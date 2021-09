Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Rouen vs Klagenfurt 0 - 4 (0-1 0-0 0-3) Le 11/09/2021 L'Ile Lacroix [ Rouen ] [ Klagenfurt ] CHL : Le tiers de trop pour les Dragons Les Dragons ont ce soir les moyens de confirmer leur stature international, après avoir gagné jeudi contre Donetsk ils ont la possibilité de faire aussi bien ce soir, vu le résultat du match aller où ce fut sur prolongation que nos Rouennais ont cédés face à leur adversaire Autrichien. L'Ile Lacroix, Hockey Hebdo Ludovic Manchon le 12/09/2021 à 18:28 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Rouen :

Klagenfurt :



Les Autrichiens opportunistes

Comme tout bon match de ce niveau, il n’y a pas de temps perdu à se regarder les yeux dans les yeux, et dès l’entame de ce premier tiers les hostilités commencent, avec tout d’abord une première alerte sur Pintaric après 30 secondes écoulées.

Photographe : Marine Romain Les Dragons répondent aussitôt, pied au plancher et vont investir de longues minutes la zone défensive de Klagenfurt, aidés par une première pénalité. Acculés dans leur zone, les visiteurs arrivent à brider les attaques, s’appuyant sur leur Goal Dahm, qui d’une belle mitaine bloque un tir de la bleue de Chakiachvili (2.55).

La quatrième ligne Normande se fait une nouvelle fois remarquer (NDR : le 3e but contre Donetsk) avec un contre rapide du duo Tomasino Gueuriff qui viennent titiller le cerbère Danois (6.24) une première fois, puis récidivent peu après sur une passe en retrait pour son compère, qui trop court plonge pour dévier en vint le palet. Peu après Cantagalo dont le tir plein axe aurait valu une ouverture du score échoue dans sa tentative (9.30).

Les Dragons ont laissé passer leur momentum, et vont subir le froid réalisme Autrichien qui sur une combinaison à trois va démontrer toute leur technique.

Une attaque rapide côté droit, de Peterson, qui d’une transversale transmet à Brugglasser posté devant Pintaric. Ce dernier ne peux rien faire lorsqu’au second poteau Haudum pousse le palet dans la cage vide. (12.37 / 0 - 1 / Haudum ass Brugglasser et Peterson).

Après avoir dominé en vain ce tiers, la première grosse occasion du KAC finissant par un but a donné un coup derrière le casque aux dragons, qui finissent bravement ce tiers ; aidés par un Pintaric vigilant face au tir de Strong avec d’une mitaine sûre (17.46), puis aidé par son poteau sur un palet capricieux qui manque de le lober (19.10).

Comme tout bon match de ce niveau, il n’y a pas de temps perdu à se regarder les yeux dans les yeux, et dès l’entame de ce premier tiers les hostilités commencent, avec tout d’abord une première alerte sur Pintaric après 30 secondes écoulées.Les Dragons répondent aussitôt, pied au plancher et vont investir de longues minutes la zone défensive de Klagenfurt, aidés par une première pénalité. Acculés dans leur zone, les visiteurs arrivent à brider les attaques, s’appuyant sur leur Goal Dahm, qui d’une belle mitaine bloque un tir de la bleue de Chakiachvili (2.55).La quatrième ligne Normande se fait une nouvelle fois remarquer (NDR : le 3but contre Donetsk) avec un contre rapide du duo Tomasino Gueuriff qui viennent titiller le cerbère Danois (6.24) une première fois, puis récidivent peu après sur une passe en retrait pour son compère, qui trop court plonge pour dévier en vint le palet. Peu après Cantagalo dont le tir plein axe aurait valu une ouverture du score échoue dans sa tentative (9.30).Les Dragons ont laissé passer leur momentum, et vont subir le froid réalisme Autrichien qui sur une combinaison à trois va démontrer toute leur technique.Après avoir dominé en vain ce tiers, la première grosse occasion du KAC finissant par un but a donné un coup derrière le casque aux dragons, qui finissent bravement ce tiers ; aidés par un Pintaric vigilant face au tir de Strong avec d’une mitaine sûre (17.46), puis aidé par son poteau sur un palet capricieux qui manque de le lober (19.10).

Les dragons ne lâchent rien



Les Autrichiens se jettent sur le palet dès la reprise de ce tiers, et vont prendre possession du palet, aidés en cela par des Rouennais fébriles qui perdent bêtement des palets offensifs sur des passes trop hésitantes. Une cage bougée coté Rouennais permet de calmer le jeu, alors que les Dragons subissent et font le dos rond.

Photographe : Marine Romain Il faudra attendre cinq bonnes minutes pour qu’un premier tir Rouennais sur la cage du KAC mette un peu d’action au cerbère adverse. S’en suit une nouvelle phase offensive Normande qui arrive enfin à garder le puck dans la zone défensive des Autrichiens, sans arriver à conclure, malgré un public Rouennais qui donne de la voix pour donner le petit plus qui manque aux Dragons pour enfin marquer.

Le KAC retranché fait le job, aidé en cela par une cage bougée et le Power break. Rouen reprends aussi fort avec un tir de Tessier dévié de la botte par Dahm (27.08) puis, un tir de la bleue de Chakiachvili difficilement dégagé de la zone par la défense.

Malheureusement, peu après une pénalité sifflée contre Rouen, bloque leurs efforts pour revenir à parité. Le KAC fait le siège devant le but de Pintaric, ce dernier permet de maintenir son équipe à flot face aux tirs adverses seuls Yeo en contre puis Flood (37.39) arrivent à porter quelques escarmouches sur le camp adverse.

Les Autrichiens se jettent sur le palet dès la reprise de ce tiers, et vont prendre possession du palet, aidés en cela par des Rouennais fébriles qui perdent bêtement des palets offensifs sur des passes trop hésitantes. Une cage bougée coté Rouennais permet de calmer le jeu, alors que les Dragons subissent et font le dos rond.Il faudra attendre cinq bonnes minutes pour qu’un premier tir Rouennais sur la cage du KAC mette un peu d’action au cerbère adverse. S’en suit une nouvelle phase offensive Normande qui arrive enfin à garder le puck dans la zone défensive des Autrichiens, sans arriver à conclure, malgré un public Rouennais qui donne de la voix pour donner le petit plus qui manque aux Dragons pour enfin marquer.Le KAC retranché fait le job, aidé en cela par une cage bougée et le Power break. Rouen reprends aussi fort avec un tir de Tessier dévié de la botte par Dahm (27.08) puis, un tir de la bleue de Chakiachvili difficilement dégagé de la zone par la défense.Malheureusement, peu après une pénalité sifflée contre Rouen, bloque leurs efforts pour revenir à parité. Le KAC fait le siège devant le but de Pintaric, ce dernier permet de maintenir son équipe à flot face aux tirs adverses seuls Yeo en contre puis Flood (37.39) arrivent à porter quelques escarmouches sur le camp adverse.

Un tiers à sens unique



Toujours dominés Les rouennais ne lâchent pas le match, mais arrivent de moins en moins à porter le danger. Photographe : Marine Romain Pire, sur un mauvais placement Rouennais et un manque de concentration coupable, le KAC va creuser l’écart sur une remontée rapide de Fraser qui laisse sur place Yeo avant de déborder ensuite Dorion. Il repique au centre et passer devant Pintaric qui impuissant ne peux empêcher le Canadien de marquer (41.21 / 0 - 2 / Fraser).

Les Dragons, tentent bravement de se montrer digne de ce niveau face à leurs partisans et croient même revenir à une longueur de leur bourreau du soir sur un tir de Salve dévié de la crosse par Lampérier, mais après appel vidéo, les arbitres invalident ce dernier pour crosse trop haute (44.26).

Peu après, les dragons se font punir sur une attaque mal orchestrée.

Ticar chippe le puck et part en contre, un relai à Petersen qui transmet à Ganahl. Si Pintaric a bien suivi l’attaque il ne peut empêcher un rebond dont profite Ticar qui marque d’une belle lucarne (45.50 / 0 - 3 / Ticar ass Ganahl et Petersen).

Photographe : Marine Romain En manque d’inspiration, de jus, les Rouennais vont commettre fautes sur fautes, la frustration jouant avec leurs nerfs, ils vont enchainer trois pénalités à la suite qui vont grandement jouer sur les organismes et empêcher toute capacité à porter le danger sur leur adversaire.

Profitant de leur technicité et de leur fraicheur les Autrichiens vont sonner l’estocade sur le dernier power play, avec Fraser qui offre un quatrième but à son équipe en nettoyant le haut des filets de Pintaric. (53.23 / 0 - 4 / Fraser ass Koch).

La fin de match sera anecdotique, les joueurs du coach Matikainen verrouillent bien leur zone, et un confrontation à quatre contre quatre, ne permet pas aux Rouennais de bénéficier d’un espace plus large pour attaquer. Ni de profiter d’une dernière pénalité sifflée contre le KAC. Les jeux sont faits. Toujours dominés Les rouennais ne lâchent pas le match, mais arrivent de moins en moins à porter le danger.Pire, sur un mauvais placement Rouennais et un manque de concentration coupable,Les Dragons, tentent bravement de se montrer digne de ce niveau face à leurs partisans et croient même revenir à une longueur de leur bourreau du soir sur un tir de Salve dévié de la crosse par Lampérier, mais après appel vidéo, les arbitres invalident ce dernier pour crosse trop haute (44.26).Peu après, les dragons se font punir sur une attaque mal orchestrée.En manque d’inspiration, de jus, les Rouennais vont commettre fautes sur fautes, la frustration jouant avec leurs nerfs, ils vont enchainer trois pénalités à la suite qui vont grandement jouer sur les organismes et empêcher toute capacité à porter le danger sur leur adversaire.La fin de match sera anecdotique, les joueurs du coach Matikainen verrouillent bien leur zone, et un confrontation à quatre contre quatre, ne permet pas aux Rouennais de bénéficier d’un espace plus large pour attaquer. Ni de profiter d’une dernière pénalité sifflée contre le KAC. Les jeux sont faits. © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur