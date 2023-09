Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Rouen vs Lahti 3 - 8 (2-6 0-1 1-1) Le 02/09/2023 Rouen - L'Ile Lacroix [ Rouen ] [ Lahti ] CHL : La marche était trop haute pour les Dragons Pour ce second match de CHL sur l’île Lacroix, les Dragons de Rouen recevaient les Lahti Pélicans club de l’élite finlandaise. Les dragons se présentent sans Loic Lampérier convalescent à la suite du choc reçu lors du précédent match de CHL. Côté Pelicans la recrue star triple vainqueur de la CHL est bien présente (n°19 R. Lash). La patinoire des Dragons est une nouvelle fois à guichet fermé pour cette affiche de haute qualité en CHL. Pour ce match Matija Pintaric garde les cages Rouennaises et côté finlandais c’est J. Patrikainen qui est présent sur la glace. Rouen - L'Ile Lacroix, Hockey Hebdo Jean-Charles Hayes le 04/09/2023 à 12:56 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Rouen :

Lahti :



Des Dragons spectateurs, les Pélicans déroulent.



Dès le début de ce premier tiers les Dragons montrent de l’envie et sont rapidement récompensés, à la suite d’une récupération du palet en zone neutre le palet est envoyé au fond, Marcel Hascak et Jordan Hervé se battent bien contre la bande ce dernier remet le palet en retrait et trouve Antonin Honejsek qui ajuste le gardien au premier poteau (00:45 / 1-0 / Honejsek ass Hervé).

Les Dragons prennent l’avantage dans cette partie mais dès l’engagement suivant les Finlandais reprennent la possession du palet.

A 01 :05 par suite d’un raid solitaire du n°97 Aatu Jämsen, qui avant de contourner la cage de Pintaric par la droite remet le palet devant le slot et trouve la déviation du n°20 K. Hirvonen qui propulse le palet au fond des filets. L’arbitrage vidéo sera demandé par F. Lhenry mais le but est accordé. (01:05 / 1-1 / Hirvonen ass Jamsen et Niemelä).

Photographe : Marine Romain Ce retour au score rapide des Finlandais montrent leur qualité de jeu, les Rouennais ont du mal à conserver le palet dans les minutes qui suivent le but et se montrent peu dangereux.

Les duels sont remportés par les Pélicans et à 02 :48, suite à une confusion défensive le palet traine en zone défensive Rouennaise, il est récupéré par le n°72 qui trompe Pintaric d’un tir du revers bien qu’entouré de deux Rouennais. (02:48 / 1-2 / Carlsson ass Lasch et Puutio).

Les Dragons n’arrivent pas à reprendre le contrôle du puck, les Pélicans prennent le temps d’installer leur jeu et montrent une rapidité de jeu notamment lors des entrées en zone offensive qui est assez spectaculaire.

S’en suit un nouveau but à 04 :24 par l’inarrêtable A. Jamsen qui entre en zone offensive par la gauche, repique au centre et se retrouve seul face aux cages rouennaises, il n’hésite pas et trouve le chemin des filets. (04:24 / 1-3 / Jamsen ass Vilen et Patrikainen).

La défense Rouennaise n’arrive pas à contenir les assauts Finlandais, Pintaric s’emploie à 13 :54 pour stopper un palet dangereux mais le point de rupture est proche.

A 09 :22, suite à un lancer raté de la défensive rouennaise les Pélicans récupèrent le palet et se projettent vers l’avant par l’intermédiaire du n°19 R.Lasch qui se retrouve en face à face avec Pintaric qui s’incline suite à un tir en lucarne côté droit. (09:22 / 1-4 / Lasch ass Bryggman).

Les Finlandais installent leur jeu et jouent à leur rythme, les Rouennais n’arrivent pas répondre présent dans ces 10 premières minutes.

A 11 :24, les choses se compliquent pour les Dragons, T. Perret est sanctionné de 2 minutes pour cinglage. Les supporters Rouennais donnent de la voie, car ils sentent que leur équipe a besoin de soutient dans ces moments difficiles.

A 13 :18, à quelques secondes de la fin du power play, à la suite d’un travail de A. Jamsen sur le côté droit il offre le palet à Hämäläinen qui lance et trouve la crosse de Bryggman pour la déviation. (13:18 / 1-5 / Bryggman ass Jamsen et Hämäläinen).

Photographe : Marine Romain Le score est déjà sévère dans ce premier tiers. Sur l’engagement qui suit Francis Perron récupère le palet entre en zone offensive par le côté droit et lance à la cage en repiquant vers le centre, le portier des Pélicans est battu. (13:24 / 2-5 / Perron).

Suite à ce but les supporters Rouennais reprennent confiance et donnent de la voix mais les espoirs sont rapidement stoppés par un tir puissant de la bleue du n°55 P. Riihinen qui n’est pas gêné par la défense Rouennaise, le palet fini sa course dans le but Rouennais. (15:47 / 2-6 / Riihinen ass Vilen et Hirvonen).

Les Rouennais ne jouent pas leur jeu et les Finlandais en profitent pour mener de 4 buts dans ce premier tiers cela suscite quelques tensions l’exclusion de Mallet et Hirvonen pour 2 minutes.



La fin de tiers est marquée par l’exclusion (après appel vidéo) de 5 min + 20 min à l’encontre de S. Guimond qui est sanctionné pour un cinglage directement sur la main de R.Lasch (Guimond sera suspendu 1 match suite à la commission). Les dragons débuteront donc le second tiers en infériorité numérique.

Ce premier tiers se termine sur le score de 2-6 pour les Finlandais, les Dragons n’ont pas mis suffisamment d’impact pour gêner les Pélicans dans leur jeu et le manque de rigueur défensive se paix cash face à des équipes de ce niveau. L’espoir est de mise tout de même car les dragons ont marqué à deux reprises dans ce premier tiers.



Rouen montre un meilleur visage.



Le second tiers débute en infériorité numérique pour les Dragons pour 4 :42. à la suite de l’exclusion du n° 44 S. Guimond le jeune Noa Goncalves entre en jeu en défense.

Les unités spéciales rouennaises vont contenir les assauts jusqu’à 22 :02, un lancer de la bleue est repoussé par Pintaric qui perd le palet de vu durant la bataille devant le but.

Le palet retombe à sa gauche et le n° 12 finlandais seul trouve le chemin du but (22:02 / 2-7 / Hämäläinen ass Puutio et Jamsen).

Les dragons montrent un meilleur visage durant ce début de tiers, M. Pintaric et la défense semblent plus en jambes, les duels sont plus rudes et les impacts plus puissants. Les Finlandais développent avec moins d’aisance leur jeu.

Photographe : Marine Romain Les Rouennais se montrent dangereux à plusieurs reprises sur le but des Pélicans notamment par Mallet qui se retrouve en face à face avec le portier qui remporte son duel ou par le N°17 Hascak. Les Dragons poussent et les Finlandais réalisent des erreurs.

A 31 :17, les Pélicans le n°8 des Finlandais est sanctionné pour retenir. La supériorité numérique ne donnera pas de solution de but pour les Dragons mais deux tirs dangereux de Hascak et Rech montrent qu’il est possible de déstabiliser cette équipe Finlandaise.

Durant les 10 dernières minutes de ce second acte, les Rouennais vont montrer de belles intentions offensives et défensives, ils finissent leur mise en échec ce qui contraint les Pélicans à ralentir leur jeu et à traverser moins facilement les lignes Rouennaises.

Les joueurs Finlandais sont quelques peu déranger par cet impact et montre certains gestes d’énervement voir de manque de respect à l’image du n°2 L. Bryggman sur Perret non sanctionné par le corps arbitrale du soir.

A 39 secondes de la fin un mauvais changement de ligne des Dragons offre une situation de but au Finlandais mais M. Pintaric bien en place dans ce tiers remporte son duel.

Les choses rentrent dans l’ordre pour les Rouennais dans ce tiers, le score évolue peu (2-7) et les intentions sont meilleures.



Lahti gère son avance.



Les Pélicans reprennent la possession du palet dès le début du tier et s’offre un dernier but à 40 :35 par le n° 10 Puutio qui récupére un palet perdu en zone défensive par les Rouennais, il se retrouve seul au centre et ajuste Pintaric d’un beau lancer en lucarne gauche (40:35 / 2-8 / Puutio).

Photographe : Marine Romain Pintaric est de nouveau mis à contribution quelques minutes plus tard mais réussi un beau sauvetage sur sa ligne.

Les Dragons essaye de mettre en place leur jeu, se montrent plus présent en zone offensive mais ne trouve pas la faille.

A 46 :10, le n° 97 est sanctionné pour retenir. Les Dragons sont alors en supériorité pour 2 minutes, ils travaillent bien devant le but, Florian Chakiachvili trouve Antonin Honejsek sur la droite dont le tir est repoussé par le gardien dans la crosse de Marcel Hascak qui prends le temps de l’ajuster d’un tir sous la barre. (48:10 / 3-7 / Hascak ass Honejsek et Chakiachvili).

La fin de match offre une nouvelle supériorité numérique aux Dragons à la suite de l’exclusion du n° 91 pour 2 minutes. Marcel Hascak trouve le portier Finlandais sur un tir en angle fermé à gauche. Le score n’évolue pas à la suite de cette supériorité.



Ce second match de CHL pour les Rouennais laisse un peu d’amertume quant à la gestion du premier tiers mais les Dragons ont su relever ensemble la tête pour contenir cette équipe de Lahti Pélicans sur les deux tiers suivants.

Le niveau de jeu produit ce soir par les Finlandais nous montre le travail qu’il reste à réaliser pour être au niveau des équipes de haut de tableau finlandais.



A noter la performance du n°97 de Lahti A. Jamsen qui réalise une prestation de haut vol avec 3 assistances, 1 but.



Le prochain match pour les Dragons se jouera à l’extérieur en Suède face à Skelleftea Aik un adversaire qui a perdu son dernier match puis les Dragons joueront En Suisse face à Genève Servette avant de reprendre le chemin de la Magnus. Les Dragons prennent l’avantage dans cette partie mais dès l’engagement suivant les Finlandais reprennent la possession du palet.Ce retour au score rapide des Finlandais montrent leur qualité de jeu, les Rouennais ont du mal à conserver le palet dans les minutes qui suivent le but et se montrent peu dangereux.Les Dragons n’arrivent pas à reprendre le contrôle du puck, les Pélicans prennent le temps d’installer leur jeu et montrent une rapidité de jeu notamment lors des entrées en zone offensive qui est assez spectaculaire.La défense Rouennaise n’arrive pas à contenir les assauts Finlandais, Pintaric s’emploie à 13 :54 pour stopper un palet dangereux mais le point de rupture est proche.Les Finlandais installent leur jeu et jouent à leur rythme, les Rouennais n’arrivent pas répondre présent dans ces 10 premières minutes.A 11 :24, les choses se compliquent pour les Dragons, T. Perret est sanctionné de 2 minutes pour cinglage. Les supporters Rouennais donnent de la voie, car ils sentent que leur équipe a besoin de soutient dans ces moments difficiles.Les Rouennais ne jouent pas leur jeu et les Finlandais en profitent pour mener de 4 buts dans ce premier tiers cela suscite quelques tensions l’exclusion de Mallet et Hirvonen pour 2 minutes.La fin de tiers est marquée par l’exclusion (après appel vidéo) de 5 min + 20 min à l’encontre de S. Guimond qui est sanctionné pour un cinglage directement sur la main de R.Lasch (Guimond sera suspendu 1 match suite à la commission). Les dragons débuteront donc le second tiers en infériorité numérique.Ce premier tiers se termine sur le score de 2-6 pour les Finlandais, les Dragons n’ont pas mis suffisamment d’impact pour gêner les Pélicans dans leur jeu et le manque de rigueur défensive se paix cash face à des équipes de ce niveau. L’espoir est de mise tout de même car les dragons ont marqué à deux reprises dans ce premier tiers.Le second tiers débute en infériorité numérique pour les Dragons pour 4 :42. à la suite de l’exclusion du n° 44 S. Guimond le jeune Noa Goncalves entre en jeu en défense.Les unités spéciales rouennaises vont contenir les assauts jusqu’à 22 :02, un lancer de la bleue est repoussé par Pintaric qui perd le palet de vu durant la bataille devant le but.Les dragons montrent un meilleur visage durant ce début de tiers, M. Pintaric et la défense semblent plus en jambes, les duels sont plus rudes et les impacts plus puissants. Les Finlandais développent avec moins d’aisance leur jeu.Les Rouennais se montrent dangereux à plusieurs reprises sur le but des Pélicans notamment par Mallet qui se retrouve en face à face avec le portier qui remporte son duel ou par le N°17 Hascak. Les Dragons poussent et les Finlandais réalisent des erreurs.A 31 :17, les Pélicans le n°8 des Finlandais est sanctionné pour retenir. La supériorité numérique ne donnera pas de solution de but pour les Dragons mais deux tirs dangereux de Hascak et Rech montrent qu’il est possible de déstabiliser cette équipe Finlandaise.Durant les 10 dernières minutes de ce second acte, les Rouennais vont montrer de belles intentions offensives et défensives, ils finissent leur mise en échec ce qui contraint les Pélicans à ralentir leur jeu et à traverser moins facilement les lignes Rouennaises.Les joueurs Finlandais sont quelques peu déranger par cet impact et montre certains gestes d’énervement voir de manque de respect à l’image du n°2 L. Bryggman sur Perret non sanctionné par le corps arbitrale du soir.A 39 secondes de la fin un mauvais changement de ligne des Dragons offre une situation de but au Finlandais mais M. Pintaric bien en place dans ce tiers remporte son duel.Les choses rentrent dans l’ordre pour les Rouennais dans ce tiers, le score évolue peu (2-7) et les intentions sont meilleures.Pintaric est de nouveau mis à contribution quelques minutes plus tard mais réussi un beau sauvetage sur sa ligne.Les Dragons essaye de mettre en place leur jeu, se montrent plus présent en zone offensive mais ne trouve pas la faille.La fin de match offre une nouvelle supériorité numérique aux Dragons à la suite de l’exclusion du n° 91 pour 2 minutes. Marcel Hascak trouve le portier Finlandais sur un tir en angle fermé à gauche. Le score n’évolue pas à la suite de cette supériorité.Ce second match de CHL pour les Rouennais laisse un peu d’amertume quant à la gestion du premier tiers mais les Dragons ont su relever ensemble la tête pour contenir cette équipe de Lahti Pélicans sur les deux tiers suivants.Le niveau de jeu produit ce soir par les Finlandais nous montre le travail qu’il reste à réaliser pour être au niveau des équipes de haut de tableau finlandais.A noter la performance du n°97 de Lahti A. Jamsen qui réalise une prestation de haut vol avec 3 assistances, 1 but.Le prochain match pour les Dragons se jouera à l’extérieur en Suède face à Skelleftea Aik un adversaire qui a perdu son dernier match puis les Dragons joueront En Suisse face à Genève Servette avant de reprendre le chemin de la Magnus. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur