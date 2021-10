Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Rouen vs Rungsted 5 - 1 (1-0 2-1 2-0) Le 06/10/2021 Rouen - L'île Lacoix [ Rouen ] [ Rungsted ] CHL : Victoire Rouennaise qui reste en course. Dernière rencontre des dragons à domicile dans cette phase de poule de la CHL avec la réception des danois de Rungsted. L’équation est simple pour Rouen : « il faut gagner ». De plus avec la victoire de Klagenfurt à Donbass par 4 à 3 donne encore plus d’espoir au champion de France. Une victoire + une défaite en prolongation donne la deuxième place à Rouen. Encore faut-il gagner déjà ce soir devant une patinoire bien remplie. Rouen - L'île Lacoix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 07/10/2021 à 21:58 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Rouen :

Rungsted :



Les dragons tirent les premiers.



Photographe : Marine Romain Sachant que la victoire est impérative, les dragons assiègent la zone défensive danoise sans pour autant inquiéter le portier visiteur. N’étant pas hyper dangereux Rouen s’expose aux contres et Rosenthal côté droit touche le poteau droit (02.03).

La rencontre reste sur le même schéma à savoir une domination rouennaise. Le pressing haut et étouffe le la formation de Rungsted qui forcement se met à la faute. Un double avantage numérique est offert aux locaux. Guttig bien placé sur la gauche avec une cage ouverte se demande encore comment il n’a pas concrétisé (06.40).

Retour d’un joueur danois sur le glaçon, mais Rouen reste en supériorité et va cette fois punir l’indiscipline.

Tessier est à la manœuvre trouve Lamperier derrière la cage qui donne aussitôt à Bedin seul dans le slot qui concrétise (07.42 / 1-0 / Bedin ass. Lamperier et Tessier).

Photographe : Marine Romain La délivrance dans la patinoire. Ce but à un l’effet de réveiller le danois ou est-ce un relâchement des français ?

En tout cas le puck est maintenant la propriété des visiteurs qui frappe un plus à la porte de Pintaric sans pour autant le mette en grand danger.

Toujours aussi indiscipliné la formation danoise se retrouve en infériorité et le show Du gardien Kolppannen commence en étant présent sur tous les tentatives normandes, comme cette superbe mitaine devant Gilbert (10.19).

De retour en nombre égal sur le glaçon la rencontre monte en intensité et le palet va d’un camp à un autre. On entre dans la dernière partie du tiers et les danois font le pressing pour pouvoir égaliser avant la sirène mais cette fois c’est Pintaric qui montre que sa mitaine est sure elle aussi (15.13).



On en reste là pour ce tiers avec un léger avantage pour les dragons qui est somme toute logique. En revanche, il ne faut pas sous-estimer cette formation qui a montré en deuxième partie de tiers qu’elle pouvait être dangereuse.

Rouen enfonce le clou.

« La meilleure défense c’est l’attaque », c’est ce qu’on dut se dire les rouennais qui entame le second tiers pied au plancher qui se traduit par un joli tir en pivot de Gilbert que bloque Kolppanen (20.29).

Rungsted sur une action quelque litigieuse va égaliser. Le palet est en zone défensive des danois et le défenseur lance au fond.

Tout le monde côté Rouen pense à un dégagement interdit en levant le bras mais le corps arbitral n’est pas du même avis Rosenthal sur la droite est le premier sert Hetta dans l’axe tout seul et qui d’une feinte trompe Pintaric (21.35 / 1-1 / Hetta ass. Rosenthal).

Photographe : Marine Romain Rouen aura beau contesté rien n’y fera. Rouen accuse le coup et c’est encore Rosenthal sur son côté droit qui fait des misères mais Pintaric veille (24.13). Les idées se remettent en place et Caron puis Cantagallo sonnent la révolte. Rouen marque ra bien un but par Caron qui sera refusé étant inscrit du patin (29.18). Les locaux reprennent leur marche en avant mais buttent sur un gardien chaud bouillant.

