage à sa formation (41.17 / 1-2 / Wilkins ass. Gabard et Charbonneau).

Photographe : Marine Romain Fort de cet avantage, Angers poursuit sur son élan mais Setanen trouve qu’il en a pris assez et s’imposent avec autorité.

Les minutes défilent et les jambes des ducs commencent à chauffer (premier match) ce qui permet à Rouen de reprendre peu à peu le contrôle de la rondelle.

Mais Angers est toujours devant et donc serre les dents. Il va falloir un coup de pouce du destin pour que Rouen égalise à mi tiers.

Le palet est en zone défensive angevine dans la crosse de Rouhiainen pour une relance tranquille.

Sauf qu’au moment de sa passe, la crosse se casse et au léger pressing Nesa en profite pour s’en emparer et tromper O’Oconnor de près (50.53 / 2-2 / Nesa).

Rouen retrouve ses jambes alors qu’Angers les perd sauf pour le gardien qui met tous les canonniers en échec.

C’est donc une prolongation à 3 contre 3 qui se profile.



Rouen s’impose.



Si c’est Charbonneau qui tire le premier (60.24), c’est Rouen en fin de prolongation qui va faire trembler le filet. Auparavant comme de coutume les deux portiers auront montré tout l’étendue de leur talent.

Photographe : Marine Romain C’est une pénalité qui va faire tourner la rencontre. Le 4 contre 3 va offrir à Perron de faire lever les bras de ses coéquipiers.

Sur le côté droit Perron hérite de la rondelle, fixe le gardien et l’ajuste pour le but libérateur alors qu’il ne reste que 30 secondes à la prolongation (64.28 / 3-2 / Perron ass. Lindelof et Simonsen).



Une première victoire à domicile pour les hommes du coach Lhenry, dans une rencontre relativement bien rythmée pour un début de saison. Angers aura montré lors de cette rencontre qu’il faudra compter sur eux pour cette nouvelle saison. Les deux formations n’étant pas au complet, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions positives. En revanche chaque équipe aura remplacé avantageusement les gardiens partant.



Prochain rendez-vous pour les dragons, ce vendredi avec la réception des jokers de Cergy-Pontoise.



PS : Apperçu dans les tribunes, l'ancien défenseur des dragons Nicolas Besch salue, par notre intermédiaire, tous les supporters des dragons. Avec deux matchs de plus que leur adversaire, les dragons entrent mieux dans la rencontre et la première occasion est normande par l’intermédiaire du finlandais Tommila, bien décalé sur la droite par Lindelof mais le nouveau portier des ducs O’Connor s’impose (02.36).Les débats s’équilibrent sans qu’aucune des deux formations prennent vraiment l’ascendant. Si Rouen à plus souvent le contrôle du puck Angers ne fait pas que de la figuration.Bien au contraire et Di Dio Balamo tout en vitesse s’incruste plein axe et décoche un tir que Setanen dévie légèrement sur son poteau droit (05.49).Tour à tour ducs et dragons se procurent des occasions mais pour l’instant les deux gardiens font bonne garde. Les jeux de puissance attribués aux deux équipes ne changeront pas la donne, les défensives prennent le pas sur les attaquants.Les deux formations regagnent donc une première fois le vestiaire sur un score nul et vierge mais pas inintéressant.La deuxième période comment comme la première avec une possession de palet des rouennais sans pour autant mettre réellement O’Connor en danger.Au fil des minutes Rouen baisse pied, les jambes commençaient à être lourde alors que pour Angers le rythme augmentait étant mieux en jambe.Du coup Setanen était nettement bien plus mis à contribution. Suite au coup de mou des normands, les angevins vont les punir.Ce but est comme un électrochoc pour les locaux qui repartent de l’avant, Angers est pris par la patrouille et c’est donc un jeu de puissance qui est offert aux dragons.Il va ne falloir que 8 secondes à Rouen pour remettre les pendules à l’heure.La deuxième partie du tiers verra Angers s’employer pour reprendre l’avantage mais dans les cages rouennaises un certain Setanen fait le show avec de nombreux arrêts de grande classe et montre que au public de l’ile Lacroix qu’il a bien l’intention de faire oublier son prédécesseur.Dernier acte, et c’est Angers qui se montre à son avantage et qui va faire parler la poudre une nouvelle fois.Fort de cet avantage, Angers poursuit sur son élan mais Setanen trouve qu’il en a pris assez et s’imposent avec autorité.Les minutes défilent et les jambes des ducs commencent à chauffer (premier match) ce qui permet à Rouen de reprendre peu à peu le contrôle de la rondelle.Mais Angers est toujours devant et donc serre les dents. Il va falloir un coup de pouce du destin pour que Rouen égalise à mi tiers.Le palet est en zone défensive angevine dans la crosse de Rouhiainen pour une relance tranquille.Rouen retrouve ses jambes alors qu’Angers les perd sauf pour le gardien qui met tous les canonniers en échec.C’est donc une prolongation à 3 contre 3 qui se profile.Si c’est Charbonneau qui tire le premier (60.24), c’est Rouen en fin de prolongation qui va faire trembler le filet. Auparavant comme de coutume les deux portiers auront montré tout l’étendue de leur talent.C’est une pénalité qui va faire tourner la rencontre. Le 4 contre 3 va offrir à Perron de faire lever les bras de ses coéquipiers.Une première victoire à domicile pour les hommes du coach Lhenry, dans une rencontre relativement bien rythmée pour un début de saison. Angers aura montré lors de cette rencontre qu’il faudra compter sur eux pour cette nouvelle saison. Les deux formations n’étant pas au complet, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions positives. En revanche chaque équipe aura remplacé avantageusement les gardiens partant.Prochain rendez-vous pour les dragons, ce vendredi avec la réception des jokers de Cergy-Pontoise.Apperçu dans les tribunes, l'ancien défenseur des dragons Nicolas Besch salue, par notre intermédiaire, tous les supporters des dragons. © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur