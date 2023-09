Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Rouen vs Ingolstadt 3 - 5 (1-2 1-0 1-3) Le 30/08/2023 Rouen - L'Ile Lacroix [ Rouen ] [ Ingolstadt ] CHL : Défaite logique des Dragons Pour de premier match de CHL les Dragons de Rouen accueillait le ERC Ingolstadt pensionnaire de DEL en Allemagne qui n’avait plus participé à la CHL depuis 2017. Pour ce premier rendez-vous en CHL de la saison, la patinoire de l’île Lacroix était à guichet fermé. Les partisans du ERC Ingolstadt et la Tribune G des Dragons de Rouen étaient présents pour ce grand rendez-vous et ainsi assurer une ambiance des grands soirs. Pour cette campagne européenne, les dragons de Rouen se présente au complet avec l’arrivée récente du n°17 Marcel Hascak et du n°22 Jules Boscq se dernier est venu compléter l’effectif Rouennais pour palier à l’absence de Enzo Cantagallo blessé. Rouen - L'Ile Lacroix, Hockey Hebdo Jean-Charles Hayes le 01/09/2023 à 21:33 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Les dragons répondent présents



Pas de round d’observation entre les deux équipes qui ne se connaissent pas, dès les premières minutes les Allemands vont mettre une pression sur la cage de Pintaric avec des tirs de loin notamment du n° 6 Kevin Maginot mais les Dragons répondent par Harscak à deux reprises.

L’équipe d’Ingolstadt amène systématiquement le palet devant la cage de Pintaric afin de trouver une déviation mais le portier Rouennais est bien présent.

A 4 :47 de jeu la première pénalité est sifflée à l’encontre du n° 93 d’Ingolstadt pour retenir. Les Dragons s’installent dans la zone offensive allemande, le palet circule bien Sacha Guimond lance à la cage mais est contré, il récupère le palet qu’il offre à Vigners sur sa droite qui vient trompé Williams d’un slap puissant (05.43 / 1-0 / Vigners ass Guimond).

Photographe : Marine Romain Avec la nouvelle formule de jeu en CHL les Dragons possèdent encore 1 min de supériorité numérique malgré le but mais ne trouveront pas d’ouverture pour doubler la mise.

L’ouverture du score des Rouennais va booster les envies des allemands qui reprennent la possession du palet notamment par le virevoltant n°19 W.Stachowiak qui tir à deux reprises sans conséquences.

A 7 :38 de jeu après une récupération du palet en zone défensive Stachowiak est servi, il traverse la zone neutre en conservant le palet, entre en zone offensive par la droite, revient sur la cage de Pintaric et place un tir du revers qui passe fini au fond des filets. (07.38 / 1-1 / Stachowiak ass Simpson).

Les Allemands vont être galvanisés par ce but et se montrent très insistant sur la cage Rouennaise avec des lancers du n° 6 (K. Maginot), n° 25 (L. Huttl) et une déviation du n° 86 (D. Pietta) qui passe tout proche du poteau. Les Dragons ne cèdent pas et se voient offrir une nouvelle supériorité numérique suite à l’exclusion pour 2 min du n° 19 W.Stachowiak.

Cette supériorité ne donnera rien côté Rouennais, malgré la bonne exploitation de la première supériorité celle-ci ne permettra pas de trouver la cage.

A l’issue de la pénalité les Allemands remettent la pression sur la cage des Dragons avec un tir du n°11 P. Virta et finissent pas trouver l’ouverture sur un tir du n° 90 (J. Nijenhuis) bien servi sur la gauche par le n° 86 d’une passe en diagonale (19.48 / 1-2 / Nijenhuis ass Pietta).

Les Dragons rentrent aux vestiaires avec un but de retard malgré une bonne entrée en matière dans ce match, le rythme de jeu mis en place par les Allemands leurs a permis de trouver le chemin des filets dans les dernières secondes de cette première période. A noter l’absence de pénalité côté Rouennais.



Les dragons contiennent leur adversaire et reviennent au score



Après une pause bien mérité pour les deux formations, les premières minutes de se tiers sont assez équilibrées avec de belles actions de part et d’autre, Rech qui sert Mallet pour les Dragons bien bloqué par le portier d’Ingolstadt et une fois de plus le n°19 W.Stachowiak qui se retrouve seul 1 contre 1 avec Pintaric qui gagne son duel.

A 27 :50 la première infériorité numérique à l’encontre des Dragons est sifflée, le capitaine L. Lampérier est exclu 2 min pour crosse haute. Ingolstadt prend le contrôle du palet avec des tirs du n°21 (W. Simpson) et du n° 23 (M.Edwards), les allemands ne profite pas longtemps de leur supériorité suite à la faute du n°93 C.Bailey qui est exclu à 28 :44 pour faire trébucher.

Photographe : Marine Romain Les deux équipes jouent à 4 contre 4, les Rouennais se montrent dangereux par un tir du défenseur S. Guimond déjà auteur d’une assistance au cours du premier tiers.

A 30 :21, le n°8 d’Ingolstadt est à son tour sanctionné pour crosse haute, les Dragons sont donc en double supériorité numérique durant 23 secondes puis 1min37 en simple supériorité.

Les supporters Rouennais savent que c’est le moment de pousser leur équipe et donnent de la voix.

A 31 :12, égalisation des Dragons à la suite d’un bon travail du n° 72 (F. Perron) de Rouen, qui excentre son défenseur côté gauche et remet en arrière à S. Guimond bien placé au centre de la zone offensive qui vient tromper le portier allemand d’un tir puissant. (31.12 / 2-2 / Guimond ass Perron).

Les Rouennais ont encore 1min 09 en supériorité numérique mais ne trouveront pas l’ouverture.

Les dernières minutes de ce second tiers vont être à l’avantage de Ingolstadt qui comme en fin du premier acte souhaite reprendre l’avantage.

A 33 :53, Rouen offre une nouvelle supériorité numérique à Ingolstadt avec l’exclusion du n° 18 (A. Rech ) pour 2 minutes. Les Allemands ne trouveront pas la faille dans la défense rouennaise bien en place en infériorité numérique notamment le duo Harscak/Bedin qui coupent les lignes de passes des Allemands de manière efficace.

Aucune des deux équipes ne prendra l’avantage dans cette fin de tiers. Le retour au vestiaire se fait sur un score de parité 2-2, les assauts allemands ont été contenus par la bonne organisation défensive et la solidité de Pintaric.



20 minutes difficiles pour les Dragons qui termine sur une note positive



Tout reste à faire pour les deux équipes dans ce dernier tiers, les rouennais sont rapidement sanctionnés par l’exclusion du 17 (M. Harscak) pour 2 minutes à 41 :07 de jeu. Le numéro 19 d’Ingolstadt se montre de nouveau dangereux avec une déviation qui passe au-dessus du but sur un tir du n° 86 ( Pietta).

Photographe : Marine Romain L’activité défensive des Rouennais durant cette infériorité combiné à la fougue du n° 14 Tomasino vont permettre aux Dragons de se sortie de cette phase défensive sans encaisser de but.

Les Allemands vont augmenter le rythme de jeu avec des tirs du n° 3, 9 et 25 qui sont bloqués ou bien déviés par Pintaric, les dragons sont proches de la rupture mais tiennent le score.

A 46 :02 l’infatigable n° 19 W. Stachowiak réalise un gros travail le long de la bande côté droit puis se dirige derrière la cage de Pintaric bien suivi par Bosq et réalise un geste de grande classe avec une passe en retrait qui finit dans la crosse du n°86 (D.Pietta) présent au pied du poteau droit qui ajuste Pintaric pour le 3 ème but. (46.02 / 2-3 / Piettaa ass Stachowiak et Bertrand).

A 49 :14, les Dragons de Rouen perdent leur capitaine Loic Lampérier qui quitte la glace groggy après avoir eu du mal à se relever à la suite d’une collision lors de l’entrée en zone offensive, l’action ne sera pas revue par le corps arbitral malgré la protestation de la patinoire et de l’entraineur Rouennais Fabrice Lhenry. A Vitesse réelle le choc fut impressionnant mais difficile de juger s’il s’agit d’un fait de jeu ou d’une réelle faute d’un joueur d’Ingolstadt.

Les Dragons prennent un coup sur la tête à la suite de cette interruption et auront du mal à repartir de l’avant pour les 10 dernières minutes.

A 49 :42, but du n° 11 (P. Virta) servi seul au centre de la zone offensive par le n° 10 (M. Hofflin). Virta tir une première fois, le palet est repoussé par Pintaric mais Virta traine devant le but et reprend son propre tir qui finit au fond des filets. (49.42 / 2-4 / Virta ass Hofflin).

Les Allemands prennent deux longueurs d’avance, les dragons ont eu un instant de déconcentration bien exploité par Ingolstadt.

La fin de match est compliquée pour les Dragons avec une seconde exclusion de 2 min pour le n° 18 (Rech) par suite d’un cinglage à 53 :40. Les Allemands poussent pour inscrire un nouveau but dans cette fin de match et c’est par l’inévitable Stachowiak que la solution est trouvée.

A 54 :03, un bon travail du 21 sur le côté gauche qui remet en arrière pour le n° 23 ( E. Maury) qui lance à la cage et trouve la déviation du n° 19 (W. Stachowiak) Pintaric est battu. (54.03 / 2-5 / Stachowiak ass Maury et Simpson).

Photographe : Marine Romain Ce nouveau but est un coup dur pour les Dragons, qui sont dominés dans ce dernier tiers.

A 2 : 44 de la fin du match les Allemands trouvent le poteau et Pintaric est contraint de se coucher pour éviter un nouveau but.

A 57 : 57, Les Dragons ont une nouvelle occasion de réduire le score à la suite de l’exclusion du n° 90 d’Ingolstadt pour retenir.

Les rouennais vont alors prendre la possession du palet, Mallet travail derrière la cage à droite et remet en diagonale à Perron qui lui remet devant le slop, Mallet trouve le chemin des filets d’une belle déviation. (59.56 / 3-5 / Mallet ass Rech et Perron).

Le match se termine sur le score de 3 à 5 pour les Allemands d’Ingolstadt.



Les Dragons ont réalisé une belle performance collective en tenant compte de l’arrivée récente de Harscak et Bosq. Le dernier tiers aura était beaucoup plus compliqué avec 16 lancés allemands pour 6 Rouennais, a noter que Pintaric a été solide dans sa cage au vu du nombre de tir dévié ou bloqué au cours du match.

Les dragons ont montré de belles choses notamment en power play avec 3 buts inscrit, maintenant place au match de samedi face au Lahti Pelicans qui se sont inclinés 1-5 face au Läxjö Lakers.



Du côté de Ingolstadt, le n°19 W. Stachowiak a fait forte impression avec 2 buts et 1 assistance tout comme Daniel Pietta le n° 86 qui offre 1 but et 1 assistance. Le dernier tiers aura était beaucoup plus compliqué avec 16 lancés allemands pour 6 Rouennais, a noter que Pintaric a été solide dans sa cage au vu du nombre de tir dévié ou bloqué au cours du match.Les dragons ont montré de belles choses notamment en power play avec 3 buts inscrit, maintenant place au match de samedi face au Lahti Pelicans qui se sont inclinés 1-5 face au Läxjö Lakers.Du côté de Ingolstadt, le n°19 W. Stachowiak a fait forte impression avec 2 buts et 1 assistance tout comme Daniel Pietta le n° 86 qui offre 1 but et 1 assistance.







