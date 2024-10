Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Rouen vs Tampere 3 - 4 (2-0 0-1 1-1 0-1) Après prolongation Après tirs aux buts Le 09/10/2024 Rouen - L'Île Lacroix [ Rouen ] [ Tampere ] CHL : Pour Rouen, 1 minutes de trop Ultime rencontre de CHL pour les dragons à domicile pour les dragons avec la réception du leader actuel de la Liiga finlandaise les Ilves de Tampere. Un match surement très compliqué pour les normands toujours amputés de Chiakachvili, Perron, Lamperier et Colomban excusé du peu. Une victoire dans cette prestigieuse compétition permettrait au champion en titre d’effacer ce zéro point au classement si important pour l’attribution d’une world card pour la saison prochaine. Pour Ilves la victoire est aussi impérative pour se qualifier au prochain tour. C’est dans une enceinte pleine que les acteurs vont en découdre. Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 11/10/2024 à 08:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Rouen : 05.09 Jared Dmytriw (ass Vincent Nesa et Tommy Perret) ; 11.47 Tommy Perret ; 49.41 Sébastian Bengtsson (ass Rolands Vigners)

Tampere : ; 24.52 ; 45.47 ; 59.02 ; 65.00 Pénalités 29 minutes dont 5+20 à Nesa contre Rouen 4 minutes contre Tampere



Rouen fait le job.



Avant la rencontre Fabrice Lhenry avait demandé à ses joueurs de se « lâcher ». Message bien entendu tant les dragons se jettent corps et âmes dans la bataille d’entrée puisque Rech au bout de huit secondes teste Malek suite à une erreur de relance de la défensive finlandaise. Dmytiw est proche d’ouvrir le score mais là encore Malek s’y oppose (01.24).

Photographe : Marine Romain Si Ilves à la main mise sur le puck par un jeu de passe et une vitesse de patinage Rouen ne cède pas et Setanen fait le boulot. Rouen joue les contres à fond dès que possible et sur l’un d’eux, le tableau d’affichage va changer.

Perret dans sa zone défensive s’arrache pour récupérer le palet et donner à Nesa qui trouve aussitôt Dmytriw qui en vitesse se présente devant Malek et ne manque pas l’occasion (05.09 / 1-0 / Dmytriw ass. Nesa et Perret).

Ilves réagit aussitôt mais Setanen devant ses compatriotes se rappelle à leur bon souvenir en étant impérial devant Johansson, Looke ou encore Vaisanen. La domination des finlandais est intense et c’est au plus fort de cette domination que Rouen va une nouvelle fois piquer.

Le palet est en zone offensive d’Ilves alors que le défenseur à la bleue s’apprête à recevoir le palet celui-ci saute devant sa palette, non maitrisé par le défenseur Perret déjà en vitesse le prend et va en break tromper une nouvelle fois Malek (11.47 / 2-0 / Perret).

C’est du délire dans la patinoire. Ilves piqué au vif redouble la pression mais Rouen tient même en infériorité Setanen et ses boys ne lâchent rien. Rouen est acculé dans sa zone et ne sort que très rarement et difficilement. Les minutes passent et la sirène du fin de tiers retentit au soulagement des rouennais qui vont enfin pouvoir souffler.



Un tiers héroïque des dragons qui auront été hyper réaliste, enfin, tant la domination des finlandais aura été forte. Mais d’une grosse rage et ponctué d’une énorme volonté font que pour l’instant les dragons sont devant. Vont-ils tenir les 40 minutes suivantes ?



Ilves grignote son retard.



Avec deux unités de retard plus le choix pour les scandinaves. Setanen doit encore s’employer dans la première minutes face à Stransky et Friman. Comme lors du premier tiers Rouen subit et obligatoirement se met à la faute.

Le jeu de puissance met un peu plus les dragons dans le dur. Et comme le banc est à l’opposé de la patinoire il est difficile de changer et ça va être fatal. Rouen aura tenu quasiment toute l’infériorité mais va craquer à 4 secondes de la fin de celle-ci.

Echange de passe entre Gazda et Bjorkqvist sur la gauche qui trouve dans le slot seul Borg qui expédie le palet hors de portée de Setanen (24.52 / 2-1 / Borg ass. Bjorkqvist et Gazda).

Photographe : Marine Romain Revenu dans la partie Ilves continue son travail de pression et les dragons sont dépassés. Combien de temps peuvent-ils encore tenir face à ce rouleau compresseur qui ne laisse aucun répit. Du coup s’en remet à Setanen qui fait taire ses détracteurs de début de saison.

Toute la panoplie du gardien y passe, bouclier, mitaine, bottes, crosse, plastron Setanen est partout certes bien aidé par sa défensive qui paye le prix. Le gardien visiteur est spectateur et seul sur un contre Vigners sur la gauche titille Malek (29.51).

On assiste à une attaque – défense, Rouen plie mais ne rompt pas. Il reste cinq minutes à ce tiers et Rouen grâce à un jeu de puissance va enfin pouvoir inquiéter Malek. Dmytriw, Vigners et Bengtsson ne parviendront pas à faire fructifier le score.



C’est avec un but d’avance que Rouen rentre au vestiaire et va pouvoir recharger quelque peu ses accus tant la débauche d’énergie fut grande. La vitesse de jeu des finlandais est impressionnante qui met à mal la formation normande qui se bat sur chaque palet.



Ilves à la fin.



Le scénario ne change pas sur ce dernier tiers avec toujours les finlandais en action par Ratinen qui butte sur la botte de Setanen (41.22). La pression ne fléchit pas et on a même l’impression qu’elle s’accentue. C’en est trop pour Rouen qui va craquer une seconde fois.

La rondelle voyage bien dans la zone offensive Firman su la droite trouve à la bleue et légèrement sur la gauche Parikka, il s’avance pour un bon shoot qui pour moi quelque peu dévié par une crosse rouennaise au départ ce qui trompe Setanen impuissant sur le coup (45.47 / 2-2 / Parikka ass. Firman).

Photographe : Marine Romain Dès lors on se dit que les espoirs de rouennais est quasiment cuit et qu’Ilves ne va plus lâcher sa proie. Mais c’est sans compter sur le caractère des normands qui au fond d’eux même vont trouver les ressources pour reprendre les devants sur un superbe contre. La réaction vient de Goncalves qui se bat comme un beau diable le long de la bande côté gauche dans défensive.

Vigners récupère le fruit de cette hargne de Goncalves et sert plein axe Bengtsson qui va d’un tir croisé tromper pour la troisième fois le portier Malek et redonner de la joie à toute la patinoire (49.41 / 3-2 / Bengtsson ass. Vigners).

De nouveau mené, les finlandais poussent de nouveau mais dans la cage rouennaise Setanen repousse tout. Les tirs arrivent de partout et l’abnégation des dragons fait plaisir à voir. Les attaques déferlent les unes après les autres mais Rouen tient toujours. Plus que deux minutes et Rouen est toujours devant, moment que choisi le coach d’Ilves pour sortir son gardien. C’est déjà dur à cinq contre cinq alors avec un de plus. La dernière minute est entamée et patatras tout s’écroule.

A six contre cinq la rondelle est insaisissable pour les dragons, le décalage se fait et Stransky sur la droite trouve seul dans le slot Mantykivi qui ajuste imparablement Setanen complètement dépité sur le coup. (59.02 / 3-3 / Mantykivi ass. Stransky et Johansson).

Ilves doit impérativement gagner dans le temps réglementaire pour espérer se qualifier. Toujours sans son gardien, Ilves pousse dans la dernière minute mais Rouen s’accroche à ce petit point qui est énorme.



Photographe : Marine Romain Le match aura duré une minute de trop pour empêcher les dragons de savourer leur premier succès dans cette CHL 2024/2025. Ilves est donc éliminé mais veut mettre un point d’honneur à gagner la rencontre. La prolongation va faire mal aux jambes rouennaises au regard du jeu des finlandais tout en vitesse face à des dragons complètement exténués.

Rouen va tenir même lors d’un infériorité, Setanen impeccable et la défensive se jetant sur tous les palets et en payant le prix fort voire très fort comme Naud et Lindelof sérieusement touchés et rentrant en boitant. Rouen aura tenu et les tirs au but se profilent.

Dès lors tout est permis. Mais les finlandais vont se montrer plus adroit avec la réussite de Ratinen et Looke contre Kytnar.

Rouen s’incline dans cette rencontre mais aura lutter vaillamment avec ses tripes en ne lâchant rien. Ce point (précieux) pris va être très important en vue de la saison prochaine pour le hockey français qui va peut-être sauver la world card attribué à la France.



Ilves incontestablement sur leur prestation mérite la victoire, Rouen aura lutté avec ses armes mais avec seulement trois lignes (trop de blessés) la tâche était trop dur. L’équipe entière est à féliciter et si Setanen s’est mis en évidence il le doit aussi à tous ses coéquipiers qui l’auront aidé dans sa tâche. Rouen sort la tête haute de cette compétition et avec un peu plus de réussite aurait surement glané bien plus de points comme face à Trinec ou Bremerhaven et Ilves. Il va vite falloir récupérer et soigner les bobos car dès ce dimanche c’est Gap qui se présente à l’île Lacroix avant un déplacement chez les pélicans de Lahti pour le dernier match de CHL.



En conférence d'après match Fabrice Lhenry se disait satisfait du comportement de l'équipe, de son réalisme avec le peu d'occasions procurées et qu'ils étaient forcément frustrés de ne pas avoir gagné à domicile afin de fêter ce succès avec les supporters. Cette rencontre devait servir de référence pour la suite de la saison.

