Hockey sur glace - : Rouen vs Angers
5
-
2
Le 15/08/2025
Rouen - L'Île Lacroix
[
Rouen
]
[
Angers
]
Amical Rouen vs Angers - Les photos et ITW
Retour PHOTOS de la rencontre préparatoire de Hockey sur glace (Ligue Magnus) qui a vue la victoire (5-2) des Dragons de Rouen face aux Ducs d'Angers.
Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo
Photographe : © Marine Romain le 17/08/2025 à 06:44
FICHE TECHNIQUE
Buts
:
Rouen :
Angers :
Photographe : © Marine Romain
Photographe : © Marine Romain
Photographe : © Marine Romain
Photographe : © Marine Romain
