Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Rouen vs Klagenfurt 2 - 4 (0-2 1-2 1-0) Le 06/09/2024 Rouen - L'Île Lacroix [ Rouen ] [ Klagenfurt ] CHL : Des dragons surclassés. Affluences des grands soirs pour cette première officielle sur le glaçon normand avec un morceau de choix : un match de CHL version 2024/2025. L’adversaire du soir, les autrichiens de Klagenfurt, une formation solide mais sur le « papier » à la hauteur d’une formation rouennaise. Avec la formule de la CHL, en place depuis la saison dernière, engranger les points à domicile est vital afin d’accéder au second tour. Gageons que les rouennais auront le cœur vaillant afin de renverser ce premier obstacle. Les locaux se présentent sans Kytnar blessé au dos. Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 07/09/2024 à 22:08 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Rouen : ; 26.54 Jared Dmytriw ; 43.55 Tomas Simonsen (ass Robin Colomban)

Klagenfurt : 03.33 ; 10.16 ; 26.01 ; 27.06



Un début catastrophique.



Comme tétaniser par l’enjeu, les dragons n’y sont pas, complètement acculés dans leur zone et privés de palets. Du coup il ne faut pas attendre longtemps pour que Setanen soit mis à contribution en repoussant un tir puissant de Petersen (00.54).

Ça va trop vite pour Rouen qui craque d’entrée.

Suite à une mauvaise relance rouennaise dû au pressing haut des autrichiens, Hundertpfund trouve parfaitement Fraser qui fait mouche (03.33 / 0-1 / Fraser ass. Hundertpfund).

Photographe : Marine Romain On ne pouvait pas commencer plus mal. On s’attendait à une réaction des dragons mais rien ne se passe, Klagenfurt s’accapare littéralement le palet.

Le public tente bien de relancer les siens, mais la réaction vient d’un pugilat entre l’attaquant Rech et le défenseur Maier qui sont du coup renvoyer au vestiaire, ce n’était pas vraiment la réaction que l’on souhaitait (08.10).

Avec une profondeur de banc moins grande c’est Rouen qui s’affaiblit.

Une rare action rouennaise est à l'initiative de Lindelof qui, seul au poteau droit ne peut conclure, Dahm s’impose par une déviation (10.04).

Sur la relance, Hundertpfund file plein axe complètement oublié, entre en zone offensive, se présente seul devant Setanen qui repousse et le plus prompt c’est Petersen qui double la mise dans une cage ouverte (10.16 / 0-2 / Petersen ass. Hundertpfund).

Rouen subit encore et toujours et il faut beaucoup de volonté et un grand Setanen pour éviter le pire sur des jeux de puissance que Rouen sera déjouer. Il faut attendre quasiment les 3/4 du tiers pour voir un bon tir de Chiakachvili pour que Dahm soit mis en difficulté (13.59).

Le reste du tiers sera encore à l’avantage des autrichiens qui manqueront à plusieurs reprises de faire fructifier le tableau d’affichage.



Un tiers totalement à l’avantage de Klagenfurt qui aura été en total maitrise de son hockey face à des rouennais qui ne se sont pas présentés. Il reste 40 minutes à Rouen pour montrer son vrai visage.



Réaction timide rouennaise.



On se dit que Rouen va enfin se lâcher suite au tir de Simonsen que Dahm bloque sans soucis (21.01) et il est vrai qu’il y a du mieux même si le palet est principalement que les visiteurs. S’en suit un beau mouvement collectif de la ligne Bengtsson, Dmytriw, Perron mais le tir de ce dernier aura mérité meilleur sort sauf que Dahm en avait décidé autrement (23.29).

Photographe : Marine Romain Rouen a une bonne période mais elle reste hélas stérile. Une faute normande va venir stopper cet élan. Petite cause, grand effet.

Le palet n’arrive pas à sortir de la zone défensive normande, c’est From qui adresse un tir puissant que Setanen ne peut que repousser dans la crosse de Peeters qui conclue tranquillement (26.01 / 0-3 / Peeters ass. From).

