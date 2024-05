Gardiens et poteaux :



La partie démarre fort pour les Allemands, Tiffels devant la cage pousse, Škorvánek repousse le puck traîne devant la ligne, la défense parvient à glisser dessous le gardien. Hrivík contre, mais Grubauer s'interpose de la mitaine.

Michaelis et Ehliz partent en break à deux contre un, le premier sert le second de l'autre côté mais Škorvánek suit fait un excellent arrêt au deuxième poteau en deux temps. La Slovaquie est pénalisée pour la première fois de la rencontre. Les Slovaques parviennent à contrer en infériorité, et Regenda devant la cage allemande récupère une pénalité. On joue à quatre contre quatre. Kalble lance sur le poteau.

L'Allemagne contrôle la rondelle mais ne parvient pas à s'installer, la Slovaquie tente des contres pour tenter de franchir le bloc germanique. Sukeľ parvient à se décaler et seul face au but et lance, Grubauer repousse du bout de la mitaine. Les Allemands repartent, Jonas Müller dans l'axe manque le cadre. Ehl bien placé vient buter sur Škorvánek qui s'offre un nouvel arrêt de qualité.

La Mannaschaft pénalisée, les Slovaques s'installent à l'offensive. Nemec y va deux fois de son coup de canon de la bleue, en vain. De retour à cinq, Ehliz contre et lance, Škorvánek repousse du bouclier. Regenda répond en s'infiltrant dans la zone allemande, le portier du Kraken repousse également. Les Slovaques semblent plus offensifs en cette fin de tiers, la déviation de Tatar dans le slot, de la luimineuse passe de Hudáček s'écrase sur le poteau. Regenda remonte la glace, et bute dans l'angle sur le coin.



Tirs cadrés : 8 / 6 pour la Slovaquie

Powerplays et lucidité :

L'Allemagne part vers le but mais se fait rapidement contrer, Cehlárik et Sukeľ tentent leur chance mais Grubauer repousse. Slafkovský trouve un mince espace dans la défense allemande pour lancer mais une fois encore le gardien de Seattle est impérial.

L'Allemagne sous pression, parvient à contrer mais pas à lancer et se retrouve vite obligée de reculer. Poussé par un public entièrement bleu, la Slovaquie accélère encore. Kelemen dans l'axe tente sa chance, il contourne la cage mais perd son second duel contre Grubauer. Les Slovaques sont pénalisés ce qui relance la Mannschaft. Un slap de la bleue est repoussé par Škorvánek, Cehlárik dans le slot est pénalisé pour une crosse dans le visage et de 2+2. Les Slaves sont en grande difficultés à trois. Grman se jette pour bloquer un lancer. Pföderl lance, Škorvánek repousse mais le puck traîne dans l'angle, Kahun le propulse au fond (0-1 à 29'46).

Ramsay prend son challenge pour vérifier le but, en effet, Ehliz gène le gardien slovaque sur le but avec sa crosse, l'arbitre considère qu'il n'y a pas interférence et le but et accordé. La Slovaquie est donc pénalisée pour retard de jeu et doit repartir en double infériorité. Le killing play slovaque est héroïque, Fischbuch dans l'angle voit son tir repoussé. La première faute est tuée mais il reste toujours la deuxième à l'entrée du cercle droit, Jonas Müller envoie un missile sous la barre pour doubler la mise (0-2 à 32'31).

Ces fautes de la mi-tiers ont sabordé la Slovaquie qui dominait le jeu jusqu'à là. Elle repart à l'assaut menée par Slafkovský mais Grubauer s'interpose encore. Gajdoš dans un angle fermé cherche la lucarne mais le gardien allemand ferme la porte. Les tirs s'enchaînent, celui d'Ivan est bloqué par la défense, Slafkovský est sur le rebond mais sa reprise est repoussée par Grubauer au sol. Cehlárik au premier poteau voit le portier du Kraken plonger pour un nouvel arrêt incroyable, il est au sol, le palet repart de l'autre côté et Hrivík le propulse au fond faisant hurler la foule (1-2 à 36'06).

Les Slovaques repartent au front, la défense allemande sombre sous l'offensive en règle des presque "locaux". Grubauer s'interpose encore deux fois de manière extrêmement solide. Fehérváry de la bleue envoie un missile dans le but allemand pour égaliser tandis que le gardien est parfaitement masqué par Regenda (2-2 à 38'09).

Les Slovaques pensent avoir fait le plus dur et se relâchent au pire moment. Un dégagement catastrophique de Čerešňák plein axe profite à Kälble, le défenseur de Bremerhaven a un boulevard devant lui, son tir fait mouche et remet l'Allemagne devant de manière improbable (2-3 à 39'31).



Tirs cadrés : 13 / 9 pour la Slovaquie

La Slovaquie démarre pied au plancher, Grman de loin lance. Sur un contre parfaitement menée, les Allemands doublent leur avance complètement contre le cours du jeu et profitant une fois encore des largesses incroyables de la défense slave. Pföderl lance depuis le cercle gauche, Škorvánek repousse au second poteau, Michaelis est seul sans marquage, sa reprise impeccable termine au fond (2-4 à 44'27).

Encouragé à tout rompre par le public, la Slovaquie retourne au feu. les lancers s'enchaînent mais la porte reste fermée

Sur un slap de Slafkovský, Grubauer repousse, le palet monte, d'un bon coup de crosse, le portier allemand le balance derrière sa cage. L'Allemagne sous pression est pénalisée, le powerplay cherche la faille. Regenda tombe au premier poteau, mais au sol d'un mouvement incroyable de sa crosse parvient à faire faire au palet le tour de la cage et revenir dans le slot où Hrivík le pousse entre les jambes du gardien. Le coach allemand demande son temps mort et le but est annulé pour un hors jeu non sifflé, précédant de 26 secondes l'action, le public et le banc à la double croix enragent. Les Slovaques repartent et font tourner le palet, des brêches monumentales s'ouvrent dans la défense allemande mais Grubauer est impérial. Une bagarre éclate devant sa cage. Une fois encore l'arbitre tranche en faveur des Allemands qui n'ont qu'une faute, alors que les Slovaques en ont deux. Ils perdent donc leur powerplay pour un quatre contre quatre puis sont en infériorité. Les aigles cognent pour en finir, mais le quatuor assure bien et tue la pénalité. La Slovaquie repart au charbon, les Allemands sont dangereux en contre, mais Škorvánek s'offre de bons arrêts. Slafkovský dans le haut slot bute encore sur le gardien. Il récupère le palet dans le coin le ramène devant la cage où Hudáček le glisse au fond faisant gronder la foule (3-4 à 54'13).

Comme au deuxième tiers, la Slovaquie encaisse un but juste après le sien, avec une nouvelle grossière erreur défensive. Ehliz récupère un rebond dans le cercle droit, il sert Pföderl absolument seul au premier poteau, tandis que trois joueurs slovaques gênent leur propre gardien au second, le snpier des Eisbären Berlin d'une reprise mortelle fait trembler les filets (3-5 à 56'02).

La Slovaquie repart mais se heurte à Grubauer, le temps file. L'Allemagne prend son temps mort, les "locaux" sortent leur gardien. De mauvaises passes mettent en danger les joueurs à la double croix, une lamentable perte de palet à la bleue permet à Eder de foncer, prendre le dessus sur Fehérváry et marquer dans la cage vide (3-6 à 58'55).

Bravement les Slovaques repartent, Regenda temporise dans l'angle, remet à Kelement derrière la cage, il la contourne et glisse au second poteau pourSukeľ qui trouve le fond du but (4-6 à 59'45).

La Slovaquie continue d'attaquer, Grubauer s'offre encore une série de parades dans les derniers instants, alors que la sirène retentit le portier du Kraken bloque et une bagarre éclate devant la cage.



Tirs cadrés : 18 / 7 pour la Slovaquie



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Leo Pföderl

** : Philipp Grubauer

* : Marek Hrivík

L'Allemagne remporte ce premier match du mondial avec une efficacité maximale. Les Allemands ont su profiter à fond de leurs powerplays et des erreurs défensives pour marquer à chaque fois au meilleur moment. Aidés par un arbitrage indulgent, ils sont parvenus à tenir dans leurs moments délicats grâce aux prouesses de leur portier qui malgré ses quatre buts encaissés, repousse 35 lancers et a sauvé les siens à moult reprises. Pas trop le temps de se reposer pour l'Allemagne qui affronte les Etats-Unis demain soir, dans un remake de la demi-finale de l'an passé.

La Slovaquie peut se mordre les doigts d'avoir laissé filer ce match qu'elle a dominé d'un bout à l'autre et peut ne s'en vouloir qu'à elle même. Ses incroyables lacunes défensives voire sa naïveté dans se secteur et de mauvaises fautes lui ont coûté le match. Son offensive a bien tourné et a su se montrer créative et intéressante. Il faudra s'appuyer sur ces points forts pour le prochain match dimanche contre le Kazakhstan.