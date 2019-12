Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Saint-Imier / Sonceboz vs Bienne 2 - 13 (1-3 1-7 0-3) Le 28/12/2019 Clientis Arena, Saint-Imier [ Saint-Imier / Sonceboz ] [ Bienne ] La chauve-souris n'évite pas les haches Retrouvez en photos le match amical entre le HC Saint-Imier (1ère ligue, groupe ouest) et le HC Bienne (National League). Clientis Arena, Saint-Imier, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Pascal Hasler le 30/12/2019 à 16:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



750 spectateurs Arbitres : Ken Mollard, Pascal Boujon et Steve Dreyfus, Sandro Baumgartner Buts :

Saint-Imier / Sonceboz :

Bienne :



Pascal Hasler Le HC Saint-Imier-Sonceboz, Top 5 de 1ère ligue, groupe ouest, affrontaient ce samedi dans le cadre d'un match amical, les Biennois, actuellement dans le Top 6 de National League.



C'est flanqué de trois lignes complètes que le HC Bienne a pris la mesure de St-Imier. Les jeunes Nick Wyss (gardien), Aaro Törmänen, Kai Wyss, David Prysi (défenseurs), Theo Beglieri, Elvis Schläpfer, Jérémy Zürcher et Dario Struchen (attaquants) ont pratiquement tous patiné pour la première fois sous les couleurs du EHCB de National League. St-Imier, de son côté a présenté une feuille de match "habituelle" composée de trois lignes défensives et quatre lignes offensives.



Dario Struchen (6e), Simon Wüest (11e), Jérémy Zürcher (12e), Peter Schneider (32e, 40e, 44e), Damien Riat (35e, 35e), Kai Wyss (37e), David Prysi (37e), Elvis Schläpfer (38e), Rajan Sataric (48e) et Yannick Rathgeb (48e) ont été les buteurs pour les visiteurs. Stéphane Morin (10:45; ass. Jonas Vallat) et Virgile Berthoud (27:16) ont été à la conclusion pour les Imériens. Les deux portiers Frédéric Dorthe (31 min.) et Fabrice Rebstein (29 min.) ont eu leur temps de glace. Elien Paupe (40 min.) et Nick Wyss (20 min.) ont tous deux défendu la cage biennoise. La seule pénalité sifflée l'a été pour un surnombre après 01:06, contre le HC Bienne.



La course aux différents titres de champions reprendra en fin de semaine. Bienne, jeudi, ira à Berne défier les ours et St-Imier se déplacera chez la lanterne rouge Star Forward (5 pts).



À l'heure actuelle, le championnat de 1ère ligue (ouest) est largement mené par les Franches-Montagnes (36 pts), Adelboden (32 pts) et Vallée de Joux (31 pts). La bataille entre les dix autres équipes est toujours ouverte pour l'accès au play-offs. Pour le moment, Yverdon-les-Bains (21 pts), Genève-Servette 2 (24 pts), le HCV Sion (24 pts) et Unterseen-Interlaken (25 pts) sont sous la barre. La saison régulière se terminera le 11 janvier et le Masterround débutera dès la semaine suivante.