Flood et Gustafsson sont priés d’aller se refroidir au cachot après s’être quelque peu chauffer. Cette fois ci c’est Rouen qui est à la faute et sur la supériorité Rungsted va marquer par Olsson mais là encore refusé pour crosse haute (35.59). Du coup étant passé tout près de la punition la fin du tiers est à l’avantage des rouennais et ils vont réussir à les faire plier en 1 minute.

On commence par Lamperier qui gratte le palet en zone offensive côté droit, voit Yeo lancé et entre les deux oreilles, envoi un missile qui trompe le gardien quelque peu masqué par Caron (38.39 / 2-1 / Yeo ass. Lamperier).

Dans la minute Johnston remonte toute la glace sur la gauche, un relai avec Dorion qui frappe, le puck est repoussé dans l’axe et Bedin est la plus prompt pour scorer en cage ouverte (39.41 / 3-1 / Bedin ass. Dorion et Johnston).



Avec un avantage plus conséquent en rentrant aux vestiaires, les dragons peuvent voir venir même si…. Dans cette période les dragons auront su donner un dernier coup de collier en fin de tiers. Les espoirs d’une participation au second tour restent toujours d’actualité.



Pour finir en beauté.



Pour l’entame du ce dernier tiers, les dragons bénéficient d’un quatre contre trois, de quoi donner de l’espace sur la glace et Flood, à la bleue, se chauffe et règle la mire (41.37).

Toujours dans la même configuration de jeu Flood à la bleue pleine axe feinte la frappe pour coucher le défenseur et glisse à Tessier sur sa droite qui d’un tir précis trouve la lucarne gauche (41.53 / 4-1/ Tessier ass. Flood et Bedin).

S’en est trop pour des danois qui perdent pieds ainsi que leur sang-froid comme en atteste cette grosse charge à la tête de Gammelgaard sur Gilbert qui lui vaut un 5+20 (42.06). Malgré cette pénalité majeure Rungsted ne ferme pas le jeu et c’est même Gustafsson sur un contre rapide qui va mettre Pintaric dans tous ses états (45.45).

Photographe : Marine Romain Le gardien des visiteurs se verra tout heureux de détourner avec son casque un missile de Yeo (48.59). Pintaric ne sera pas en reste devant la tentative de Bjerrum (49.29). Rouen fort de cet avantage au tableau d’affichage contrôle le match et laisse plus d’initiative à des danois qui confondent vitesse et précipitation. Du coup c’est Rouen qui joue en contre.

Sur l’un d’eux, Caron très présent, s’arrache pour récupérer la rondelle côté gauche, ressort pour Salve qui instantanément dévie pour Gilbert qui d’une frappe précise fait allumer la lumière (52.46 / 5-1 / Gilbert ass. Salve et Caron).

Cette fois la messe est dite. Bien entendu c’est du délire dans la patinoire de l’ile Lacroix. Le score en reste là.



Rouen remporte donc une victoire importante et logique. Avec ce succès l’espoir de voir les dragons au prochain tour augmente, même si rien n’est encore fait. Que retenir de ce match. Certes tout ne fut pas parfait mais on a senti qu’une équipe était né et que chacun jouait pour l’autre. Dans les buts Pintaric a encore prouvé que c’était un gardien de grande valeur. En défense malgré l’absence de Chakiachvili, on notera la bonne partie du jeune Salve qui en jouant simplement aura pris de confiance et en donner à ses partenaires. Les autres défenseurs auront hissé leur niveau et jouer sur leur valeur. Dans l’offensive la quatrième ligne, celle des « minots » aura donné du rythme à chaque présence en ne lachant rien. Chacun aura jouer son rôle et la preuve est que sur cinq réalisation on a quatre buteurs.



Pour aller au second tour il faut :

- Si Donbass gagne à Klagenfurt, Rouen doit impérativement gagner au Danemark

- Si Klagenfurt l’emporte chez lui, il ne manquera qu’un point à Rouen

- Quoi qu’il arrive Rouen ne doit pas perdre dans le temps réglementaire

