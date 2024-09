Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Rouen vs Trinec 3 - 5 (1-1 2-0 0-4) Le 08/09/2024 Rouen - L'Ile Lacroix [ Rouen ] [ Trinec ] CHL : Les Dragons calent dans le troisième tiers. Après une première défaite vendredi sur leur patinoire vendredi soir les Dragons reçoivent le club de Ocelari Trinec équipe de l’élite Tchéque redoutable sur la scène européenne. Les Rouennais se présentent sans Perron blessé aux côtes lors du précédent match et Kytnar toujours convalescent. Setanen tient sa place dans les cages rouennaises et sera opposé à Kacetl pour Trinec. Pour ce nouveau rendez-vous en CHL la patinoire est comble, l’ambiance monte petit à petit avant la rencontre et les deux Kops (150 supporters tchèques sont présents pour ce match) donnent de la voix. Rouen - L'Ile Lacroix, Hockey Hebdo Jean-Charles Hayes le 09/09/2024 à 13:10 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Rouen : ; 15.40 Marc-Olivier Duquette (ass Sébastian Bengtsson et Jared Dmytriw) ; 31.17 Tomas Simonsen (ass Vincent Nesa) ; 33.58 Anthony Rech (ass Jordan Herve)

Trinec : 11.16 ; 44.49 ; 46.53 ; 51.53 ; 54.55



But gag pour Trinec, les Rouennais répondent par le jeu.



La rencontre débute sur un gros rythme avec peu d’arrêt de jeu, les Dragons ne laissent pas l’adversaire s’installer en zone offensive et s’évitent ainsi les assauts de l’équipe de Trinec.

La circulation du palet est rapide, le jeu va d’un côté à l’autre, on constate rapidement que les Dragons sont bien présents dans cette rencontre.

Les Tchèques sont les premiers à mettre le palet à la cage, mais Setanen est vigilant et ne se fait pas surprendre.

Photographe : Marine Romain Quelques minutes plus tard c’est le nouveau défenseur Rouennais Marc-Olivier Duquette qui nous gratifie d’une défense de grande classe en un contre un à la suite d’une perte de palet en zone neutre.

Les Rouennais répondent par le jeune Simonsen qui a déjà marqué en CHL lors du précédent match et qui porte le maillot de Top Scorer ce soir mais le portier de Trinec ne relâche pas le palet.

Les dix premières minutes de jeu sont intenses.

Après le premier power Break de la partie, Trinec ouvre le score sur un but gag, Marko Dano récupére le palet en zone neutre et lance vers le fond de la patinoire, le puck rebondit contre la bande et se dirige vers la cage vide Setanen a anticipé l’arrivé du palet derrière la cage et se retrouve piégé (11:16 ; 0-1 ; M. Dano).

Ce premier but ne démobilise pas les Dragons qui reste ben présents dans la rencontre mais se mettent à la faute par Cantagallo pour cinglage. Les unités spéciales Rouennaises vont réussir à tuer cette pénalité et ainsi garder le score à 0-1.

Les Dragons reviennent au score dans ce tiers par une magnifique action collective, Jared Dmytriw transmet à Sebastian Bengtsson qui travail bien à gauche de la cage et remet au centre pour Duquette qui arrive lancé et trompe le portier de Trinec par un beau lancé sous la barre au premier poteau ( 15 :40 ; 1-1 ; M.O Duquette ass J.Dmytriw et S. Bengtsson).



Le score ne change pas jusqu'à la fin du tiers, les Dragons ont bien réagi à l’ouverture du score des Tchèques et sont au rendez de cette belle affiche. Reste 40 minutes à tenir.



Les Dragons prennent deux unités d’avances et montrent de belles choses



Les Dragons reviennent des vestiaires avec une envie encore plus importante que dans le premier tiers, les Tchèques de Trinec n’ayant pas réussi à installer leur jeu d’attaque sur le premier tiers, ce match semble à la porter des Rouennais qui eux sont bien au rendez vous.

Les dix premières minutes du tiers sont de nouveau très intenses chaque équipe ayant la volonté d’aller vers l’avant mais les défenses bien en place prennent le dessus.

Setanen est mis à contribution à plusieurs reprises mais reste solide dans sa cage et nous gratifie de très beaux arrêts.

Les Rouennais ont aussi plusieurs occasions de s’installer en zone offensive et cela pousse le portier de Trinec à la faute.

Photographe : Marine Romain Sur une longue période de possession en zone offensive et à la suite d’une action chaude aux abords de sa cage le portier décale la cage sous les yeux de l’arbitre qui ne se fait pas prendre et sanctionne le gardien de deux minutes pour retard de jeu.

Les Dragons disposent donc d’une occasion de prendre l’avantage dans la rencontre et maitrise parfaitement ce premier power play, Jared Dmytriw remet en retrait à Daniel Glad qui transmet à Tomas Simonsen sur sa droite bien décalé qui prends le temps de lancé d’un tir puissant au ras de la glace qui termine sa course au fond des filets de Trinec (31 :17 ; 2-1 ; T. Simonsen ass D. Glad et J.Dmytriw).

La patinoire est en ébullition après ce but de Simonsen et pousse son équipe qui répond parfaitement quelques minutes plus tard par un nouveau but.

Hervé récupère le palet le long de la bande à droite du but et réussi à remettre à Rech au centre de la glace qui est lancé et trompe le portier de Trinec entre les jambières (33 :58 ; 3-1 ; A. Rech ass T. Simonsen et J. Hervé).

En deux minutes les Dragons ont pris l’avantage sur cette équipe tchèque et montrent de très belles choses fasse à un adversaire redoutable.

Trinec tente de réagir à 5 minutes de la fin du tiers mais Oskari Setanent ne se laisse pas surprendre sur un face à face et garde le score inchangé.



Les 20 dernières minutes vont être importante pour les Dragons qui ont pris deux buts d’avances.



Le tiers de trop pour les Dragons.



Les Tchèques de Trinec mettent beaucoup d’intensité des le début de la période et trouve les filets sur une action de jeu contestable.

En effet, sur un tir de lointain, Setanen se retrouve déséquilibré par un attaquant de Trinec qui est dans sa zone mais après challenge vidéo de la part de l’équipe de Rouen les arbitres de la rencontre décident d’accorder le but (44 :49 ; 3-2 ; M. Marincin ass M.Teply et P.Sikora).

Photographe : Marine Romain Les Dragons sont un peu surpris par la décision arbitrale tout comme le staff de Trinec qui était persuadé du refus du but.

Les Tchèques profitent de ce moment de doute pour accélérer le jeu et sur une entrée en zone à gauche du but, P.Vrana trompe Setanen sur un magnifique tir du poignet qui se loge dans la lucarne gauche du portier (46 :53 ; 3-3 ; P.Vrana ass L.Hudacek et A.Smith).

En 9 minutes de jeu dans le dernier tiers les Tchèques sont revenus à égalité au score et tout reste à faire. Les Rouennais sont un peu moins bien dans ce début de tiers et doivent trouver des ressources pour reprendre la main sur le match.

Trinec continu de pousser dans ce tiers et les Rouennais ont du mal à sortir de leur zone défensive, le palet trouve systématiquement une crosse tchèque sur son passage.

Cela se confirme sur un palet qui traine au centre de la zone offensive rouennaise qui est repris en one timer par M. Dano déjà buteur auparavant dans la rencontre, Setanen s’incline sur ce tir à bout portant (51 :53 ; 3-4 ; M. Dano ass L.Hudacek et M.Adamek).

Les Dagons accusent le coup et ne parviennent pas à se remobiliser dans ce tiers, la débauche d’énergie dans les deux premiers tiers semble se faire ressentir dans ce dernier acte.

Les Rouennais ne conservent plus le palet et ne se montrent pas voir, peu dangereux dans ce dernier tiers.

Photographe : Marine Romain Les Tchèques sont dans un moment fort et poursuivent leurs assauts et trouvent une nouvelle fois le chemin des filets quelques minutes plus tard sur un palet qui traine devant le but et qui est repris par Hudacek qui ajuste Setanen et vient clôturer le score de la rencontre (53 :55 ; 3-5 ; L.Hudacek ass M. Dano).



Le dernier tiers de la rencontre a été fatal aux Dragons de Rouen qui avaient parfaitement débuté le match et montré de très belles choses sur la scène européenne.

Les Dragons n’ont pas à rougir de leur prestation ce soir, le but accorder en début de second tiers malgré une action sur Setanen semble avoir de lourdes conséquences pour la suite du tiers mais malgré cela Trinec à très bien géré ce dernier tiers.



Place au déplacement à Tappara Tampere un autre ogre de la compétition.

