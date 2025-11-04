 
Hockey sur glace - : Rouen vs Angers
5-2
 
Le 15/08/2025
Rouen - L'Île Lacroix
Rouen ] Angers  ]
Amical Rouen vs Angers - Les photos et ITW
 
Retour PHOTOS de la rencontre préparatoire de Hockey sur glace (Ligue Magnus) qui a vue la victoire (5-2) des Dragons de Rouen face aux Ducs d'Angers.
 
Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo Photographe : © Marine Romain le 17/08/2025 à 06:44
FICHE TECHNIQUE

Buts :
Rouen :
Angers :


 
Photo hockey Hockey en France - : Rouen vs Angers - Amical Rouen vs Angers - Les photos et ITW
Photographe : © Marine Romain
 