Ça devient dès lors très compliqué.

Pas tant que ça puisque la déception pas encore digéré que Dmytriw profite d’une mauvaise passe autrichienne pour intercepter le palet et filer seul tromper enfin Dahm d’un tir dans la lucarne droite (26.54 / 1-3 / Dmytriw).

La machine est relancée, bah non puisqu’il ne faut que 10 secondes aux autrichiens pour éteindre l’euphorie des supporters des dragons.

Nouvelle erreur en zone défensive rouennaise qui vont à deux le long de la bande et laisse ainsi deux attaquant seul dans le slot, il n’en faut pas plus à Bischofberger pour les punir et redonner à nouveau trois longueurs d’avance (27.06 / 1-4 / Bischofberger ass. Gomboc et Unterweger).

Malgré des jeux de puissance des deux côtés, rien se sera inscrit la faute à une superbe mitaine de Setanen face à Peeters (33.58) et à un manque de précision de Simonsen face à Dahm (39.53).



Si du mieux s’est fait sentir chez les dragons avec l’ouverture du compteur, se sont une nouvelle fois les autrichiens qui auront eu la main mise sur la rondelle.



Rouen avec les honneurs.



C’est avec un jeu de puissance que Rouen entame cet ultime tiers, occasion de revenir dans la partie mais rien n’y fera Klagenfurt contrôle le jeu ne laissant rien à faire à son gardien.

Photographe : Marine Romain Mais Rouen à du cœur et ne veut pas mourir sans combattre. Une belle action collective va être enfin récompensée.

Colomban se démène sur le côté gauche arrive à trouver Simonsen sur la droite du but et son tir de volée trompe Dahm pas assez rapide dans son déplacement (43.55 / 2-4 / Simonsen ass. Colomban).

Ce but redonne des couleurs à de pâles rouennais jusqu’alors tout comme la patinoire qui retrouve de la voix après une extinction depuis le second tiers. Enfin Rouen est bien plus présent, remporte les duels, gagne enfin des face-off, bref retrouve de l’allant.

Du coup le cerbère autrichien est bien plus sollicité mais il ne craque pas. Rouen accumule les jeux de puissance mais rien n’y fait Klagenfurt tient le choc. Setanen doit néanmoins se montrer vigilant sur des contre toujours aussi rapide et puissant.

En fin de rencontre Rouen va prendre son temps mort et sortir son gardien mais ça ne changera pas le résultat et Rouen s’incline.

Photographe : Marine Romain

Rouen n’aura pu jouer que pendant un tiers, le dernier. Pendant deux tiers Rouen aura subit et dépasser par la vitesse, la puissance, l’impact physique et la tactique des autrichiens qui auraient surement alourdi le score sans un bon Setanen dans la cage rouennaise.

Au complet cela aurait déjà été dur mais avec en plus la sortie prématurée de Rech puis la sortie de Perron sur blessure début troisième tiers les choses devenait encore plus difficile.

Sans être franchement « mauvais » Rouen aura été dépassé et surclassé par des autrichiens sur une autre planète pendant deux tiers.

Rouen à, hélas, mesurer le fossé qu’il y a entre le hockey européen et le hockey français. Il va vite falloir se remettre la tête sur les épaules car se profile dès demain dimanche le champion tchèque qui sera tout aussi redoutable, voir plus.

Une nouvelle défaite sonnerait surement le glas des espoirs rouennais d’accrocher le second tour. Comme tétaniser par l’enjeu, les dragons n’y sont pas, complètement acculés dans leur zone et privés de palets. Du coup il ne faut pas attendre longtemps pour que Setanen soit mis à contribution en repoussant un tir puissant de Petersen (00.54).Ça va trop vite pour Rouen qui craque d’entrée.On ne pouvait pas commencer plus mal. On s’attendait à une réaction des dragons mais rien ne se passe, Klagenfurt s’accapare littéralement le palet.Le public tente bien de relancer les siens, mais la réaction vient d’un pugilat entre l’attaquant Rech et le défenseur Maier qui sont du coup renvoyer au vestiaire, ce n’était pas vraiment la réaction que l’on souhaitait (08.10).Avec une profondeur de banc moins grande c’est Rouen qui s’affaiblit.Une rare action rouennaise est à l'initiative de Lindelof qui, seul au poteau droit ne peut conclure, Dahm s’impose par une déviation (10.04).Rouen subit encore et toujours et il faut beaucoup de volonté et un grand Setanen pour éviter le pire sur des jeux de puissance que Rouen sera déjouer. Il faut attendre quasiment les 3/4 du tiers pour voir un bon tir de Chiakachvili pour que Dahm soit mis en difficulté (13.59).Le reste du tiers sera encore à l’avantage des autrichiens qui manqueront à plusieurs reprises de faire fructifier le tableau d’affichage.Un tiers totalement à l’avantage de Klagenfurt qui aura été en total maitrise de son hockey face à des rouennais qui ne se sont pas présentés. Il reste 40 minutes à Rouen pour montrer son vrai visage.On se dit que Rouen va enfin se lâcher suite au tir de Simonsen que Dahm bloque sans soucis (21.01) et il est vrai qu’il y a du mieux même si le palet est principalement que les visiteurs. S’en suit un beau mouvement collectif de la ligne Bengtsson, Dmytriw, Perron mais le tir de ce dernier aura mérité meilleur sort sauf que Dahm en avait décidé autrement (23.29).Rouen a une bonne période mais elle reste hélas stérile. Une faute normande va venir stopper cet élan. Petite cause, grand effet.Ça devient dès lors très compliqué.La machine est relancée, bah non puisqu’il ne faut que 10 secondes aux autrichiens pour éteindre l’euphorie des supporters des dragons.Malgré des jeux de puissance des deux côtés, rien se sera inscrit la faute à une superbe mitaine de Setanen face à Peeters (33.58) et à un manque de précision de Simonsen face à Dahm (39.53).Si du mieux s’est fait sentir chez les dragons avec l’ouverture du compteur, se sont une nouvelle fois les autrichiens qui auront eu la main mise sur la rondelle.C’est avec un jeu de puissance que Rouen entame cet ultime tiers, occasion de revenir dans la partie mais rien n’y fera Klagenfurt contrôle le jeu ne laissant rien à faire à son gardien.Mais Rouen à du cœur et ne veut pas mourir sans combattre. Une belle action collective va être enfin récompensée.Ce but redonne des couleurs à de pâles rouennais jusqu’alors tout comme la patinoire qui retrouve de la voix après une extinction depuis le second tiers. Enfin Rouen est bien plus présent, remporte les duels, gagne enfin des face-off, bref retrouve de l’allant.Du coup le cerbère autrichien est bien plus sollicité mais il ne craque pas. Rouen accumule les jeux de puissance mais rien n’y fait Klagenfurt tient le choc. Setanen doit néanmoins se montrer vigilant sur des contre toujours aussi rapide et puissant.En fin de rencontre Rouen va prendre son temps mort et sortir son gardien mais ça ne changera pas le résultat et Rouen s’incline.Rouen n’aura pu jouer que pendant un tiers, le dernier. Pendant deux tiers Rouen aura subit et dépasser par la vitesse, la puissance, l’impact physique et la tactique des autrichiens qui auraient surement alourdi le score sans un bon Setanen dans la cage rouennaise.Au complet cela aurait déjà été dur mais avec en plus la sortie prématurée de Rech puis la sortie de Perron sur blessure début troisième tiers les choses devenait encore plus difficile.Sans être franchement « mauvais » Rouen aura été dépassé et surclassé par des autrichiens sur une autre planète pendant deux tiers.Rouen à, hélas, mesurer le fossé qu’il y a entre le hockey européen et le hockey français. Il va vite falloir se remettre la tête sur les épaules car se profile dès demain dimanche le champion tchèque qui sera tout aussi redoutable, voir plus.Une nouvelle défaite sonnerait surement le glas des espoirs rouennais d’accrocher le second tour. © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur