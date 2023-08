Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Rouen vs Cergy-Pontoise 10 - 2 (3-0 5-1 2-1) Le 15/08/2023 Rouen - L'île Lacoix [ Rouen ] [ Cergy-Pontoise ] Reprise en fanfare pour les Dragons Retour sur la patinoire pour les dragons de Rouen en ce 15 aout après plusieurs semaines de préparation, côté Jokers c’est le premier match de préparation face à une équipe de ligue Magnus. Les Jokers de Cergy se présentent au complet avec l’ensemble des recrues arrivées à la pause estivale (à l’exception du jeune Perrenoud), concernant l’équipe des Dragons de Rouen, seul Alexandre Mallet n’était pas présent sur la glace. A noter que l’effectif Rouennais attend encore l’arrivée d’un joueur offensif non annoncé dans les semaines qui viennent. Rouen - L'île Lacoix, Hockey Hebdo Jean-Charles Hayes le 17/08/2023 à 09:50 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Premier acte : 10 minutes pour chaque équipe



Dans ce premier match de la saison pas de round d’observation entre les deux équipes, l’attaque Rouennaise prends rapidement l’ascendant sur la défense des jokers qui concède un premier but par l’infatigable défenseur Dylan Yeo qui reste sur ces bonnes performances de la fin de saison précédente assisté par Enzo Cantagallo (1-0).



Cergy a du mal reprendre la possession du palet et procède en contre à deux reprises bien bloqué par le repli de la défensif rouennais.

Photographe : Marine Romain C’est le numéro 10 de Cergy Emils Gegeris récemment arrivé qui s’illustre de belle manière à deux reprises mais Pintaric est bien présent dans sa cage.

Après 5 minutes de jeu la première exclusion pour 2 minutes est sifflée à l’encontre du n° 42 de l’équipe de Cergy pour « cinglage » puis quelques secondes plus tard une seconde exclusion de 2minutes est infligée à l’équipe de Cergy pour « retard de jeu ». L’équipe de Cergy joue alors à 3 contre 5 côtés Rouennais.

Suite à cette seconde exclusion les Rouennais trouvent rapidement le chemin des filets par Chakiachvili plein centre d’un slap du poignet puissant après un gros travail de Lampérier et Honejsek devant la cage (2-0).



Retour à 4 contre 5 pour Cergy reste 1’30 de supériorité, l’équipe de Rouen repart à l’assaut de la cage de Ylonen qui repousse un palet de Lampérier repris par Tomasino bien placé devant les filets qui glisse le puck au-dessus de la jambière de Ylonen battu (3-0).



Les 10 premières minutes de se tiers ont été à l’avantage de Rouen qui mène 3-0, la suite sera à l’avantage de Cergy qui met à contribution Pintaric qui est bien présent devant ces filet et ne cède pas. En fin de tiers une belle incursion de Gegeris dans le camp Rouennais lui permet de se retrouver en duel face au portier rouennais qui remporte celui-ci.



Le tiers se termine du le score de 3-0.



Second acte : A sens unique



Le second acte reprend comme le premier avait débuté par un but rapide de Rouen par Antonin Honejsek assisté par Perron (4-0).



Cergy se retrouve en supériorité numérique après 2’55 de jeu à la suite de l’exclusion de Nesa pour « faire trébucher ». Pintaric va être mis à contribution à plusieurs reprises et réalise notamment un arrêt spectaculaire sur un tir de Crozier à bout portant en étant au sol après avoir perdu le palet du regard.

La supériorité n’a rien donné pour l’équipe de Cergy, les Dragons reprennent l’ascendant sur leur adversaire du jour et suite à une belle entrée en zone de Yeo qui remet au centre devant la cage Perron bien placé fait trembler les filets pour le but du 5-0.



Le festival offensif de Rouen se poursuit avec un deux buts coup sur coup de Guimond bien placé plein centre qui a pris le temps d’ajuster un tir puissant sur une passe de Perron (6-0) puis un but du jeune Hervé sur un palet qui trainait devant les filets après un travail de Tomasino (7-0).



La note est salée pour le portier des Jokers Ylonen, il est remplacé par Olivier Richard après 7’18 dans ce second acte.

Photographe : Marine Romain

Cergy trouve le chemin des filets sur un beau contre mené par Guerif, le palet est repoussé en hauteur dans un premier temps par Pintaric qui le perds de vu et fini au fond des filets (7-1). Ce but va réveiller les envies de Cergy qui se montre de nouveau dangereux par un tir de Gegeris seul à la bleue à la suite d’un changement de ligne mais perd son duel face à Pintaric déjà bien en place.



Les esprits s’échauffent légèrement entre Barber et Chakiachvili qui seront exclus pour 2 minutes.



A 15 :13 à la suite d’une très belle action collective de Rouen conclue par Perron, l’arbitrage vidéo montre que la cage a été décalée avant le tir, le but est alors annulé.



Une nouvelle exclusion de 2 minutes à l’encontre de Cergy va offrir un nouveau power play à l’équipe de Rouen qui ne mettra pas longtemps pour trouver l’ouverture par Antonin Honejsek bien place sur la droite qui place le palet sous la barre d’un tir puissant.



Fin de cette seconde période sur le score de 8-1, un tiers à sens unique avec une nette domination Rouennaise.



Troisième acte : Sans intensité



Les deux premiers tiers, ont été ponctués par un festival offensif Rouennais l’intensité va retomber dans ce dernier acte. La baisse de rythme va profiter à Cergy qui s’illustre et Rouen se fait sanctionner pour une faute de Lampérier. Les Jokers ne trouvent pas la faille durant ce power play.

Photographe : Marine Romain

Durant cette période Pintaric est mis à contribution par les tireurs de Cergy qui trouvent finalement la faille entre les jambes d’une déviation par Hämälänen (8-2), le manque d’agressivité des rouennais permet à Cergy de trouver le poteau quelques minutes plus tard.



Les 5 dernières minutes verront de nouveau Rouen reprendre le contrôle du palet et inscrire deux nouveaux buts par Bedin après une belle action collective et Rech pour son retour à l’Ile lacroix qui scelle le score de cette partie (10-2).



La note aurait pu s’alourdir si Richard n’avait pas réaliser un exploit dans ces buts afin de stopper le tir de Kytnar.



La fin du match est sifflée sur le score de 10-2 pour les Dragons de Rouen.



Photographe : Marine Romain



Une belle entrée en matière pour les Dragons de Rouen qui ont trouvé rapidement le chemin de but, à confirmer contre Cologne ce samedi. Concernant Cergy, le manque de rythme défensif a été rédibitoire des les deux premiers tiers, à noter la bonne prestation de Gegeris qui a été dangereux à plusieurs reprise. Il reste du temps et du travail pour ces deux formations qui débutent seulement les matchs amicaux.



Note de la rédaction : Pour finir nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau collaborateur au sein de notre famille hockey hebdo, vous venez de lire son tout premier article. Bienvenue à toi Jean-Charles.



